Không phải ai cũng có may mắn được nhận một món quà cưới đặc biệt từ người thân. Với Miky, cô gái 30 tuổi sống tại Tokyo (Nhật Bản), món quà quý giá nhất trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân chính là căn hộ cũ rộng 58m² mà bà ngoại để lại.

Miky lớn lên bên bà ngoại, được bà chăm sóc và yêu thương từ khi còn nhỏ. Căn hộ này cũng là nơi bà đã gắn bó suốt gần 50 năm, lưu giữ rất nhiều kỷ niệm của hai bà cháu. Dù không còn mới, nội thất đã xuống cấp và cách bố trí không còn phù hợp với cuộc sống hiện đại, Miky vẫn quyết định giữ lại căn nhà thay vì tìm kiếm một nơi ở khác.

Cô lựa chọn cải tạo toàn bộ không gian, biến căn hộ cũ thành tổ ấm sau kết hôn mang phong cách cổ điển pha chút hiện đại. Điều đáng nói là sau khi hoàn thiện, căn nhà 58m² không hề tạo cảm giác chật chội. Ngược lại, mọi góc nhỏ đều được sắp xếp hợp lý, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vừa giữ được nét ấm áp của một ngôi nhà đã có nhiều năm tuổi.

Căn hộ 58m² được thiết kế mở, phòng khách và bếp liền nhau

Căn hộ có mặt bằng hình chữ nhật, các khu vực chức năng được phân chia khá rõ ràng. Phòng khách, bàn ăn, bếp và góc làm việc tập trung về một phía, trong khi phòng ngủ và khu vực thay đồ nằm ở giữa. Lối vào cùng các không gian vệ sinh được bố trí phía còn lại.

Thay vì giữ những bức tường ngăn khiến căn hộ trở nên bí bách, Miky lựa chọn thiết kế mở cho khu vực sinh hoạt chung. Phòng khách, bếp và bàn ăn được kết nối thành một không gian liên tục, giúp căn nhà trông rộng rãi và thông thoáng hơn diện tích thực tế.

Điểm thú vị là dù không sử dụng nhiều vách ngăn, từng khu vực vẫn có sự phân định nhờ chất liệu sàn, cách bố trí nội thất và màu sắc.

Phòng khách được thiết kế tương đối đơn giản với tường trắng, sàn gỗ tự nhiên và những món đồ có kiểu dáng mộc mạc. Bộ sofa màu xám kết hợp bàn trà gỗ tạo nên cảm giác nhẹ nhàng, trong khi chiếc kệ tivi và những món đồ trang trí mang hơi hướng cổ điển giúp không gian có chiều sâu.

Một trong những món nội thất gây ấn tượng nhất là chiếc tủ lưu trữ có khung kim loại kết hợp nhiều ngăn kéo gỗ nhỏ. Thiết kế gợi liên tưởng đến những chiếc tủ đựng thuốc trong hiệu thuốc xưa, vừa có tính trang trí, vừa giúp cất giữ các vật dụng nhỏ mà không làm căn phòng trở nên lộn xộn.

Phía sau sofa, Miky dành gần như toàn bộ một mảng tường để làm kệ sách. Đây không chỉ là nơi lưu trữ mà còn góp phần tạo nên cá tính riêng cho căn hộ. Sách, đồ lưu niệm và những món đồ nhỏ được sắp xếp tự nhiên, khiến không gian có cảm giác như đã được vun vén qua nhiều năm.

Bên cạnh cửa sổ là một chiếc ghế đơn, đủ để tạo thành góc đọc sách và thư giãn. Những ngày không muốn ra ngoài, gia chủ có thể ngồi đây uống cà phê, đọc vài trang sách hoặc đơn giản là ngắm ánh sáng tràn vào phòng. Sự xuất hiện của một chú mèo nhỏ càng khiến căn nhà thêm phần gần gũi.

Khu bếp nhỏ nhưng được thiết kế khiến người nội trợ nào cũng muốn học theo

Nếu phòng khách ghi điểm nhờ sự ấm cúng thì khu bếp lại gây ấn tượng bởi cách tổ chức không gian khoa học.

