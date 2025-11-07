Rạp chiếu đầu tháng 11 nổi lên một cái tên khá đặc biệt, thu hút được quan tâm ngay từ nhan đề: Bịt mắt bắt nai. Giữa giai đoạn thị trường bão hòa vì sự xuất hiện của quá nhiều tác phẩm với chủ đề na ná, khó phủ nhận bộ phim của Hoàng Thơ tạo được ấn tượng ban đầu khi mang màu sắc khá mới lạ: Giật gân pha lẫn yếu tố gợi tình (erotic thriller).

Thử nghiệm hướng đi mới luôn là nước cờ mạo hiểm với các nhà làm phim Việt, do khán giả nội địa có xu hướng e dè trước những món ăn tinh thần khác biệt. Thế nhưng, Hoàng Thơ cho biết anh mang đứa con tinh thần của mình tới rạp với tâm thế tự tin. Sau khi thử nghiệm nhiều bản dựng, Bịt mắt bắt nai ra mắt với phiên bản được cho là tốt nhất, gói ghém tâm huyết cùng kỳ vọng của đạo diễn rằng phim sẽ chinh phục khán giả.

Nhưng thực tế, Hoàng Thơ có lẽ đã mắc sai lầm.

Chuyện tình tay bốn sống sượng

Bịt mắt bắt nai theo chân chuyên viên môi giới bất động sản Trang (Trà My), trong một lần say xỉn trót qua đêm với đối tác. Sau khi tỉnh dậy, cô bẽ bàng tìm cách giấu giếm “vết nhơ” này.

Trang tìm cách đưa bạn trai tên Hiệp (Dũng Bino) tới nghỉ dưỡng ở homestay, nơi cô gợi ý anh ngỏ lời cầu hôn. Những tưởng đây sẽ là kế hoạch hoàn hảo, Trang tá hỏa khi nhận ra Long (Lương Gia Huy) - chồng của cô chủ homestay Ngọc (Bích Ngọc) - chính là người đàn ông đã ân ái với mình đêm trước.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, Long đã có biểu hiện kỳ quặc, rồi ngày càng lộ bản chất biến thái, khiến Trang và Hiệp không khỏi lo ngại. Sau vài lần bị Long tấn công, Trang muốn cùng chồng nhanh chóng dọn đồ rời khỏi homestay. Nhưng Hiệp không muốn bỏ đi như vậy. Anh lo lắng cho an nguy của Ngọc, người vợ bị Long hành hạ mỗi đêm.

Bất chấp bạn gái ngăn cản, Hiệp cố gắng ở lại giải cứu cô gái đáng thương. Những tương tác thân mật khiến Hiệp nảy sinh tình cảm cho cô chủ homestay lúc nào không hay. Nhưng dấn sâu vào mối quan hệ ngang trái này, Hiệp mới nhận thấy một âm mưu đen tối đã giăng bẫy tất cả bọn họ ngay từ đầu.

Câu chuyện tình sống sượng của bốn nhân vật chính, nhiều lỗ hổng lên phim.

Nhìn thoáng qua, Bịt mắt bắt nai có tiềm năng trở thành một phim giật gân, tâm lý tình cảm khá hấp dẫn. Từ mối quan hệ tay bốn phức tạp với nhiều bước ngoặt khó đoán, sự giằng xé giữa yêu - hận, bi kịch quá khứ bị chôn vùi rồi kèm theo đó là cú lật kèo, đẩy câu chuyện sang ngã rẽ hoàn toàn mới…

Nhưng chưa kịp dẫn người xem tiến vào thế giới tối tăm và ngột ngạt ấy, phim để lộ sự vụng về trong cách kể chuyện ngay từ những phút giây đầu tiên. Từ việc Trang - cô gái thông minh, bản lĩnh và luôn làm chủ mọi cuộc chơi, lại sơ hở để bị chuốc thuốc, lên giường với trai lạ trong trạng thái bị động, cho tới lý do cô thuyết phục chồng sắp cưới tới homestay để cầu hôn mình vì cho rằng sẽ thành công che giấu bí mật, đều tỏ ra rất gượng ép.

