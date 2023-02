Phong cách độc đáo trong căn nhà của nhà văn Băng Ngọc: Tôn vinh nét đẹp không hoàn hảo, là xu hướng được ưa chuộng năm nay

Tập 7 Là Nhà đã quay trở lại cùng với đề bài cải tạo nhà của nữ nhà văn đầy cá tính Băng Ngọc. Cô đến Là Nhà cùng bài toán cải tạo ngôi nhà mới mua tại Phan Rang. Kinh phí cải tạo mà Băng Ngọc có là 600 triệu (đã bao gồm 200 triệu do chương trình Là Nhà tài trợ).

Mong muốn của Băng Ngọc là sở hữu những nguyên liệu tự nhiên, thô mộc trong không gian sống của mình. Đồng thời, ứng dụng thêm cây xanh và thiên nhiên vào nơi ở nhiều hơn. Bài toán được đặt ra, các kiến trúc sư của ,,, đã lựa chọn phong cách wabi-sabi để thiết kế và làm mới lại cho không gian sống của cô nàng.

Nhà văn Băng Ngọc - nhân vật chính trong tập 7 của Là Nhà.

Phong cách wabi-sabi là gì?

Phong cách Wabi Sabi bắt đầu nhen nhóm từ khoảng thế kỷ XII – XIV. Đây là phong cách không hướng con người đến không gian sống hoàn mỹ nhưng giúp họ tìm thấy được hạnh phúc gói gọn trong những vẻ đẹp nguyên sơ, thô vụng.

Trong cuộc sống hiện đại, có thể nhận ra triết lý Wabi Sabi hiện diện khá phổ biến trong kiến trúc và thiết kế nội thất. Wabi Sabi thường được kết hợp với các phong cách khác như: Bắc Âu, Đồng quê, Zen (thiền) hay Tối giản.

Thiết kế wabi-sabi là trân trọng cái cũ

Thay vì bối rối trước những món đồ nội thất cũ đã và vẫn còn sử dụng tốt tuy nhiên có nhiều vết xước, hãy coi trọng chúng vì bản chất không hoàn hảo của chúng. Những dấu hiệu đó kể một câu chuyện và đánh dấu thời gian trôi qua. Ý nghĩa như vậy sẽ không được tìm thấy trong một không gian với tất cả các món đồ mới toanh. Những vết nứt và sự không hoàn hảo là hiện thân của dòng thời gian và cách bạn yêu thương mọi thứ.

Đây cũng là triết lý quan trọng nhất. Thông thường, khi chúng ta thảo luận về việc thiết kế nội thất, ta sẽ nói về cách tạo không gian hoàn hảo hoặc chuyên nghiệp. Trong trường hợp này, ta hướng tới điều ngược lại, Wabi-sabi cố gắng để tìm ra vẻ đẹp trong những khuyết điểm hiện có. Với ý nghĩ đó, bạn có thể vui vẻ giữ lại vài món đồ đã cũ, như một cách thưởng thức “nghệ thuật”. Tuy nhiên, cần hiểu được sự khác biệt giữa việc nắm bắt bản chất của wabi-sabi và việc đánh mất thiết kế của bạn bởi mớ hỗn độn hàng ngày.

Tôn vinh và sử dụng vật liệu tự nhiên

Vì một trong những đặc trưng của wabi-sabi là kết nối với trái đất, không có gì ngạc nhiên khi xu hướng thiết kế nội thất này dựa vào việc sử dụng các vật liệu tự nhiên . Khi lựa chọn đồ, hãy chú ý đến vật liệu và ưu tiên các lựa chọn tự nhiên như gỗ và đá.

Khi chọn màu sắc, hãy tìm cảm hứng từ thiên nhiên như màu của gỗ, màu của đất, mây tre, của cỏ cây hoa lá, sợi vải tự nhiên. Hãy trang trí không gian một cách thoải mái bằng những món đồ handmade sẽ tạo nên nét quyến rũ đặc biệt cho không gian.

Những vật liệu và màu sắc từ tự nhiên có thể dễ dàng kêt hợp với nhau và làm hài lòng mọi thị hiếu thẩm mỹ ở các tầng lớp khác nhau. Ví dụ: Nếu bạn thích nhà kiểu Bắc Âu có thể lựa chọn gỗ sáng màu, nếu thích kiểu nhà Địa Trung Hải có thể chọn màu đất nung.

Kết cấu thô mộc và giữ nguyên bề mặt xù xì, thô ráp

Phong cách wabi-sabi thường sử dụng những vật liệu thô mộc và giữ nguyên bề mặt xù xì, thô ráp. Bên cạnh đó, màu sắc vẫn giữ nguyên ban đầu với các sắc độ không đều, mang đậm màu sắc ngẫu hứng từ tự nhiên. Với kết cấu trong thiết kế Wabi Sabi này được xem là một tiêu chuẩn đặc biệt mà không có phong cách nào có được.

Giữ không gian đơn giản, tràn ngập ánh sáng

Khi bạn đã định hình được những loại vật liệu, màu sắc và kiểu dáng mình thích, điều quan trọng là nghĩ cách kết hợp chúng với nhau sao cho hài hòa. Với wabi-sabi, sự đơn giản là chìa khóa. Nội thất Wabi-sabi thiên về bố cục ghép nối, nơi chức năng là tâm điểm.

Bạn có thể thiết kế các tủ âm tường, lựa chọn đồ decor như bát đĩa, hay một số loại cây trồng trong nhà để mang thêm chút tươi mới cho không gian.

Hãy cố gắng thêm vào không gian nội thất wabi-sabi, ánh sáng tự nhiên, bạn cũng có thể sử dụng thêm đèn bàn và nến.

Thân thiện với môi trường

Wabi sabi sẽ mang đến nhiều lợi ích hơn là tạo ra một không gian dễ chịu ở nhà. Khi yêu những thứ không hoàn hảo, chúng ta giảm nhu cầu mua những thứ mới. Điều này sẽ giúp tiết kiệm tiền và tốt hơn cho môi trường.

Màu sắc tự nhiên và nhẹ nhàng

Trong phong cách thiết kế nội thất wabi-sabi,, các màu sắc không có cơ hội để thể hiện vẻ đẹp rực rỡ của mình mà trái lại còn chìm hẳn. Màu sắc trong phong cách này đều mang đậm vẻ đẹp chân thực nhất với những đường nét vô cùng tự nhiên.

Và theo triết lý Wabi Sabi thì màu sắc rõ nét từ thế giới tự nhiên sẽ không làm mất đi nét tương phản hay tính thống nhất để tôn lên được sự nổi bật. Ngoài ra, với màu sắc của phong cách Wabi Sabi sẽ mang lại sự tĩnh lặng, bình yên trong tâm trí và tâm hồn người sử dụng.

Wabi-sabi cũng là phong cách thiết kế nằm trong xu thế và rất được ưa chuộng trong thời gian gần đây. Nếu yêu thích phong cách thiết kế này, bạn cũng có thể tham khảo và ứng dụng trong không gian sống của chính mình!