Do chiều cao trần nhà hạn chế, Miky không sử dụng trần thạch cao mà giữ lại hệ dầm hiện trạng, sau đó sơn màu xám để tạo điểm nhấn. Những thanh gỗ trang trí được bố trí khéo léo, giúp căn hộ có nét cổ điển nhưng không nặng nề.

Bếp và bàn ăn được thiết kế liền kề. Nhờ vậy, người nấu có thể chuẩn bị thực phẩm, chế biến và bày món ăn lên bàn mà không phải di chuyển quá nhiều. Đây là cách bố trí đặc biệt phù hợp với những căn hộ diện tích nhỏ, nơi mỗi mét vuông đều cần được tận dụng hiệu quả.

Khu vực nấu nướng sử dụng bếp bốn vùng nấu, đáp ứng nhu cầu chuẩn bị nhiều món cùng lúc. Mặt bàn bằng thép không gỉ mang đến vẻ đẹp hơi hướng công nghiệp, đồng thời có khả năng chịu nước, chịu nhiệt và thuận tiện cho việc lau chùi.

Thay vì lắp đặt quá nhiều tủ bếp kín, gia chủ kết hợp kệ gỗ mở trên tường với các khu vực lưu trữ phía dưới. Những món đồ dùng thường xuyên được đặt ở vị trí dễ lấy, trong khi vật dụng ít sử dụng được cất gọn.

Căn bếp vì thế không có vẻ bóng bẩy như các thiết kế hiện đại thường thấy, nhưng lại tạo cảm giác rất đời thường. Sự kết hợp giữa gỗ, kim loại và những món đồ bếp được sử dụng hằng ngày khiến không gian mang nét đẹp riêng, giống một căn bếp đã được chăm chút qua nhiều thế hệ.

Phòng ngủ chỉ 6m² nhưng không hề tạo cảm giác ngột ngạt

Một trong những chi tiết khiến nhiều người bất ngờ nhất là phòng ngủ của căn hộ chỉ rộng khoảng 6m².

Với diện tích này, Miky không cố đưa vào quá nhiều đồ nội thất. Không gian chủ yếu dành cho hai chiếc giường đơn rộng khoảng 1m đặt sát nhau, tạo thành khu vực nghỉ ngơi đủ cho hai người.

Những chiếc tủ lớn, bàn trang điểm hay kệ trang trí đều được loại bỏ để nhường chỗ cho lối đi. Ánh sáng vàng ấm từ đèn trần mang phong cách cổ điển và đèn đầu giường giúp căn phòng trở nên dịu mắt, tạo cảm giác thư giãn sau một ngày làm việc.

Điểm đáng học hỏi là gia chủ không cố gắng biến phòng ngủ thành một không gian đa chức năng. Căn phòng chỉ phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, còn việc lưu trữ quần áo được chuyển sang khu vực riêng ngay bên cạnh.

Phòng thay đồ sử dụng hệ kệ, thanh treo và tủ thấp thay vì tủ quần áo đóng kín cao sát trần. Quần áo thường mặc được treo theo mùa, đồ trái mùa cất trong hộp trên cao, còn phụ kiện và các vật dụng nhỏ được sắp xếp trong những ngăn kéo màu trắng.

Thiết kế này giúp gia chủ dễ dàng quan sát, lựa chọn trang phục và hạn chế việc phải lục tìm đồ đạc. Tuy nhiên, với hệ tủ mở, việc duy trì sự gọn gàng và vệ sinh bụi thường xuyên cũng là điều cần chú ý.

Lối vào và phòng tắm nhỏ nhưng được tính toán kỹ từng chi tiết

Không chỉ khu vực sinh hoạt chính, những không gian phụ trong căn hộ cũng được cải tạo khá chỉn chu.

Ngay khi bước vào nhà là khu vực tiền sảnh có mặt sàn thấp hơn phòng bên trong, một đặc trưng quen thuộc trong nhiều căn hộ Nhật Bản. Sàn được hoàn thiện bằng vật liệu có bề mặt dễ vệ sinh, kết hợp thảm sợi sisal tạo cảm giác mộc mạc và gần gũi.

