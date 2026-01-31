Phim Việt có doanh thu bết bát nhất

Sau thời gian trụ rạp lay lắt, mỗi ngày chỉ bán được vài vé, phim điện ảnh Vạn dặm yêu em chính thức rút khỏi phòng vé từ 31/1. Một tuần cuối ở rạp, phim chỉ chiếu tại khu vực TPHCM. Vạn dặm yêu em chốt sổ doanh thu 85,5 triệu đồng sau gần 30 ngày phát hành. Với kết cục này, phim rơi vào nhóm tác phẩm bết bát nhất lịch sử điện ảnh Việt.

Ngay từ khi chuẩn bị công chiếu, bộ phim không đạt hiệu ứng truyền thông như kỳ vọng. Phim có số lượng suất chiếu hạn chế, lại ra rạp trùng thời điểm với Con kể ba nghe hay Thiên đường máu . Trong khi hai tác phẩm này lần lượt chạm mốc 51,4 tỷ đồng và 125,2 tỷ đồng (tính đến sáng 31/1), Vạn dặm yêu em nhận có doanh thu thấp hiếm thấy đối với phim điện ảnh phát hành thương mại.

Khả Ngân đóng chính phim Vạn dặm yêu em.

Vạn dặm yêu em là dự án hợp tác Việt Nam - Ấn Độ, do Khả Ngân đảm nhận vai nữ chính, đóng cặp cùng nam diễn viên Ấn Độ Shantanu Maheshwari. Phim xoay quanh câu chuyện của Manav - thiếu gia Ấn Độ đam mê tự do và âm nhạc - bị bác ruột gửi sang Việt Nam theo học ngành nông nghiệp.

Tại Việt Nam, Manav tình cờ thấy bức tranh của Linh và yêu nghệ sĩ người Việt từ cái nhìn đầu tiên. Khi hạnh phúc vừa chớm nở, những rào cản của hiện thực, khác biệt văn hóa và những hiểu lầm khiến cặp đôi phải chia xa. Nhiều năm sau, họ tái ngộ tại Việt Nam.

Phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Dưới tấm áo khoác lông của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Sabahattin Ali, từng được dịch ra 17 ngôn ngữ và bán hàng chục triệu bản.

Chuyện tình xuyên biên giới được xây dựng thiếu đặc sắc, khó hút khán giả ra rạp.

Trước khi đến với khán giả tại Việt Nam, Vạn dặm yêu em khởi chiếu thương mại tại Ấn Độ vào tháng 9/2025, tiếp đó có buổi công chiếu tại Hàn Quốc. Được đầu tư kỹ lưỡng về mặt hình ảnh nhưng Vạn dặm yêu em thất bại vì kịch bản yếu, nội dung mờ nhạt. Phim đơn thuần là câu chuyện cổ tích đầy yếu tố lý tưởng hóa và xa rời thực tế.

Tờ India Today nhận xét hình ảnh tuyệt đẹp của phim không cứu nổi cốt truyện lãng mạn yếu ớt. Về diễn xuất, Khả Ngân chưa thể hiện được nhiều, thậm chí bị bạn diễn Ấn Độ lấn lướt.

Sau khi Vạn dặm yêu em rời rạp, phim Việt chỉ còn một số đại diện cạnh tranh trên bảng xếp hạng doanh thu như Thiên đường máu, Con kể ba nghe, Running man Việt Nam mùa 3 và Chiến Nam: Ve sầu thoát xác.