Sự khiên cưỡng tiếp tục thể hiện khi lần đầu tiên chạm mặt Long, thay vì kiên quyết cùng bạn trai rời đi, Trang tiếp tục ở lại vì tò mò tìm kiếm sự thật. Động cơ gượng gạo, cùng sự thiếu nhất quán trong suy nghĩ lẫn hành động của nhân vật khiến Bịt mắt bắt nai hiện lên phi lý, khó tin.

Lối dẫn chuyện đầy kẽ hở dẫn đến việc người xem rất khó nhập tâm vào những sự kiện xảy ra tiếp đó. Thật khó tưởng tượng Hiệp và Trang thực sự là một cặp đôi sắp cưới, khi bộ đôi tương tác hời hợt, như hai người lạ vừa chạm mặt không lâu. Chuyến đi tới homestay để nghỉ dưỡng của hai người hoàn toàn không có tác dụng như Trang mong đợi, mà chẳng ai mảy may quan tâm.

Thay vào đó, Hiệp dành thời gian đi chơi, trò chuyện riêng với Ngọc, cô chủ homestay. Anh quan tâm, lo lắng cho cô còn hơn cả vợ sắp cưới. Để rồi khi phát giác Ngọc bị chồng bạo hành, Hiệp phát sinh tâm lý muốn bảo vệ, chở che cho cô, hay tỏ ra cam chịu, đáng thương. Mối quan hệ này phát triển gượng ép, với nhiều tình huống sắp đặt khiến người xem không khỏi ức chế.

Về phía Long, bí mật giấu kín của gã dễ dàng bị phát hiện chỉ nhờ tên đăng nhập trên màn hình laptop. Những biểu hiện của Long cũng quá sỗ sàng và khác thường. Được xây dựng theo hình mẫu những người trưởng thành, giàu sang, thành đạt trong công việc, thế nhưng các nhân vật suy nghĩ và cư xử kỳ quặc, vô phép tắc, trái ngược lớp vỏ bọc hoàn hảo mà chuyện phim vẽ ra.

Họ bị ép vào nhiều tình huống gượng gạo theo kiểu “biên kịch bảo phải thế”, mất đi những phản ứng tự nhiên và tính logic trong mạch truyện. Bởi thế mà Bịt mắt bắt nai thay vì là câu chuyện giật gân đầy bí ẩn, kịch tính, lại trở nên ngớ ngẩn với những nút thắt đầy sự sắp đặt, chỉ nhằm mục đích hướng tới cú plot-twist bất ngờ ở hồi cuối.

Ngoại tình chỉ là lỗi của phụ nữ?

Theo đạo diễn tiết lộ, Bịt mắt bắt nai mất tới 3 năm để hoàn thiện. Thế nhưng, người xem tinh ý không khó nhận ra bản phim chiếu rạp để lộ khá nhiều lỗ hổng, khiếm khuyết.

Một trong số hạn chế của tác phẩm là phần thoại nặng tính kịch, đôi khi như mô phỏng văn viết hơn là lời nói tự nhiên. Trong khi vai của Dũng Bino phải lồng tiếng, thì Gia Huy, Trà My hay Bích Ngọc thoại như đang trả bài, thiếu cảm xúc.

Câu chuyện Bịt mắt bắt nai vốn đơn giản, dễ đoán, nhưng lạm dụng thoại và hồi tưởng để giải thích, khiến một số cảnh bị kéo dài lan man. Thực tế, khá khó để xác định chính xác thể loại mà tác phẩm theo đuổi, khi bầu không khí phim lẫn lộn giữa giật gân, tâm lý, lãng mạn, thậm chí là cả hành động.

