Scandal là bộ phim dài tập trong tuần mới nhất của KBS, ngay từ đầu đã thu hút rất nhiều sự chú ý khi nó đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên Han Chae Young - Búp bê Barbie xứ Hàn. Tối 17/6 vừa qua, phim đã lên sóng tập đầu tiên và nhận về thành tích không mấy tốt đẹp. Cụ thể, phim đã ghi nhận tỷ suất người xem mở màn thấp nhất trong số các bộ phim truyền hình hàng ngày của KBS trong suốt 4 năm nay.



(Phim truyền hình hàng ngày của KBS là phim chiếu mỗi tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Theo Nielsen Korea, Scandal tập 1 mở đầu với rating 7,2%, thấp hơn 0,8% so với rating mở màn của The Two Sisters. Vốn dĩ The Two Sisters đã bị cho là bộ phim kéo đài KBS xuống đáy khi suốt cả hành trình lên sóng, rating của nó không vượt nổi ngưỡng 10%. Ấy vậy mà khi ra mắt, Scandal còn có khởi đầu tệ hại hơn cả người đi trước dù Scandal vốn được kỳ vọng sẽ "cứu sống" nhà đài.

Dĩ nhiên, không chỉ thua kém The Two Sisters, rating mở màn của Scandal còn thấp hơn tất cả những bộ phim hàng ngày của đài KBS trong suốt 4 năm qua. Cụ thể rating mở màn phim hàng ngày của KBS từ 2024 lùi về 2020 như sau: Scandal (7,2%), The Two Sisters (8%), The Elegant Empire (9,4%), Woman in a Veil (10,4%), Vengeance of the Bride (12,8%), Gold Mask (11,5%), (13,9%), Red Shoes (12,8%), Miss Monte-Cristo(14,6%), Man in a Veil (10,4%) và Fatal Promise (12,5%).

Nhìn vào những con số này thì dễ nhận thấy, KBS đang đối diện với cuộc khủng hoảng phim hàng ngày vô cùng nghiêm trọng. Những kịch bản "mất não", nhồi nhét drama, phù hợp với đối tượng khán giả là các bà nội trợ có vẻ đã không còn là xu hướng làm phim thịnh hành tại Hàn Quốc. Scandal được áp dụng đúng quy tắc này và nó đã thất bại ê chê ngay từ tập mở màn. Phim thành công gây sốc khi nhồi nhét hàng loạt drama trong tập 1 nhưng không thành công kéo người xem đến với tác phẩm này.

Bình luận của khán giả: - Cả hai nữ chính đều đơ, kịch bản mở màn thì như một đống hỗn độn. - Cố gắng lắm mới xem hết được The Two Sisters, ai ngờ lại gặp quả phim dở hơn. - Nỗi xấu hổ của KBS. Nhà đài nên cân nhắc về việc làm miniseries 16 tập như các đài khác, đừng làm phim dài tập nữa, hết thời rồi. - Ngoài diễn viên và bối cảnh khá đẹp ra thì tập 1 không đọng lại gì, rating thấp không oan.

Đặc biệt dù mới là tập 1 nhưng khán giả đã chỉ trích gay gắt khả năng diễn xuất của Han Chae Young. Không hổ danh là Barbie xứ Hàn, dù đã có tuổi nhưng Han Chae Young vẫn đẹp như búp bê và cũng... đơ như búp bê. Trong phim, cô vào vai Moon Jeong In, giám đốc điều hành của công ty sản xuất Jeongin Entertainment. Jeong In là một người vô cùng tham vọng, cô ra sức chiếm đoạt tài sản của chồng và phải trả giá bằng tính mạng ngay tập 1 khiến người xem phải đặt câu hỏi lớn về nội dung tiếp theo của tác phẩm này.

