Phố cổ Hội An chuẩn bị chống bão số 9: Người dân bình tĩnh neo đậu tàu thuyền, tiếng thở mong cuộc sống bình yên vang lên đâu đó khi mọi thứ đã sẵn sàng!

Hội An vốn là một vùng đất bình yên nhưng từ đầu năm đến giờ, người dân ở đây chỉ làm du lịch được rất ít do ảnh hưởng của nào là dịch bệnh Covid-19 và bây giờ là mưa lũ. Trong trận lụt lịch sử cách đây chỉ ít ngày, Hội An cũng rơi vào tình cảnh ngập nước và sắp tới lại chuẩn bị đón siêu bão số 9 dự báo sẽ gây thiệt hại không hề nhỏ.

Trước khi cơn bão đổ bộ, phóng viên của chúng tôi đã kịp ghi lại những khoảnh khắc người dân nơi đây chuẩn bị tinh thần đối mặt với thiên tai. Vốn đã rất hiền hòa nên họ đón bão với việc neo đậu tàu thuyền, chặt cây cối cũng với tâm thế rất bình tĩnh, nhẹ nhàng. Những người cao niên trong khu phố cổ vẫn cùng nhau ngồi nói dăm ba câu chuyện cuộc đời, những em bé nhỏ vẫn theo bố mẹ đi dọc bờ sông xem thuyền bè của gia đình... Và hơn hết, nụ cười lạc quan vẫn nở trên khuôn dung của họ với niềm tin: Sau cơn mưa, trời nhất định sẽ lại sáng.

Hội An trước bão số 9 vắng lặng như tờ.

Cụ già bán nước bên bờ sồng Hoài đang thu dọn hàng để về nhà.

Trong lúc đó, mực nước sông Hoài tuy trời chưa đổ mưa nhưng đã dâng lên khá cao.

Hội An không rộng lắm nhưng số lượng nhà cổ lại khá nhiều. Và trước sức ảnh hưởng dự đoán rất mạnh của cơn bão số 9 này, họ đều đã nghĩ cách chằng buộc nhà để tránh thiệt hại nhiều nhất có thể. Ngoài ra, những chiếc cây to cũng được chặt bớt cành để không bị gãy đổ vào người.

Sau trận thiên tai này, rất có thể Hội an nhìn sẽ xác xơ lắm nhưng tinh thần của con người thì vẫn như vậy, vẫn lạc quan và yêu đời nhiều lắm.

Một căn nhà cổ được chằng buộc bằng cột khung gỗ.

Nhiều người dân gia cố nhà cửa.

Những cây xanh có cành tán xum xuê cũng được chặt bỏ bớt.

Ngoài khu phố cổ, con đường dọc bờ sông Hoài mọi khi cũng là điểm đi dạo yêu thích của du khách thì nay trở nên vắng lặng hơn bao giờ hết. Lác đác đâu đó chỉ còn bóng dáng người dân neo đậu, chằng buộc những chiếc thuyền để chúng khỏi bị hất bay lên bờ hoặc trôi đi nơi khác.

Cảnh neo đậu tàu thuyền bên bờ sông.

Còn người dân Hội An, họ thực sự đã có sự bình tĩnh ngay ở trong tâm nên dù trước thiên tai cuồng nộ, họ vẫn thoải mái, vui vẻ trò chuyện với nhau bên hiền nhà, nơi góc phố và thả hồn theo gió bên bờ sông thơ mộng.

Người Hội An ngồi trước cửa nhà ngẩn ngơ nhìn trời đoán thời tiết xem mọi thứ rồi sẽ như thế nào.