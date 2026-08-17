Phim Việt mùa lễ 2/9: Cuộc đua phòng vé khó đoán

Kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài liên tục nhiều ngày biến đây trở thành thời điểm lý tưởng để các nhà phát hành tung ra những tác phẩm chiến lược nhằm thu hút khán giả ra rạp. Cuộc cạnh tranh sẽ diễn ra giữa 3 tác phẩm nội địa là Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, Quý Tử Vượt Giàu và Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh. Các tác phẩm Việt ra rạp lần này mang nhiều màu sắc khác biệt từ tâm linh - gia đình, hài hước cho đến huyền sử - hành động, mở ra cơ hội chia đều cơ hội cho các nhà làm phim.

Ba màu sắc đối lập cùng bước vào đường đua phòng vé

Mở đường cho mùa phim lễ là Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu của đạo diễn Huỳnh Lập, chính thức khởi chiếu từ ngày 21/8 nhưng đã mở các suất chiếu sớm từ ngày 14/8. Bộ phim khai thác câu chuyện một Gen Z về quê khởi nghiệp rồi vô tình cuốn vào những hiện tượng kỳ lạ xoay quanh người ông là cựu chiến binh. Chỉ sau chưa đầy 3 ngày chiếu sớm, bộ phim đã nhanh chóng cán mốc doanh thu 30 tỷ đồng, tạo cú hích lớn giúp phim nội địa vượt mặt bom tấn ngoại để chiếm vị trí top 1 phòng vé (theo dữ liệu từ Box Office Vietnam).

Việc chủ động áp dụng chiến lược chiếu sớm trước một tuần giúp tác phẩm tích lũy được doanh thu và tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ trước khi các đối thủ khác chính thức xuất kích. Với chiến lược này, Huỳnh Lập đặt kỳ vọng phim đạt 200 tỷ đồng.

Đối trọng trực tiếp ở mảng phim giải trí gia đình là Quý Tử Vượt Giàu của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, đổ bộ rạp chiếu từ ngày 28/8. Đây là dự án được Việt hóa từ một bom tấn hài từng làm mưa làm gió tại thị trường Trung Quốc, xoay quanh màn giả nghèo khổ của một cặp vợ chồng giàu có nhằm thử thách và nuôi dạy cậu con trai duy nhất là Phú Quý (Hạo Khang). Với sự góp mặt của cặp đôi Thu Trang - Tiến Luật cùng dàn cast quen thuộc, bộ phim nắm thế mạnh trong việc tiếp cận tệp khán giả đại chúng. Sự hài hước, nhẹ nhàng và thông điệp gia đình gần gũi luôn là lựa chọn an toàn cho các nhóm bạn và gia đình trong những ngày nghỉ lễ.

Mảnh ghép hoành tráng nhất trong mùa lễ này gọi tên Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, cũng ra rạp từ ngày 28/8. Phim đưa khán giả về bối cảnh huyền sử với cuộc hộ tống đầy hiểm nguy của 7 vị tráng sĩ nhằm bảo vệ lăng mộ Vua Đinh Tiên Hoàng. Dàn cast phim quy tụ nhiều gương mặt nổi bật như Tuấn Trần, Trần Thiên Tú, Johnny Trí Nguyễn, Đỗ Thị Hải Yến, NSND Tự Long...

Điểm nhấn của tác phẩm nằm ở phần đại cảnh cung đình hoành tráng được dàn dựng công phu và định dạng IMAX mãn nhãn. Bộ phim đánh trúng vào lòng tự hào dân tộc của người xem, đồng thời mang tham vọng lớn khi chuẩn bị lên đường tham dự Liên hoan phim Quốc tế Toronto. Mặt khác, theo chia sẻ từ Johnny Trí Nguyễn cũng chia sẻ đây là bộ phim cổ trang Việt hoàng tráng nhất từ trước đến nay, cần đạt đến mức 250 tỷ đồng thì mới mong được hòa vốn.

Câu chuyện chạm cảm xúc đối đầu canh bạc trăm tỷ: Lối đi nào chạm đến số đông?

Nhìn tổng thể cục diện, đường đua 2/9 năm nay sẽ là một bài toán thú vị khi không có sự xuất hiện của các cái tên thống trị phòng vé quen thuộc, tạo ra một cuộc phân chia thị phần sòng phẳng cho các nhà làm phim. Nhiều khả năng ngôi vương phòng vé sẽ là cuộc bám đuổi sát sao giữa Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu nhờ lợi thế đi trước tích lũy phòng vé và đà tăng trưởng tốt, đối đầu với Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh - dự án sở hữu thế mạnh từ công nghệ kỹ xảo chất lượng cao.

Sức hút ban đầu của tác phẩm mở đường cho thấy một thực tế: thị hiếu số đông vẫn luôn dễ mở lòng với những câu chuyện mộc mạc, khai thác chất liệu đời thường để chạm vào cảm xúc như cách Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu đang làm. Chưa kể, phim có nội dung đan xen tinh thần yêu nước dễ đánh vào tâm lý khán giả trong dịp 2/9. Ngược lại, thể loại huyền sử hoành tráng như Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh có thể đối mặt với một thử thách không nhỏ khi ra mắt, bởi khán giả thường có tâm lý khắt khe hơn đối với những dự án liên quan đến lịch sử, từ tính logic của kịch bản cho đến độ mượt mà của kỹ xảo.

Trong khi đó, phân khúc phim giải trí dựa trên các kịch bản remake ăn khách của Quý Tử Vượt Giàu là một ẩn số có khả năng bứt phá. Đối với nhóm khán giả gia đình đi xem phim dịp lễ, một cốt truyện chắc tay, nhẹ nhàng đem lại tiếng cười sảng khoái đôi khi là sự lựa chọn vừa vặn nhất. Nếu hiệu ứng truyền miệng tốt sau các suất chiếu chính thức, tác phẩm mang phong vị hài hước của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng hoàn toàn có thể trở thành một “ngựa ô” bứt tốc trên đường đua.