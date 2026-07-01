Phổ điểm Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026: Điểm trung bình giảm còn 6,5

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố phổ điểm môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào sáng nay 1/7. So với năm 2025, mặt bằng điểm môn thi này giảm rõ rệt ở hầu hết các chỉ số thống kê.

Năm 2026, cả nước có 1.197.227 thí sinh dự thi môn Ngữ văn. Điểm trung bình đạt 6,5, giảm 0,5 điểm so với mức 7,0 của năm 2025. Trung vị cũng giảm từ 7,25 xuống 6,75, cho thấy mặt bằng điểm của đa số thí sinh thấp hơn năm trước.

Điểm xuất hiện nhiều nhất (mode) là 7,0, trong khi năm 2025 là 7,5. Độ lệch chuẩn tăng nhẹ từ 1,28 lên 1,32, phản ánh mức độ phân tán điểm số cao hơn.

Tỷ lệ thí sinh đạt điểm khá, giỏi cũng giảm đáng kể. Năm nay có 527.891 thí sinh đạt từ 7 điểm trở lên, chiếm 44,093%, thấp hơn nhiều so với 671.209 thí sinh, tương đương 59,572% của năm 2025.

Ở chiều ngược lại, số thí sinh có điểm dưới trung bình tăng mạnh. 132.685 bài thi dưới 5 điểm, chiếm 11,083%, gần gấp đôi tỷ lệ 6,24% của năm trước.

Môn Ngữ văn tiếp tục không ghi nhận bài thi đạt điểm 10, tương tự năm 2025. Cả nước có 8 bài thi bị 0 điểm, tăng nhẹ so với 7 bài của năm trước. Số bài thi đạt từ 1 điểm trở xuống là 157, chiếm 0,013%.

Nhìn trong giai đoạn 2023-2026, phổ điểm môn Ngữ văn năm 2026 dịch chuyển về phía thấp hơn so với hai năm gần đây. Đỉnh phổ tập trung quanh mức 6,75-7 điểm, thay vì 7,25-8 điểm như các năm trước, cho thấy kết quả môn Ngữ văn năm nay có xu hướng giảm rõ rệt.

Phổ điểm môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026 thấp hơn năm trước khi điểm trung bình giảm còn 6,5, tỷ lệ đạt từ 7 điểm trở lên cũng giảm đáng kể.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra ngày 11-12/6 với số lượng thí sinh cao nhất lịch sử, hơn 1,2 triệu học sinh.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, việc xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được hoàn thành chậm nhất vào ngày 3/7. Đối với những thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi, các đơn vị đăng ký dự thi sẽ tiếp nhận đơn từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7.

Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Điểm chuẩn đại học và kết quả xét tuyển sẽ được công bố sau 17h ngày 9/8.