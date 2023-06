Phim Việt có rating cao nhất cả nước tiếp tục phá kỷ lục

Hoa Hồng Cho Sớm Mai sau khi đồng hạng nhất về tỷ suất người xem với Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao, ghi nhận con số 4,1%, thì mới có một màn bứt phá ngoạn mục ở tuần lên sóng mới nhất (từ 19 - 25/6). Cụ thể, không còn dừng lại ở con số 4,1%, rating Hoa Hồng Cho Sớm Mai đã bứt phá mạnh mẽ, lên tới con số 4,5% - một thành tích đáng nể với phim truyền hình Việt. Với con số này, bộ phim của Tường Vi đã bỏ xa loạt phim truyền hình đình đám là Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình (3,9%), Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao (3,7%), Mẹ Chồng Nàng Dâu (3,1%) và Nơi Giấc Mơ Tìm Về (3,0%).



Ở những diễn biến mới nhất, nội dung phim ngày càng kịch tính khi Hằng (Tường Vi) dù đã dứt tình với Thanh (Tim) nhưng vẫn bị mẹ và nhân tình của Thanh tới làm phiền. Cô cũng phải lao động vất vả để trả nợ cho Trung (Lê Minh Thành). Vốn muốn trả thù Hằng, Trung đã giới thiệu cho cô một công việc kiếm bộn tiền nhưng thực chất là đẩy cô vào tay một gã đàn ông xấu xa, biến chất.

Dù cố tình bắt Hằng làm công việc uống rượu, tiếp khách nhưng Trung lại không nỡ thấy cảnh Hằng bị làm nhục. Anh đã ra tay làm "anh hùng cứu mỹ nhân", cứu Hằng ra khỏi tình trạng say mềm và suýt bị tổn hại. Vốn là người luôn muốn Hằng phải chịu muôn vàn đau khổ do nghĩ rằng Hằng đã lái xe đâm chết em gái mình, nay Trung lại thay đổi 180 độ. Anh ở bên Hằng lúc cô đau khổ nhất, cho Hằng vay tiền và vô cùng trân quý món quà của người phụ nữ này, dù nó chỉ là một bữa ăn đơn giản. Sự thay đổi của Trung chính là điều làm nên sự hấp dẫn, khiến khán giả mong ngóng từng tập phim, hi vọng sớm được thấy ngày sự thật phơi bày, Trung nhận ra tình cảm của mình.