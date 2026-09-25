Con Bò Cười (The Laughing Cow) - linh vật chú bò hoạt hình vốn luôn mỉm cười trên các hộp phô mai miếng dạng phết suốt hơn 100 năm qua đã đột ngột ngừng cười.

Một số hộp phô mai miếng truyền thống (Creamy Original) của The Laughing Cow đang được tung ra trên toàn nước Mỹ hiện xuất hiện hình ảnh chú bò vốn luôn vui vẻ nay mang nét mặt nghiêm nghị cùng thông điệp đầy bí ẩn: "Chúng ta cần nói chuyện" (We need to talk).

Bao bì sản phẩm mới

Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Đó chính là ẩn số đằng sau chiến dịch mới mang tên “The Not Laughing Cow” (Con Bò Không Cười) của thương hiệu. Thương hiệu này vừa công bố hôm thứ Ba (22/9) rằng họ đang kêu gọi người hâm mộ đoán xem điều gì đã làm mất đi nụ cười trên gương mặt chú bò.

"Con Bò Cười đã dành hơn 100 năm nhắc nhở chúng ta đừng quá nghiêm trọng hóa cuộc sống. Vì vậy, khi cô ấy đột ngột trở nên nghiêm túc, bạn chắc chắn sẽ phải chú ý," bà Jamee Pearlstein, Giám đốc Marketing của Bel Brands USA (mảng Phô mai Mỹ), phát biểu trong một bản tin báo chí.

"Bất kể điều gì đã tác động đến cô ấy hẳn phải là điều đáng để bàn luận. Chúng tôi sẽ để cô ấy tự giải thích khi đã sẵn sàng," bà Pearlstein nói thêm.

Theo công ty, các bao bì đặc biệt này hiện có mặt tại một số thị trường đại diện ở tất cả các bang trên khắp nước Mỹ và có thể tìm thấy tại hơn 4.700 cửa hàng. Mỗi hộp sản phẩm đều đính kèm mã QR dẫn người tiêu dùng đến trang web TheNotLaughingCow.com, nơi họ có thể tìm hiểu bí ẩn và chia sẻ các giả thuyết của mình.

Các video trong chiến dịch càng làm tăng thêm sự tò mò. Một đoạn video quay cảnh linh vật vốn luôn yêu đời nay ngồi cô đơn trong một quán ăn, trong khi đoạn khác quay cảnh cô đung đưa trên chiếc xích đu một mình với các dòng tin nhắn nhấp nháy trên màn hình: "Con Bò Cười đã ngừng cười" và "Chúng ta cần nói chuyện".

Theo Bel Brands USA, hình ảnh linh vật với nét mặt nghiêm túc cũng đã xuất hiện tại các công viên, quán ăn và trên khắp các tài khoản mạng xã hội của thương hiệu.

Rất may, nụ cười của cô ấy sẽ sớm quay trở lại.

Đại diện Bel Brands chia sẻ với Fox News Digital rằng sự thay đổi này chỉ là tạm thời, và bí ẩn đằng sau gương mặt buồn rầu của cô ấy sẽ bắt đầu được hé lộ trong những ngày tới.

Cho đến lúc đó: "Chúng tôi rất hào hứng khi thấy sự tò mò và các cuộc thảo luận tiếp tục tăng lên khi ngày càng có nhiều hộp phô mai Con Bò Không Cười xuất hiện trên các kệ hàng," công ty chia sẻ với tòa soạn.

Nguồn: The Independent