Nữ ca sĩ hết thời là con gái bầu show giàu nhất miền Tây, nay phá sản phải xin đi hát hội chợ

Những ngày gần đây, mạng xã hội rầm rộ lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh ca sĩ Vũ Trâm Anh - giọng ca từng phủ sóng khắp sân khấu miền Tây những năm 2000 xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác hiện tại. Không còn hình ành hào nhoáng, lung linh như thời hoàng kim, Vũ Trâm Anh hiện tại vất vả mưu sinh. Nữ ca sĩ nhớ nghề, nhờ viral MXH mà được trở lại biểu diễn tại show hội chợ.

Video Vũ Trâm Anh biểu diễn ở hội chợ lan truyền TikTok

Khác xa hình ảnh sân khấu đông nghịt khán giả ngày xưa, sân khấu của Vũ Trâm Anh hiện chỉ có vài người đứng xem. Vũ Trâm Anh hiện tại hằn rõ dấu vết tuổi tác, dáng vóc cũng không còn như xưa. Điểm sáng nhất chính là Vũ Trâm Anh vẫn giữ được chất giọng ngọt đặc trưng. Dù phần trình diễn có chút rụt rè sau quãng thời gian dài rời xa nghề, những tiếng cổ vũ ít ỏi nhưng đầy chân thành từ khán giả lại trở thành điểm sáng ấm áp. Có lẽ với cô, đó là khoảnh khắc cho thấy âm nhạc vẫn chưa từng rời bỏ mình.

Ngoại hình hiện tại của Vũ Trâm Anh gây chú ý

Vũ Trâm Anh vẫn rất tận hưởng sân khấu

Trước tình cảnh trái ngược ấy, không ít người tiếc nuối cho một giọng ca từng quen mặt với đông đảo khán giả miền sông nước. Thái độ sống mạnh mẽ, không trốn tránh khó khăn của Vũ Trâm Anh khiến nhiều người cảm phục hơn là thương hại. Vũ Trâm Anh tên thật là Tô Vũ Hồng Trâm, sinh năm 1982 tại Đồng Tháp, cô lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật: cha là chủ đoàn hát Phương Tường nổi tiếng giàu có nhất miền Tây, mẹ là nghệ sĩ cải lương. Chính nền tảng ấy giúp cô sớm tiếp xúc với sân khấu, từng làm MC, ca hát trong các chương trình do gia đình tổ chức và nhanh chóng được gọi bằng danh xưng “tiểu thư nhà bầu show”.

Vũ Trâm Anh là con gái chủ bầu show Phương Tường, từng là công chúa của đoàn ca nhạc nổi tiếng nhất miền Tây

Bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp sau khi tốt nghiệp trung học, Vũ Trâm Anh nhanh chóng trở thành một trong những giọng ca đình đám phủ sóng các sân khấu. Cô được khán giả nhớ đến nhờ gương mặt xinh xắn, phong cách trình diễn sôi động và loạt ca khúc từng thuộc nằm lòng như Lắc Đầu (song ca cùng Bảo Chung), Yêu Chàng Đẹp Trai, Alo Em Nhớ Anh hay Bài Hát Khiến Em Đau Lòng cùng Lâm Chấn Khang - ca khúc từng lọt Top 10 yêu thích lúc bấy giờ.

Vũ Trâm Anh thời trẻ

Bệ phóng sự nghiệp của Vũ Trâm Anh là đoàn ca nhạc Phương Tường. Trong suốt thời kỳ đỉnh cao, đoàn Phương Tường gần như là điểm dừng chân quen thuộc của khán giả miền Tây, góp phần đưa tên tuổi nhiều nghệ sĩ như Lâm Chấn Khang, HKT, Lâm Hùng, Châu Gia Kiệt,... đến gần công chúng.

Trước khi phá sản, Vũ Trâm Anh có cuộc sống khá giả

Thế nhưng biến cố ập đến khi dịch COVID-19 khiến toàn bộ hoạt động của đoàn bị gián đoạn. Cộng thêm những rủi ro kinh doanh như đầu tư tiền ảo khiến gia đình rơi vào cảnh nợ nần, đoàn Phương Tường buộc phải ngừng hoạt động. Vũ Trâm Anh cũng rơi vào giai đoạn bế tắc, phá sản và phải tạm gác hào quang để làm phục vụ, dọn phòng khách sạn nhằm kiếm sống và nuôi con nhỏ.

Hình ảnh Vũ Trâm Anh làm phục vụ khiến nhiều người xót xa

Hiện tại, sau những sóng gió dồn dập, nữ ca sĩ đang cố gắng làm lại từ đầu. Cô xin đi hát lại ở các hội chợ để kiếm tiền cũng như nuôi dưỡng đam mê. Vũ Trâm Anh chia sẻ dù mọi thứ thiếu thốn, nhưng chỉ cần được đứng trên sân khấu là thấy vui và có động lực tiếp tục.