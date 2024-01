"Phố Đông" Hà Nội "sốt rần rần" với màn bắn pháo hoa chào năm mới 2024, đạt kỷ lục gần 160.000 lượt khách

Điểm nổi bật của The Greatest Show tại Grand World Hà Nội còn phải kể đến những màn biểu diễn mang đậm dấu ấn nhạc kịch từ vũ đoàn Grand World như múa đương đại "Never Enough", nhảy "Broadway Come Alive", ca khúc chủ đề "The Greatest Show" huyền thoại "nức lòng" khán giả.