Phim Việt giờ vàng lộ hạt sạn to đùng, ê kíp quên trả lương cho thợ makeup à?

Lửa Trắng đang bước vào giai đoạn cao trào khi nhiều tình tiết phản bội, lợi dụng và gài bẫy lẫn nhau được diễn ra đan xen khiến khán giả hồi hộp theo dõi theo từng tập. Bên cạnh mạch phim kịch tính, một hạt sạn to đùng trong tập 19 cũng bị "soi" ra, khiến người xem cảm thấy vừa khó hiểu vừa "dở khóc dở cười".

Ảnh: Threads

Cụ thể, cư dân mạng đang phát hiện lỗi to ở cảnh trốn chạy của nhân vật ông trùm Tào Công. Ở khung hình đầu tiên thuộc giây thứ 20:46, ông trùm xuất hiện với gương mặt nhẵn nhụi, không một cọng râu và đầy sẹo do vết bỏng. Thế nhưng chỉ đúng 2 giây sau đó, tại giây thứ 20:48, vẫn là góc máy đó, vẫn là bộ trang phục và chiếc mũ len đội đầu đó, nhưng trên cằm và khóe miệng ông trùm bỗng nhiên mọc ra một bộ râu quai nón một cách lộ liễu.

Sau. (Ảnh: Threads)Sau. (Ảnh: Threads)

Màn "biến hình" thần tốc về mặt ngoại hình này diễn ra ngay trong cùng một phân cảnh khiến người xem không khỏi hoang mang, không khỏi đùa rằng "VFC quên trả lương cho thợ makeup à?"

Thực tế, việc các bộ phim truyền hình áp dụng hình thức quay cuốn chiếu rất dễ dẫn đến những lỗi về trang phục, tóc tai hay hóa trang. Một phân cảnh ngắn trên màn ảnh có thể được quay ở hai ngày khác nhau, thậm chí cách nhau vài tuần do lịch trình diễn viên hoặc bối cảnh. Dù không ảnh hưởng đến mạch truyện cốt lõi, nhưng hạt sạn "to đùng" này phần nào làm giảm đi sự chỉn chu, chuyên nghiệp của một tác phẩm được gắn mác "chất lượng cao" trên sóng giờ vàng.

Lão Công trước đó bị bỏng nên mất đi bộ râu thương hiệu. (Ảnh: VTV)

Trong tập 19, sau khi phối hợp cùng ban chuyên án tóm gọn sát thủ Viên "vượn" dưới hầm xe, nữ chính Mai (Việt Hoa) tưởng như đã an toàn nhưng lại lập tức sập bẫy bắt cóc tinh vi của bà trùm Lan (Thu Quỳnh). Lợi dụng lòng tốt của Mai khi cô dẫn một đứa trẻ lạc đi tìm người thân, tay chân của Lan đã dùng chích điện để hạ gục và đưa cô về giấu tại làng Tĩnh Lặng.

Động cơ của Lan hoàn toàn xuất phát từ sự ghen tuông điên cuồng khi cô đem lòng yêu Cương "đen" (Duy Hưng) nhưng Cương lại ra sức bảo vệ Mai. Trước đó, Lan thậm chí đã chủ động cưỡng hôn Cương để bày tỏ tình cảm nhưng bị anh cự tuyệt. Nhận được tin dữ từ đàn em Huân, Cương "đen" sững sờ và lập tức lên kế hoạch hành động.

(Ảnh: VTV)(Ảnh: VTV)

Ở một chiến tuyến khác, ông trùm Lão Công dù đang nằm viện nhưng vẫn âm thầm điều binh khiển tướng. Đánh giá tình hình nguy cấp, lão ra lệnh cho Cung rút toàn bộ quân ở bệnh viện và biệt thự về cố thủ tại công ty với chế độ "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Đúng lúc này, Bình - kẻ mang danh nội gián của băng Hòa Công trong đội chuyên án - đã đến tận giường bệnh thúc giục Lão Công: "Lau sạch tay đi, chỉ cần ông bình phục là lập tức lệnh bắt có hiệu lực. Tôi chỉ đang thông báo cho một kẻ sắp hết thời chuẩn bị hậu sự".

Lời cảnh báo của Bình buộc Lão Công phải thực hiện một nước đi liều lĩnh. Lão dùng xe cứu thương giả làm mồi nhử đánh lạc hướng lực lượng chức năng, còn bản thân âm thầm dùng xe riêng lẻn về dinh thự để thiêu hủy toàn bộ tài liệu và hồ sơ mật. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc lão vừa châm lửa, lực lượng công an đã ập vào bắt quả tang tại trận với đầy đủ tang chứng vật chứng. Đây cũng là khoảnh khắc mà netizen soi được hạt sạn to đùng như trên.

Nguồn: VTV

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