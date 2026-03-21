Phim Việt gây sốc vì ngập cảnh 18+ vượt mức cho phép, xem tới đâu đỏ mặt tới đó

Bộ phim Đồng Hồ Đếm Ngược là thể loại kết hợp giữa khoa học viễn tưởng và phá án vì vậy nội dung có nhiều tình tiết gây tranh cãi vì nội dung nóng bỏng, không phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội.

Những tập gần đây, nam chính (Thành) nhận nhiệm vụ giải cứu người bạn Chiến (Bình An) và bạn gái cũ Minh Anh (Yến My) khỏi tay phú bà Kiều Thơ (Lan Phương đóng). Kiều Thơ là chủ phòng bar, xây dựng các khu nghỉ dưỡng trá hình nhưng thực chất kinh doanh "xác thịt", cung cấp trai bao gái mại dâm theo yêu cầu của những người khách VIP.

Chiến bị Kiều Thơ nhốt và ép phục vụ phú bà

Không những thế, bà ta còn dùng nhiều cách bắt Chiến phải nghe lời như việc bắt cóc Minh Anh, ghi lại hình ảnh Minh Anh bị một gã đàn ông cưỡng bức và gửi cho Chiến xem trước khi bắt anh chàng phải tiếp khách.

Những nội dung về các cuộc giao dịch tình tiền xác thịt này được bộ phim làm khá kỹ lưỡng. Đạo cụ, ánh sáng, diễn xuất đều được miêu tả chi tiết.

Trong tập 14, phân cảnh Chiến bị nhốt và gặp phú bà Yến, một người có tính ham mê bạo dâm nhận về tới 2,5 triệu lượt xem chỉ trên Tik tok. Trong đó, có nhiều ý kiến trái chiều, người cho rằng phim phản ánh thực tế, người lại thấy tình tiết lố lăng phản cảm.

Cảnh quay gây tranh cãi vì những tình tiết bị cho là phản cảm, vượt ngưỡng chuẩn mực đạo đức

Một số khán giả cho rằng Đồng Hồ Đếm Ngược là một trong số ít các bộ phim dám làm và dám chiếu những góc khuất ít người biết tới của giới nhà giàu. Tuy nhiên, cũng có không ít khán giả phản đối, cho rằng phim làm thô tục, những cảnh quay này có thể xử lý khéo léo hơn, thậm chí quay lướt qua, chỉ cần khán giả hiểu rõ nội dung là được.

"Đạo diễn giờ bí bách thế à mà làm phim kiểu này", "Phim nhăng nhít, chả ra sao, đề tài giờ bí quá", "Phim kiểu này cũng chiếu trên VTV à", "Phim rạp thì kiểm duyệt. Phim chiếu truyền hình giờ tối, toàn trẻ con thì chẳng thấy kiểm duyệt, tôi chịu thua", "Không hiểu phim kiểu gì? Biết là phản ánh xã hội nhưng mà trẻ con xem rất nhiều", "Mang nội dung Twitter lên sóng truyền hình à?", khán giả khó chịu vì tình tiết phim Đồng Hồ Đếm Ngược không phù hợp chiếu trên VTV3.

Phim có nhiều cảnh ăn chơi trác táng, diễn viên mặc hở hang nhưng lại chiếu vào khung giờ dành cho cả gia đình

Đồng Hồ Đếm Ngược lên sóng 20h tối nay trên VTV3, đây là thời điểm cả gia đình quây quần bên nhau. Trước đó VTV thường chiếu các phim về tình cảm gia đình. Tuy nhiên, tác phẩm này có những cảnh quay, tình tiết vượt ngưỡng chấp nhận của đông đảo khán giả. Bên cạnh đó, nhiều người còn cho rằng phim quá đề cao vai trò của nam chính khi anh tự mình điều tra và giải quyết vấn đề. Các nhân vật gặp khó khăn nguy hiểm cũng không báo công an mà đều trở thành thám tử hết.