Phim vừa chiếu liền bị chê "lộn xộn nhất năm", kịch bản làm phí cả nhan sắc của "mỹ nhân Hàn đẹp nhất thế giới"

My man is cupid (Người yêu tôi là thần tình yêu) là bộ phim truyền hình mới ra mắt tập đầu tiên vào ngày 1/12 vừa qua. Phim có sự góp mặt của cặp đôi nhan sắc cực phẩm là Jang Dong Yoon và "mỹ nhân Hàn đẹp nhất thế giới" Nana.



Ra mắt trên nền tảng Amazon Prime nên My man is cupid không được quảng bá rầm rộ ở thị trường quốc tế. Dù vậy với sức hút của cặp chính, phim vẫn ít nhiều được khán giả chú ý. Tuy nhiên ngay từ những poster, trailer đầu tiên, không ít khán giả đã đánh giá rằng đây có vẻ là một dự án kinh phí thấp khi nhìn hình ảnh không được hút mắt. Và ngay khi tập đầu tiên lên sóng, phim đã lập tức gây ra ý kiến trái chiều.

Khác hẳn với poster và tên phim có phần "hường phấn", ngay tập một lại mở ra những án mạng, những tình tiết bí ẩn, có cả kinh dị. Khán giả đánh giá tập một là tổ hợp của rất nhiều thể loại phim khác nhau, từ giả tưởng đến lịch sử, kinh dị, hài hước và thậm chí là cả lãng mạn. Yếu tố tình yêu vượt thời gian với hai bối cảnh, cổ trang và hiện đại, một lần nữa được nhắc đến trên màn ảnh Hàn khiến khán giả có phần bội thực vì năm nay có quá nhiều phim khai thác yếu tố này. Hiện tại, hai tác phẩm đình đám là My Demon và Hôn nhân hợp đồng cũng xoay quanh câu chuyện gần giống như vậy.

Việc lồng ghép quá nhiều yếu tố chỉ trong một tập phim ngắn lẽ ra là mang tính chất giới thiệu nhân vật khiến khán giả có phần choáng ngợp, không kịp tiếp nhận thông tin. Không ít khán giả còn cho rằng đây là một tổ hợp "lộn xộn" nhất của năm, một bộ phim không thể thống nhất được thể loại ngay tập phim đầu tiên. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới màn thể hiện của cặp đôi chính là Jang Dong Yoon và Nana. Ngoài việc cả hai trông khá đáng yêu ra thì chính bản thân họ cũng chưa thể nhập vai ở tập 1.

My man is cupid là bộ phim xoay quanh Sang Hyuk (Jang Dong Yoon), một vị thần từng bị đốt cháy đôi cánh vào 500 năm trước. Để khôi phục lại nó, anh đã trải qua 27 lần biến hình. Ở lần thứ 28, Cheon Sang Hyuk gặp được nữ chính Baek Ryun (Nana). Cô ấy là một bác sĩ thú ý quyến rũ nhưng lại khiến đàn ông "chạy mất dép" bởi chẳng hiểu vì lý do gì mà hễ ai tiếp cận cô thì đều sẽ bị đặt vào tình cảnh cận kề cái chết. Cũng vì điều này, Baek Ryun chẳng hẹn hò cùng ai. Thế nhưng sâu trong lòng, cô ấy vẫn luôn khao khát tìm được tình yêu định mệnh.

Nguồn ảnh: Amazon Prime