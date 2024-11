Ngày 14/11, QQ đưa tin phim điện ảnh Uyên Ương Lâu: Kinh Hồn do nữ diễn viên Lý Mộng đóng chính đạt doanh thu hơn 61 triệu NDT, trở thành phim kinh dị có doanh thu cao nhất lịch sử do chính Trung Quốc sản xuất. Trước đó, kỷ lục này thuộc về tác phẩm Nhà Số 81 Kinh Thành (Ngôi Nhà Không Bao Giờ Chết) do Lâm Tâm Như, Ngô Trấn Vũ, Dương Hữu Ninh, Tần Hải Lộ đóng chính, được phát hành năm 2014.

Phim kinh dị do Lý Mộng đóng chính đạt doanh thu tốt

Uyên Ương Lâu: Kinh Hồn kể về một nhóm người vì ham số tiền thưởng khổng lồ 7 triệu NDT (hơn 24 tỷ) đã dọn vào một ngôi nhà ma ám đầy rùng rợn trong 7 ngày. Những sự kiện kỳ lạ liên tiếp xảy ra: người phụ nữ mặc áo đỏ gõ cửa dữ dội vào ban đêm, người giấy "dán mặt" và cười toe toét, tiếng trẻ con khóc thét giữa đêm khuya... tựa như một cơn ác mộng quẩn quanh mọi người.

Lý Mộng đóng vai Thẩm Ngôn, nhìn như là người hết lòng chăm sóc bạn trai ôn nhu dịu dàng nhưng thực tế có ý đồ khác. Bạn trai Lưu Chấn Trung (Tô Tiểu Đinh đóng) thực tế cũng có bí mật riêng. Bên cạnh đó, oan hồn trong ngôi nhà luôn muốn tìm những người đàn ông tệ bạc để báo thù khiến cho người chơi muốn dừng cũng không thể thoát ra.

Lý Mộng được khen ngợi về diễn xuất chắc tay, gương mặt hợp màn ảnh rộng

Nữ diễn viên trong trang phục cô dâu ma

Năm 2024, Lý Mộng liên tiếp gây ấn tượng. Trước đó, cô cũng được khen với diễn xuất trong phim Mặc Vũ Vân Gian

Bộ phim được đánh giá có nội dung hấp dẫn, không khí ám ảnh kết hợp với phần âm thanh đủ sức hù dọa khán giả. Bên cạnh đó, phim còn khéo léo lồng ghép các câu chuyện về tình yêu, tình người trong lúc nguy nan.

Nữ chính của phim là Lý Mộng mới được yêu thích với vai trưởng công chúa trong phim Mặc Vũ Vân Gian. Lý Mộng đã vào nghề 14 năm nhưng vẫn mãi lận đận không phải vì cô thiếu tài năng, mà bởi tính cách người đẹp sinh năm 1992 này gây khó chịu cho bạn diễn đạo diễn và những người xung quanh.

Lý Mộng vốn được đánh giá là nữ diễn viên có đôi mắt sáng, gương mặt hợp điện ảnh. Ngay khi tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, cô đã được mời đóng phim Bạch Lộc Nguyên cả bản điện ảnh lẫn truyền hình. Tuy nhiên, Lý Mộng bị nam diễn viên Trương Gia Dịch đuổi khỏi đoàn vì thói ngôi sao hống hách, mang theo nhiều trợ lý tới trường quay.

Lý Mộng có tài nhưng khó nổi, từng bị đóng băng sự nghiệp vì thói hống hách.

Trong show Tôi là diễn viên, nghệ sĩ gạo cội Trương Tụng Văn cũng chia sẻ trải nghiệm khó chịu khi hợp tác với Lý Mộng trong Góc Khuất Bí Mật. Trong một cảnh Lý Mộng phải gọt táo, vốn cảnh quay đã xong, đạo diễn chỉ yêu cầu diễn thêm một lần để lấy góc khác. Tuy nhiên, Lý Mộng nhất định đòi phải tìm quả táo giống hệt như quả cô vừa gọt. Điều này khiến nhân viên hậu cần phải đi tìm khắp 3-4 cửa hàng mà không được. Ngoài ra, Lý Mộng từng bị bắt gặp cãi nhau với nhân viên trên phim trường. Do đó, dù có ngoại hình và tài năng, đến nay Lý Mộng vẫn chưa bứt phá trong sự nghiệp.

Mới đây, Lý Mộng còn có hành vi bị chê là EQ thấp khi hạ bệ Lưu Diệc Phi và bộ phim Câu Chuyện Hoa Hồng.