Phim Việt hay nhức nhối xứng đáng nổi tiếng hơn, đến cameo vài giây cũng diễn hay bùng nổ cõi mạng

Gia nhập làn sóng phim cuối năm 2025, dự án Cưới Vợ Cho Cha của Nguyễn Ngọc Lâm lại đang chật vật về doanh thu. Phim xoay quanh câu chuyện ông Sáu Sếu (NSƯT Hữu Châu) ép con trai Út Tửng (Trương Minh Thảo) lấy vợ, dẫn đến mâu thuẫn được nhiều khán giả cho rằng đang bị "underrated" (đánh giá thấp hơn so với chất lượng).

Hiện tại trên bảng xếp hạng doanh thu Việt Nam, Cưới Vợ Cho Cha hoàn toàn lép vế trước các phim ngoại như Zootopia 2, Now You See Me: Now You Don't hay thậm chí một phim Việt khác là Truy Tìm Long Diên Hương cùng số suất chiếu ít ỏi. Sau gần 1 tuần ra rạp, phim đang có doanh thu hơn 6 tỷ đồng, gặp khó khăn để đạt đến con số an toàn cho ekip.

Doanh thu trong ngày của Cưới Vợ Cho Cha

Phim chỉ mới thu về hơn 6 tỷ đồng

Phim có suất chiếu ít ỏi trong ngày

Tuy vậy trái ngược với tình hình doanh thu chật vật, Cưới Vợ Cho Cha lại đang được cư dân mạng dành nhiều lời khen ngợi. Một dự án ban đầu không quá nổi bật nhưng lại tốt hơn kỳ vọng, mang đến góc nhìn cuộc sống miền Tây chân thật, thậm chí được đánh giá là gần gũi nhất trong số các tác phẩm cùng màu sắc.

Phim nhận điểm cao, đánh giá tốt từ khán giả trên MoMo

Ngoài ra, diễn xuất của dàn cast cũng ghi điểm với khán giả, dù là chính, phụ hay thậm chí cameo. Trong những ngày qua, các phân đoạn của nhân vật đều gây sốt MXH, như cảnh ông Sáu Sếu van con về nhà, hay cảnh khóc nghẹn của Khánh Tiên Leona đều được đánh giá cao. Chưa kể, phim còn có dàn nhân vật quần chúng chân chất, nhìn phát là ra miền Tây.

Chính vì vậy, không ít khán giả hy vọng Cưới Vợ Cho Cha sẽ có nhiều suất chiếu hơn, đúng với tinh thần một tác phẩm nhẹ nhàng, ý nghĩa về tình thân, tình làng nghĩa xóm dịp cuối năm.

Dàn cast từ chính, phụ đến cameo đều gây sốt nhờ diễn xuất chân thực, cảm xúc và gần gũi

Cưới Vợ Cho Cha đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.