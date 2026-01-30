2026 có 1 phim Việt tuyệt đối đừng xem một mình: Nghe tên lành ít dữ nhiều, nhìn mặt nữ chính ai cũng rén

Những ngày qua, cộng đồng mạng râm ran bàn tán về sự trở lại Quỷ Nhập Tràng, bộ phim đã từng xác lập kỷ lục là tác phẩm kinh dị Việt ăn khách nhất mọi thời đại với 149 tỷ đồng. Mới đây, ekip Quỷ Nhập Tràng 2 bất ngờ tung loạt ấn phẩm chính thức, hé lộ chương mới mang màu sắc đen tối và ám ảnh hơn hẳn phần trước. Chỉ với vài khung hình, bộ phim đã khiến nhiều khán giả phải thừa nhận lạnh sống lưng, không dám ra rạp một mình.

Poster chính thức của Quỷ Nhập Tràng 2

Trailer Quỷ Nhập Tràng 2

Poster chính thức của bộ phim gây chú ý với bố cục nghi lễ u tối, mang cảm giác lạnh người. Ở trung tâm khung hình, hai chị em Minh Như (Khả Như) - Mỹ Ngọc (Ngọc Hương) ngồi dựa sát vào nhau trong những bộ đồ trắng đã nhuốm máu, ánh mắt vô hồn và nụ cười quái gở khiến người xem có cảm giác họ không còn hoàn toàn là con người nữa. Tư thế méo mó, mái tóc rũ xuống cùng sắc mặt khó hiểu tạo nên hình ảnh như hai linh hồn đang bị kéo giằng giữa ranh giới sống - chết.

Bao quanh hai chị em là vòng phong ấn bằng dây và nến cháy, gợi nên một nghi thức tà thuật rợn người. Những thành viên khác trong gia đình quỳ lạy xung quanh với ánh mắt đen sì, trống rỗng, như thể cũng đang bị thế lực vô hình thao túng. Chỉ riêng khung hình này đã đủ để khán giả hình dung Quỷ Nhập Tràng 2 không đơn thuần là phim hù dọa, mà là câu chuyện nặng màu nghiệp báo, gia đình và cái giá phải trả khi con người chạm vào thế giới cấm kỵ.

Trailer chính thức tiếp tục hé lộ rõ hơn bi kịch ấy khi đưa khán giả trở về thời điểm trước những biến cố ở phần 1. Minh Như trở về quê nhà sau thời gian dài tha hương với mong muốn hàn gắn, nhưng lại trở thành “điềm gở” trong mắt người thân khi hàng loạt hiện tượng tâm linh kỳ quái bắt đầu xuất hiện. Căn nhà vốn quen thuộc dần biến thành không gian ngột ngạt, nơi cái ác âm thầm sinh sôi và chờ thời điểm nuốt chửng tất cả.

Bi kịch bị đẩy lên cao trào khi Mỹ Ngọc, em gái Minh Như, liên tục cảnh báo về một nữ quỷ đang rình rập gia đình, trước khi bất ngờ chết và sống lại với hình hài méo mó, điệu bộ dị dạng đến lạnh sống lưng. Chứng kiến em gái bị thế lực âm giằng xé, Minh Như buộc phải đối diện với sự thật tàn nhẫn về lời nguyền đang bám riết gia tộc mình, mở ra cuộc chạy đua sinh tử giữa người và quỷ.

Sau màn lột xác ở phần đầu tiên, Khả Như một lần nữa tái xuất trong một vai diễn mang màu sắc ma mị, quỷ quái. Không còn là người vợ ma, Khả Như ở lần này toát lên vẻ bất an, mong manh trong chíng ngôi nhà của mình. Chính vì vậy, người hâm mộ cho rằng cô nàng sẽ là nhân vật dễ bị ma quỷ "bắt bài" và trêu đùa cảm xúc nhất, có khả năng trở thành vật chứa cho Quỷ Nhập Tràng. Chỉ riêng ánh mắt và thần thái đáng sợ trong poster và trailer cũng đủ khiến nhiều khán giả “rén” trước một vai diễn nặng đô, thiên về tâm lý và bi kịch.

Bên cạnh Khả Như, bộ phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên quen thuộc như Quang Tuấn, NS Vân Dung, Doãn Quốc Đam, Đào Anh Tuấn, Phương Bình… với tạo hình khắc khổ, gai góc, góp phần hoàn thiện bức tranh gia đình u ám, nơi nỗi sợ không đến từ bên ngoài mà sinh ra từ chính mái nhà. Qua đây, dễ thấy Quỷ Nhập Tràng 2 nuôi tham vọng tiếp tục thống trị phòng vé dòng phim kinh dị Việt, xây dựng Quỷ Nhập Tràng thành một thương hiệu phim.