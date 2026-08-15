Phim Việt mới công bố lịch chiếu đã hot rần rần MXH: Nữ chính chưa từng thất bại, cứ xuất hiện là có bom tấn

Sau một thời gian im hơi lặng tiếng kể từ lần công bố dự án vào tháng 4/2026, dự án điện ảnh Sợi Chỉ Đỏ vừa chính thức thông báo tái xuất đường đua phim cuối năm. "Chào tháng cô hồn" bằng một diện mạo không thể rùng rợn hơn, bộ phim nhanh chóng làm bùng nổ MXH khi tung trailer đậm mùi kinh dị, khiến khán giả chưa xem đã thấy rùng mình.

Ngay khi tung ra second look poster, Sợi Chỉ Đỏ đã gây ấn tượng thị giác cực mạnh với hình ảnh một bé gái có gương mặt biến dạng đầy ám ảnh. Chi tiết táo bạo này lập tức khiến những mọt phim kinh dị liên tưởng ngay đến hình tượng “em bé ma” - biểu tượng gieo rắc nỗi kinh hoàng trong Đoạt Hồn, tác phẩm làm nên tên tuổi của đạo diễn Hàm Trần hơn một thập kỷ trước.

Tuy nhiên, nếu Đoạt Hồn khai thác nỗi sợ từ tội lỗi và những ám ảnh quá khứ thì Sợi Chỉ Đỏ lại mở ra một định nghĩa mới về nỗi sợ thông qua câu tagline: “Tấm thảm số mệnh sắp được dệt”. Sự tương đồng trong ngôn ngữ hình ảnh và phong cách body horror (kinh dị thể xác) không chỉ gợi lại ký ức kinh điển mà còn dấy lên hàng loạt đồn đoán về những lớp nghĩa, những bí ẩn kinh hoàng mà bộ phim đang cất giấu.

Trailer mới nhất của Sợi Chỉ Đỏ đã cụ thể hóa nỗi sợ hãi bằng một bầu không khí u uất, lạnh lẽo, đặc quánh hơi thở tâm linh bản địa. Đoạn video tràn ngập các gam màu tối như xanh đen bầm, xám xịt của màn đêm rừng sâu hay ánh đỏ rực đầy tà mị từ các nghi lễ kì bí. Sự rùng rợn được đẩy lên đỉnh điểm qua những phân cảnh cắt đầy ám ảnh: ánh mắt hoảng hốt của một người phụ nữ nép sau cánh cửa gỗ mục nát, bóng đen quỷ dị khuất trong bụi rậm lấp ló đôi mắt phát sáng rực, hay cảnh tượng một người co quắp, đau đớn gục ngã giữa đêm tối lạnh lẽo.

Đặc biệt, hình ảnh tâm điểm gây sốc mạnh là khoảnh khắc một bé gái với dòng máu chảy dài từ hốc mắt phải, đứng bất động giữa khung cảnh hoang vu. Những hình ảnh về các ban thờ nghi lễ lập loè ánh nến huyền bí cùng tia sáng ma quái chiếu rọi càng khẳng định phong cách kinh dị "nặng đô" và sự đầu tư tỉ mỉ về mặt thị giác của đạo diễn Hàm Trần, khiến người xem phải nổi da gà dù chỉ mới theo dõi qua màn hình nhỏ.

Không chỉ hù dọa thông thường, đạo diễn Hàm Trần cho thấy tham vọng bành trướng thế giới kể chuyện khi xây dựng một không gian song song đầy bí ẩn giữa người sống và các linh hồn. Trailer dẫn dắt khán giả vào thế giới tâm linh này thông qua lời kể của nhân vật Vy (Đoàn Minh Anh). Nữ diễn viên được cho là nhân tố tạo nên sức hút của Sợi Chỉ Đỏ với "vía" đóng phim mát tay khi cả 3 phim điện ảnh cô đóng là Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu, Nhà Ba Tôi Một Phòng và Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đều có doanh thu trên trăm tỷ. Sự xuất hiện của cô trong vai Vy hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ.

Qua giọng kể đầy ma mị của Vy, bí mật về Lạc (Loube Nguyễn) - cô bé có khả năng đặc biệt là nhìn thấy và giao tiếp với người chết - dần được hé lộ. Em bé biến dạng trên poster chính là Lạc thuở nhỏ (bé Gia Tuệ) với những cơn ác mộng dai dẳng. Thay vì trốn chạy, Lạc chọn cách đối diện, xem những linh hồn vất vưởng như những “người bạn” cần được lắng nghe để giúp họ hóa giải những oán hận, tiếc nuối chưa thể khép lại. Sự kết nối giữa khả năng của Lạc và chuỗi án mạng bí ẩn cùng những cơn đau đầu dị thường được cài cắm từ first look trailer mở ra một giả thuyết đen tối: Liệu Lạc có phải là chìa khóa duy nhất để người sống lần theo dấu vết, giải mã sự thật đứng sau những cái chết oan khuất?

Bằng việc dịch chuyển lịch chiếu sang tháng 12/2026, ê-kíp sản xuất đã thể hiện sự tự tin và kỳ vọng rất lớn vào chất lượng của tác phẩm sau quãng thời gian dài chuẩn bị kỹ lưỡng. Sự hòa quyện giữa yếu tố kinh dị - tâm linh, không khí ma mị bóp nghẹt người xem, chất liệu văn hóa bản địa được mong chờ sẽ tạo nên một cú nổ lớn. Phim ấn định ngày khởi chiếu mới vào 04.12.2026.