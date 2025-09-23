Không cần váy dạ hội lộng lẫy hay vương miện xa hoa, những người phụ nữ hoàng gia Anh luôn toả sáng nhất trong đời thường, đặc biệt là khi khoác lên mình phong cách đồng quê cổ điển. Đây không chỉ là gu ăn mặc mang lại sự thanh lịch, tinh tế, mà còn được xem là biểu tượng của sự an yên, trọn vẹn - điều mà phụ nữ trung niên ngày nay luôn hướng tới.

Từ Nữ hoàng Elizabeth, Vương phi Kate đến Công nương Diana, mỗi người đều để lại dấu ấn thời trang gắn liền với thiên nhiên, với sự giản dị mà vẫn sang trọng. Và hơn hết, phong cách này còn được tin là mang lại vận khí tốt lành, giúp người mặc đón nhiều may mắn trong cuộc sống.

1. Biến tấu hiện đại với jacket kẻ Burberry

Vương phi Kate đã chứng minh: Chỉ cần một chiếc áo khoác kẻ Burberry kết hợp quần jeans ống loe và boots da nâu là bạn có ngay outfit vừa trẻ trung vừa hợp mốt. Đây cũng là lựa chọn lý tưởng cho phụ nữ trung niên muốn trông gọn gàng, cuốn hút và đầy khí chất.

2. Kẻ sọc kinh điển - dấu ấn Diana

Không tủ đồ đồng quê nào hoàn chỉnh nếu thiếu họa tiết kẻ. Công nương Diana từng khiến set đồ plaid nguyên cây trở thành kinh điển. Nếu bạn muốn nhẹ nhàng hơn, chỉ cần phối áo kẻ với quần jeans là đủ để vừa hợp phố, vừa hợp vườn.

3. Khăn lụa sang trọng như Nữ hoàng Elizabeth

Khăn lụa in họa tiết là “tuyệt chiêu” của Nữ hoàng Elizabeth. Chỉ cần quấn quanh tóc hay cột ở cổ, bạn sẽ thấy ngay thần thái sang trọng, quý phái. Với phụ nữ trung niên, chiếc khăn này còn là “bùa hộ mệnh” thời trang, mang lại vẻ đẹp dịu dàng và may mắn.

4. Áo gile chần bông - lựa chọn thông minh

Thay vì chỉ gắn bó với áo khoác sáp dầu, bạn có thể thử áo gile chần bông như Vương phi Kate. Phối với set đồ đen cùng boots da lộn, phong cách vừa năng động vừa giữ được nét thanh lịch.

5. Một chút sắc màu để đổi gió

Đừng nghĩ đồng quê chỉ có gam màu nâu, xanh thẫm. Công nương Diana đã chứng minh: chỉ cần một chiếc áo len rực rỡ, diện mạo sẽ bừng sáng và đầy sức sống. Với phụ nữ trung niên, đây cũng là cách để níu giữ thanh xuân và thu hút năng lượng tích cực.

6. Áo choàng cape - sang trọng vượt thời gian

Trước khi cape coat trở thành xu hướng đông 2024, Công chúa Margaret đã diện nó ở đồng quê từ nhiều năm trước. Đây là kiểu áo giúp tôn dáng, che khuyết điểm mà vẫn thanh lịch - lựa chọn hoàn hảo cho chị em bước vào tuổi trung niên.

7. Áo len Fair Isle - hơi thở truyền thống

Vương phi Kate từng nhiều lần chọn áo len Fair Isle phối cùng áo khoác sáp dầu và boots cưỡi ngựa. Mẫu áo len này không chỉ ấm áp mà còn mang tính biểu tượng, giúp phụ nữ trung niên vừa gần gũi, vừa hợp phong thủy “giữ lửa” gia đình.

8. Combo bất bại: Áo chần bông váy kẻ khăn lụa

Vương hậu Elizabeth đã khẳng định giá trị trường tồn của set đồ này. Chỉ cần phối lại theo ý mình, bạn sẽ có một phong cách vừa cổ điển vừa dễ ứng dụng, lại hợp với nhiều độ tuổi.

9. Phong cách “mượn từ phái mạnh”

Vương nữ Anne - người được mệnh danh “cô gái cưỡi ngựa nguyên bản” thường phối gile khoác ngoài sơ mi rộng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho ai muốn vừa mạnh mẽ vừa nữ tính, hợp tinh thần tự do của tuổi trung niên.

10. High-low style - váy maxi và blazer kẻ

Nữ công tước Sophie từng ghi điểm với váy maxi phối blazer kẻ. Bộ đồ vừa thoải mái vừa tinh tế, là gợi ý cho phụ nữ muốn giữ nét mềm mại nhưng vẫn phóng khoáng, may mắn và tràn đầy khí chất.

Với những gợi ý này, phụ nữ trung niên hoàn toàn có thể lên ý tưởng cho tủ đồ thu đông năm 2025 của mình thêm sang trọng, ấm áp và may mắn.