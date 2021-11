5 mẹo giặt đồ vừa nhanh vừa sạch mà các tiệm giặt là không bao giờ tiết lộ

Với nhiều người, việc giặt đồ trở thành nỗi ám ảnh khi những vết bẩn cứng đầu kia cứ bướng bỉnh ở đó không chịu mờ đi, trực chờ làm hỏng chiếc áo, quần của bạn.

Nhưng đừng lo bởi hôm nay bạn sẽ học lỏm được những mẹo giặt ủi quần áo vừa nhanh vừa sạch mà các khách sạn 5 sao vẫn dùng mà không bao giờ tiết lộ cho bạn biết.

1. Không nhồi nhét quá nhiều quần áo trong một lần giặt

Bạn có biết, máy giặt sẽ hoạt động tốt nhất với 80% công suất của mình không? Nếu bạn "tham lam" nhồi nhét quá nhiều quần áo mỗi lần giặt, máy giặt sẽ không còn đủ chỗ trống để có thể giặt sạch các vết bẩn.

Tuy nhiên, nếu bạn cho quá ít quần áo, chúng lại dễ bị nhàu nát, hư hỏng. Vì thế, hãy để vừa đủ, khoảng 70 - 80% lồng giặt là tốt nhất nhé!

2. Nhiệt độ của nước giặt là tối quan trọng

Nhiệt độ 40 - 60 độ C (104-140 độ F) được coi là tối ưu để khử trùng vải và loại bỏ bụi bẩn, bạn biết chứ? Lý do là bởi nếu bạn lựa chọn giặt bằng nước lạnh, chúng sẽ không đủ để đánh bật vi khuẩn và bụi bặm trên ga trải giường và khăn tắm của bạn. Trong khi đó, nếu bạn chọn nước nóng để giặt, khăn tắm, ga trải giường có thể bị co dúm.

3. Sử dụng giấm trắng thay nước xả vải

Có 1 sự thật là nếu dùng lâu ngày, nước xả vải với nhiều chất hóa học có thể khiến khăn tắm, đồ dùng của bạn bị xơ cứng.

Để tránh vấn đề này, nhân viên khách sạn đã lựa chọn giấm trắng. Đơn giản thôi, bạn chỉ cần cho 1 cốc giấm trắng trong khi giặt để làm mềm vải và loại bỏ vết bẩn.

4. Trọn bộ xử lý vết bẩn cứng đầu

Với các vết bẩn dầu mỡ, bạn hãy rắc lên trên đó một chút tinh bột. Sau đó, chỉ cần giặt lại bình thường thôi.

Nếu dấu vết của nước ép cà chua hay nước sốt ngự trị trên quần áo của bạn - hãy "hô biến" chúng với dầu xịt chống rỉ sét và bôi trơn WD-40. Bạn chỉ cần xịt nó lên trên vết bẩn, và để yên trong 5-10 phút trước khi giặt lại bằng nước lạnh.

Để loại bỏ vết bẩn do mồ hôi trên đồ màu trắng, các khách sạn sẽ giặt chúng ở nhiệt độ nước khoảng 40 độ C, sau đó giặt lại lần nữa với thuốc tẩy. Bạn cũng có thể áp dụng phương pháp này để có được những set đồ trắng sáng nhé!

Vết bẩn do cà phê, rượu vang ư - hãy chọn muối. Đầu tiên, bạn ngâm quần áo trong nước muối, sau đó giặt lại bằng nước sạch.

Baking soda chính là khắc tinh của những vết ố vàng trên quần áo trắng và mùi hôi. Và công thức mà các khách sạn dùng đó là thêm một nửa chén baking soda vào bột giặt đấy!

5. Sấy khô

Các chuyên gia đều khuyên bạn nên hạn chế sấy quá khô và phơi quần áo trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.

Bởi thế nếu phải sử dụng máy sấy, bạn hãy đặt một quả bóng tennis bên trong để làm cho khăn tắm, ga giường... mềm mại hơn.