Một hệ kệ giày mở được bố trí sát tường, giúp gia chủ dễ lấy và cất giày dép khi ra vào. Việc giữ khu vực để giày tách biệt với không gian sinh hoạt cũng góp phần giúp căn nhà sạch sẽ hơn.

Trong khi đó, phòng tắm được phân chia thành các khu vực chức năng riêng biệt. Bồn rửa và máy giặt được bố trí ở khu vực trung tâm, còn nhà vệ sinh và khu tắm vòi sen nằm ở những không gian riêng.

Cách sắp xếp này giúp hạn chế nước bắn sang khu vực khô, đồng thời tạo điều kiện để các thành viên có thể sử dụng những tiện ích khác nhau mà không phải chờ đợi.

Điều đáng chú ý là dù diện tích hạn chế, Miky vẫn ưu tiên sự tiện dụng trong sinh hoạt hằng ngày thay vì cố gắng đưa vào những thiết bị quá lớn hoặc các chi tiết trang trí cầu kỳ.

Điều khiến căn hộ đẹp không nằm ở diện tích, mà ở cách lựa chọn nội thất

Nhìn tổng thể, căn hộ 58m² không sử dụng quá nhiều màu sắc hay vật liệu đắt đỏ để tạo ấn tượng. Gia chủ chủ yếu kết hợp tường trắng, sàn gỗ, nội thất gỗ tự nhiên, chi tiết kim loại và ánh sáng vàng ấm.

Những thanh gỗ trang trí trên tường, cửa có khung được xử lý kín đáo hay thảm sợi tự nhiên đều góp phần tạo nên sự đồng nhất. Nét cổ điển không đến từ các món đồ chạm trổ cầu kỳ mà nằm ở kiểu dáng nội thất, chất liệu và cách phối hợp từng chi tiết.

Đặc biệt, Miky không cố lấp đầy căn nhà bằng đồ đạc. Phòng khách có đủ chỗ để tiếp khách và thư giãn, bếp thuận tiện cho việc nấu nướng, phòng ngủ chỉ dành cho nghỉ ngơi, còn khu thay đồ được tổ chức riêng. Mỗi khu vực đều có chức năng rõ ràng, tránh tình trạng một căn phòng phải gánh quá nhiều nhu cầu.

Từ câu chuyện cải tạo của Miky, có thể rút ra ba kinh nghiệm đáng tham khảo khi thiết kế căn hộ nhỏ: ưu tiên không gian sinh hoạt chung liên thông, phân chia khu vực lưu trữ hợp lý và chỉ giữ những món nội thất thực sự cần thiết.

Tất nhiên, với căn hộ cũ đã sử dụng hàng chục năm, việc cải tạo không chỉ dừng ở thay đổi nội thất. Hệ thống điện, cấp thoát nước, chống thấm, thông gió và kết cấu hiện trạng cần được kiểm tra kỹ trước khi thi công, đặc biệt nếu muốn thay đổi vị trí bếp hoặc phòng tắm.

Điều khiến căn hộ của Miky trở nên đặc biệt không chỉ là vẻ ngoài sau cải tạo, mà còn là câu chuyện phía sau nó. Một ngôi nhà bà ngoại đã sống gần nửa thế kỷ nay tiếp tục trở thành nơi bắt đầu cuộc sống hôn nhân của cháu gái.

Giữa Tokyo nhộn nhịp, nơi không gian sống luôn có giá trị lớn, căn hộ nhỏ này cho thấy không nhất thiết phải sở hữu một ngôi nhà rộng hàng trăm mét vuông mới có thể sống thoải mái. Đôi khi, chỉ cần 58m² được bố trí đúng cách, một chút gu thẩm mỹ và sự trân trọng dành cho những giá trị cũ cũng đủ tạo nên một tổ ấm khiến nhiều người ao ước.

Với Miky, căn hộ ấy còn có một giá trị không thể đo bằng diện tích hay tiền bạc: Đó là món quà của bà ngoại, nơi ký ức tuổi thơ được tiếp nối bằng những ngày tháng hạnh phúc của một gia đình mới.