Hàng chục triệu người xem livestream "bóc phốt" nam ca sĩ lấy 600 triệu đồng của fan đưa bạn gái đi đánh bạc

Lâm Ngạn Tuấn sinh năm 1995, từng là nam idol nổi bật và sở hữu lượng fan đông đảo ở showbiz Trung Quốc sau khi debut trong nhóm nhạc Nine Percent. Ngoài ca hát, nam ca sĩ còn chuyển hướng sang đóng phim. Anh có 2 tác phẩm gây chú ý là Nhất kiến khuynh tâm, Hóa ra anh rất yêu em. Tuy nhiên, vào năm 2022, danh tiếng của Lâm Ngạn Tuấn sụp đổ sau khi bị chính fan ruột tố cáo là con nghiện cờ bạc, bòn rút tiền của người hâm mộ để chơi đỏ đen.

Trên sóng livestream, người đứng đầu fanclub cho biết họ đã liên tục quyên góp tiền cho công ty Lâm Ngạn Tuấn vì yêu thích cũng như mong số tiền này có thể giúp sự nghiệp của thần tượng thăng tiến hơn. Trong đó, có một khán giả đã chi cho Lâm Ngạn Tuấn hàng triệu NDT (tương đương hàng tỷ đồng). Việc nam thần tượng giành được suất debut trong show sống còn Idol Producer cũng đều nhờ công sức và tiền bạc của người hâm mộ. Tuy nhiên, Lâm Ngạn Tuấn không hề dùng tiền fan đầu tư cho mình để phát triển sự nghiệp. Thay vào đó anh dùng chúng để cung phụng cho bạn gái, tiêu xài cá nhân.

Lâm Ngạn Tuấn chấm dứt sự nghiệp nghệ thuật khi mới 27 tuổi vì bị fan ruột "bóc phốt"

Đỉnh điểm phẫn nộ là người hâm mộ phát hiện Lâm Ngạn Tuấn đã lấy 200.000 NDT (khoảng 600 triệu đồng) tiền đóng góp của fanclub đưa bạn gái đi đánh bài ở Đức Châu (Trung Quốc), và thua sạch túi. Ngoài ra, Lâm Ngạn Tuấn còn dùng tiền fan tặng thuê phòng khách sạn để mở sòng bạc, tổ chức tiệc sinh nhật theo phong cách cờ bạc ăn chơi trên du thuyền hạng sang. Hình ảnh Lâm Ngạn Tuấn ngồi đánh bạc đã được fan ruột chia sẻ khắp mạng xã hội.

"Anh ta cầm sách đọc thơ là giả. Hình tượng nam thần văn nghệ sĩ, học thức của anh ta là giả. Mọi người biết điều gì là thật không. Đó chính là việc anh ta ăn trên đầu trên cổ fan, là hình ảnh anh ta tay cầm bài, nướng tiền mồ hôi nước mắt của fan trên chiếu bạc. Anh ta khóc kể rằng sức khỏe không tốt, phải dừng hoạt động nghệ thuật để tĩnh dưỡng và kêu gọi fan góp tiền cho anh ta duy trì hoạt động. Sự thật là anh ta tĩnh dưỡng ở sòng bạc và dùng tiền bòn rút của người hâm mộ để chơi đỏ đen", fan tố cáo Lâm Ngạn Tuấn. Phiên livestream vạch trần bộ mặt giả dối của nam ca sĩ có hơn 50 triệu lượt xem cùng lúc trên mạng xã hội vào thời điểm đó.

Hình ảnh cờ bạc của Lâm Ngạn Tuấn được chia sẻ khắp mạng xã hội

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Lâm Ngạn Tuấn lên tiếng xin lỗi vì bỏ bê sự nghiệp khiến người hâm mộ thất vọng. Tuy nhiên, sao nam phủ nhận việc bản thân đánh bạc trái phép. Dù vậy, chẳng ai tin vào lời giải thích của Lâm Ngạn Tuấn. Người hâm mộ tuyên bố giải tán fanclub, ngừng ủng hộ Lâm Ngạn Tuấn. Công chúng và giới giải trí cũng tẩy chay nam nghệ sĩ trẻ này. Sự nghiệp nghệ thuật mới chớm nở chưa đến 5 năm của Lâm Ngạn Tuấn cứ thể tiêu tan trong 1 đêm. Kể từ đó, cái tên Lâm Ngạn Tuấn mãi mãi bị xóa sổ khỏi showbiz Trung Quốc.

Sau hơn 2 năm kể từ ngày bị tố cáo hành vi lừa đảo, đánh bạc và lợi dụng người hâm mộ, Lâm Ngạn Tuấn được cho biết đã rời quê nhà Trung Quốc, sang Hàn Quốc sinh sống và làm việc. Anh hiện sống lay lắt qua ngày, cố gắng học tiếng Hàn để hòa nhập nơi xứ người. Rời showbiz, diện mạo của Lâm Ngạn Tuấn cũng xuống sắc trông thấy. Anh để tóc dài, luôn đội mũ và đeo khẩu trang che kín mặt do sợ sự soi mói của người xung quanh.

Lâm Ngạn Tuấn bị đuổi khỏi showbiz Trung Quốc

Nam ca sĩ rời quê nhà sang Hàn Quốc sinh sống sau khi vướng bê bối

Nguồn: Sina, Sohu