10 năm trôi qua đây vẫn là đỉnh cao ngôn tình: Nam chính đẹp trai vô địch, chỉ 1 câu thoại mà được phong thần

Mới đây, chủ đề những câu thoại kinh điển trong phim ảnh và tiểu thuyết đã trở nên rất viral trên mạng xã hội. Đây là những câu thoại mà chỉ cần nghe hoặc đọc qua, khán giả đã có thể lập tức nhận ra tác phẩm gắn liền với nó. Giữa hàng loạt câu nói từng khắc sâu trong ký ức người xem, câu thoại "Anh không muốn tạm bợ" đang được nhắc lại nhiều, kéo theo làn sóng hoài niệm về bộ phim ngôn tình đình đám một thời - Bên Nhau Trọn Đời.

Câu nói này xuất hiện trong phân cảnh nam chính Hà Dĩ Thâm thẳng thắn bày tỏ lòng với nữ phụ Hà Dĩ Mai, khi nhắc đến người con gái anh yêu sâu đậm là Triệu Mặc Sênh. Nguyên văn lời thoại từng khiến hàng triệu khán giả rung động: "Ở nơi nào đó trên thế giới này có cô ấy xuất hiện, thì những người khác đều trở thành tạm bợ. Anh không muốn tạm bợ". Đây được xem là tuyên ngôn tình yêu kinh điển, khắc họa trọn vẹn sự chung tình và cố chấp trong tình cảm của Hà Dĩ Thâm.

Bên Nhau Trọn Đời được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của nhà văn Cố Mạn, là tác phẩm gắn liền với thanh xuân của nhiều thế hệ độc giả và cũng là cuốn tiểu thuyết thành công nhất trong sự nghiệp của cô. Khi được đưa lên màn ảnh, bộ phim do chính Cố Mạn cùng người bạn thân là tác giả Mặc Bảo Phi Bảo đảm nhận vai trò biên kịch, giúp giữ trọn tinh thần và cảm xúc của nguyên tác.

Lên sóng vào năm 2015, Bên Nhau Trọn Đời nhanh chóng trở thành hiện tượng, từng khiến khán giả mất ăn mất ngủ bởi câu chuyện tình yêu vừa đau khổ, vừa ngọt ngào của Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh. Phim kể về mối duyên kéo dài nhiều năm, bắt đầu từ giảng đường đại học. Triệu Mặc Sênh, cô tiểu thư nhà giàu yêu nhiếp ảnh đã phải lòng chàng sinh viên khoa Luật xuất chúng Hà Dĩ Thâm. Bằng sự chân thành và kiên trì, cô dần chinh phục được trái tim anh, mở ra những tháng ngày thanh xuân ngọt ngào. Thế nhưng, một biến cố bất ngờ đã khiến cả hai lạc mất nhau trong nhiều năm, để rồi khi gặp lại lúc trưởng thành, tình cảm dành cho đối phương vẫn còn nguyên vẹn.

Đảm nhận vai nam nữ chính của Bên Nhau Trọn Đời là Chung Hán Lương và Đường Yên. Cả hai được đánh giá là lựa chọn hoàn hảo, đưa hình tượng nhân vật từ trang sách bước thẳng lên màn ảnh. Đặc biệt, vai Hà Dĩ Thâm của Chung Hán Lương được xem là hình mẫu kinh điển cho mọi nam chính ngôn tình: điển trai, điềm đạm, xuất chúng và thâm tình. Tất cả những phẩm chất ấy đều được nam diễn viên thể hiện trọn vẹn, khiến nhân vật này trở thành bạch nguyệt quang trong lòng khán giả nữ suốt nhiều năm. Thậm chí, thời điểm phim gây bão, nhiều người còn truyền tai nhau câu nói vui: "Thanh xuân nợ tôi một Hà Dĩ Thâm".

Sau khoảng 10 năm kể từ ngày lên sóng, Bên Nhau Trọn Đời vẫn được nhắc lại như một trong những đỉnh cao của dòng phim ngôn tình Hoa ngữ. Và chỉ với một câu thoại "Anh không muốn tạm bợ", ký ức về một chuyện tình từng làm say lòng hàng triệu khán giả lại một lần nữa sống dậy.