Bất kỳ màu sắc nào trong số chúng cũng hiện lên nửa vời. Chất tâm lý nhạt nhòa vì chưa đào sâu tính cách và hành trình tâm lý nhân vật, tính lãng mạn lại khiên cưỡng vì thiếu kết nối tình cảm thực thụ, trong khi màu sắc giật gân không làm tới vì bầu không khí căng thẳng, hồi hộp chưa được thiết lập hiệu quả.

Thay vì dẫn dắt bằng nhịp điệu kịch tính ban đầu, phim dần khiến người xem mất phương hướng, không biết đang dõi theo một bi kịch tâm lý và cảm xúc khủng hoảng, một câu chuyện chạy trốn và trả thù man rợ, hay chuyện tình cảm tay bốn lạc trong những nhiễu nhương. Để rồi, cú sốc từ việc lật ngược kỳ vọng “ai mới là kẻ đi săn, ai mới là con mồi” trở nên quá khiên cưỡng và nhảm nhí, phi logic với những gì mà phim xây dựng từ ban đầu.

Bộ phim có nhiều tình tiết khó hiểu, khán giả gọi tên thảm họa điện ảnh.

Một trong những “đặc sản” của eroctic thriller - cảnh nóng - cũng hiện lên thiếu thẩm mỹ. Dù liên tục mang cảnh 18+ ra làm chất liệu truyền thông phim, song thực tế những cảnh quay này hiện lên trên màn ảnh rộng cũ kỹ tới khó tin. Đạo diễn để diễn viên khoe da thịt, hình thể từ đầu tới cuối, cùng sự xuất hiện của một số cảnh giường chiếu tầm thường, thiếu giá trị nghệ thuật lẫn sức ảnh hưởng trong tác phẩm.

Công bằng mà nói, phần nhìn của phim tương đối chỉn chu, với sự đầu tư về bối cảnh. Một số khung hình đẹp, đặc biệt là cảnh quan khu homestay. Song, điểm sáng hiếm hoi này không đủ khỏa lấp những lỗ hổng nghiêm trọng trong câu chuyện lẫn diễn xuất của của dàn cast.

Cả bốn nhân vật chính đều có màn trình diễn non nớt, kém thuyết phục. Ngoài việc tạo ấn tượng với ngoại hình sáng, dàn cast trẻ gây thất vọng vì biểu cảm gượng gạo, đôi khi lên gân, nặng tính minh họa, trong khi cách đài từ, nhả chữ đều có vấn đề.

Thế nhưng, điểm gây “lấn cấn” nhất Bịt mắt bắt nai phải kể đến thông điệp. Nói về đề tài người thứ ba, nhưng những gì mà bộ phim của Hoàng Thơ thể hiện gieo rắc trong tâm trí người xem định kiến ấu trĩ rằng “ngoại tình là lỗi của đàn bà”.

Trên mạng xã hội, nhiều luồng ý kiến chỉ trích Bịt mắt bắt nai có chiều hướng đổ lỗi cho “tiểu tam”, trong khi người đàn ông ngoại tình hoặc bạo hành lại chẳng hề bị lên án. Cái kết dành cho Ngọc cũng bị cho là phản cảm, khi nhân vật chìm trong thù hận bởi những vết thương tinh thần chằng chịt trong quá khứ, nhưng lại chỉ tìm được lối thoát duy nhất bằng cách nhảy lầu tự tử.

Với nhiều hạn chế từ kịch bản, nội dung lẫn diễn xuất, không ngạc nhiên khi đứa con tinh thần của Hoàng Thơ chưa được khán giả tích cực đón nhận. Sau khoảng một tuần chiếu, Bịt mắt bắt nai mang về hơn 500 triệu đồng, thậm chí bị trượt khỏi top 5 bảng tổng sắp phòng vé. Với tình hình bán vé hiện tại, phim nhiều khả năng sẽ dừng chân ở mốc doanh thu một tỷ đồng - thành tích thấp kỷ lục với mặt bằng phim Việt trong năm nay.