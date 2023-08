Phố núi Bảo Lộc ngập nặng sau trận mưa suốt đêm

Mưa lớn kéo dài suốt đêm đã gây ngập lụt, lũ quét cục bộ, sạt lở trên địa bàn thành phố Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) ảnh hưởng đến hàng chục hộ dân và nhiều diện tích cây trồng, đường giao thông trong khu vực. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng ngập lụt xảy ra tại các xã Đại Lào, Lộc Châu, phường Lộc Tiến, B’Lao, Phường 1, Phường 2…, hàng trăm căn nhà bị nước tràn vào, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Trong đó, xã Đại Lào, Lộc Châu, phường Lộc Tiến và B’Lao bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều nhà bị ngập nặng, một số tuyến đường liên thôn bị chia cắt do nước lũ. Đến 9 giờ ngày 26/8, nước lũ vẫn tiếp tục đổ về, các địa phương đang huy động lực lượng dân quân, Công an, thanh niên… giúp người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Mưa lớn khiến mực nước tại một số con suối, hồ chứa trong khu vực trung tâm thành phố Bảo Lộc dâng cao, gây ngập nhiều đoạn đường, nhà dân. Cụ thể, tại phường Lộc Tiến, nước suối Tân Hà dâng cao làm chia chắt hoàn toàn đường Phan Chu Trinh, hơn 50 nhà dân bị nước tràn vào. Tại phường B’Lao, nước sông Đại Bình dâng cao làm ngập úng nghiêm trọng tại một số hộ dân ở các tổ dân phố 12, 13, 14 và đường 1 tháng 5. Tại Phường 1 và phường Lộc Sơn, mưa lớn khiến nước suối Hà Giang dâng cao, nước tràn vào nhà của hàng chục hộ dân.

Đến trưa 26/8, cơ quan chức năng thành phố Bảo Lộc vẫn tiếp tục huy động lực lượng UBND các xã, phường và các lực lượng Quân đội, Công an triển khai lực lượng ứng trực, hỗ trợ nhân dân di dời người và tài sản, đồng thời chỉ đạo lực lượng trợ giúp di dời 150 hộ dân trong vùng có nguy hiểm đến nơi an toàn.

Cơ quan chức năng cũng cảnh báo, cấm các phương tiện lưu thông qua các tuyến đường ngập lụt, các khu vực có nguy cơ sạt lở đất; phân công lực lượng ứng trực để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, hướng dẫn lưu thông qua các tuyến đường, triển khai khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.