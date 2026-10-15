Sau "Made in Vietnam", Phương Mỹ Chi tiếp tục làm MV về niềm tự hào Việt cùng DTAP

Ngày 14/10, Phương Mỹ Chi chính thức ra mắt MV "Gạo của ta", sản phẩm hợp tác cùng nhóm nhạc DTAP và đạo diễn Kawaii Tuấn Anh. Lấy cảm hứng từ hạt gạo và chính hành trình trưởng thành của nữ ca sĩ, MV kể câu chuyện về những ước mơ được nuôi lớn từ những điều bình dị nhất của quê hương.

MV mở đầu bằng những thước phim từ "Made in Vietnam", ca khúc từng tạo tiếng vang về niềm tự hào dân tộc năm 2025 mà Phương Mỹ Chi góp mặt. Ngay sau đó là câu hò mùi mẫn, vốn là thế mạnh làm nên tên tuổi của cô, đưa người xem về khung cảnh làng quê mùa gặt với hình ảnh một gia đình ba người quây quần bên bữa cơm giữa đồng lúa. Đó cũng là không gian gợi nhắc nơi đã nuôi dưỡng tình yêu ca hát của Phương Mỹ Chi từ thuở nhỏ, từ những điệu hò, câu lý thân thuộc đến khi cô bé lớn lên, theo đuổi nghệ thuật và trở thành nghệ sĩ được đông đảo khán giả yêu mến.

Câu chuyện không chỉ xoay quanh nhân vật trung tâm. Những người bạn thuở nhỏ của Phương Mỹ Chi trong MV cũng lần lượt trưởng thành theo những con đường riêng: có người thành bác sĩ, kỹ sư, có người theo nghệ thuật, có người bước vào vai trò làm cha, làm mẹ. Dù đi về đâu, họ đều mang theo phần nền tảng được vun đắp từ gia đình và quê hương. Trong mạch kể ấy, hạt gạo trở thành sợi dây nối những bữa cơm đầu đời với hành trình lập nghiệp về sau, cũng là hình ảnh đại diện cho thế hệ trẻ Việt đang vươn mình.

Phần lời do DTAP chấp bút là một điểm nhấn đáng chú ý khi lồng ghép những lớp ký ức lịch sử gắn với hạt gạo, từ truyền thuyết Thánh Gióng đến hình ảnh các thế hệ thanh niên cùng viết nên trang sử dân tộc. Qua đó, hạt gạo được mở rộng ý nghĩa từ nguồn lương thực thiết yếu thành biểu tượng của sức sống và tinh thần bền bỉ của người Việt qua nhiều thời kỳ.

Với Phương Mỹ Chi, "Gạo của ta" tiếp nối định hướng mà cô theo đuổi những năm gần đây: giữ chất liệu dân gian làm gốc, đồng thời tham gia các dự án âm nhạc và sân khấu lớn với khát vọng đưa bản sắc Việt đến gần hơn khán giả quốc tế. Dù đi xa đến đâu, gia đình, quê hương và văn hóa dân tộc vẫn là phần không thể tách rời trong hành trình của nữ ca sĩ.