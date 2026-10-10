Phim Việt có dàn cast đẹp lung linh: Nam chính lọt đề cử đẹp nhất thế giới, đến cameo cũng phải Á hậu quốc tế mới chịu

Án Mạng Xém Hoàn Hảo là bộ phim trinh thám hài vừa ra mắt khán giả. xoay quanh một vụ án mạng bí ẩn trong giới giải trí. Phim xoay quanh Trinh (DJ Mie), một TikToker nổi tiếng bất ngờ tỉnh dậy trong tình trạng mất trí nhớ và phát hiện thi thể nữ diễn viên Phương Yến (Vũ Ngọc Anh) ngay bên cạnh. Từ đây, cô cùng thám tử tư Đại (Anh Tú Atus) lần theo những manh mối bí ẩn, tìm cách giải mã vụ án mạng đầy rắc rối. Trong quá trình điều tra, hàng loạt mối quan hệ phức tạp phía sau ánh hào quang showbiz dần được hé lộ, khiến ranh giới giữa nghi phạm và nạn nhân trở nên khó đoán.

Poster phim Án Mạng Xém Hoàn Hảo (Ảnh: NSX)

Bên cạnh câu chuyện trinh thám pha lẫn yếu tố hài hước, Án Mạng Xém Hoàn Hảo còn khiến khán giả chú ý bởi dàn diễn viên toàn những gương mặt nổi bật về ngoại hình. Anh Tú Atus đảm nhận vai Đại, chàng thám tử tư có tính cách hoạt ngôn, duyên dáng nhưng bị cuốn vào vụ án mạng ngoài dự tính. Ngoài khả năng tạo tiếng cười, nam diễn viên còn gây chú ý nhờ ngoại hình điển trai, gương mặt nam tính và nụ cười đặc trưng. Năm 2026, Anh Tú Atus có tên trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới của TC Candler. Đây cũng là một trong những lý do khiến diện mạo của nam diễn viên được khán giả chú ý mỗi lần xuất hiện.

(Ảnh: FBNV)

Đóng vai Hoàng Khang, bạn trai của Trinh, Ma Ran Đô là một trong những gương mặt trẻ nổi bật của bộ phim. Nhân vật này có liên quan đến những nghi vấn ngoại tình, góp phần mở ra chuỗi tình tiết khiến vụ án ngày càng phức tạp. Ngoài đời, Ma Ran Đô sở hữu gương mặt góc cạnh, vóc dáng nổi bật và vẻ nam tính đúng chuẩn mỹ nam màn ảnh. Sự xuất hiện của anh bên cạnh Anh Tú Atus giúp tuyến nhân vật nam của phim càng thêm đáng chú ý.

(Ảnh: FBNV)

Về phía các nữ chính, DJ Mie vào vai Trinh, nữ TikToker nổi tiếng bất ngờ trở thành tâm điểm của một vụ án mạng khi tỉnh dậy giữa hiện trường trong tình trạng mất trí nhớ. Đây là vai diễn có nhiều tình huống trớ trêu, đòi hỏi nhân vật vừa phải tìm lại ký ức vừa tìm cách chứng minh bản thân vô tội. Ngoài đời, Mie vốn được biết đến với vẻ ngoài trẻ trung, gương mặt nhỏ nhắn và phong cách thời trang cá tính, sexy. Lần thử sức với vai nữ chính điện ảnh này cũng giúp cô có cơ hội thể hiện hình ảnh khác biệt so với hình tượng DJ quen thuộc.

(Ảnh: FBNV)

Trong khi đó, Vũ Ngọc Anh đảm nhận vai Phương Yến, nữ diễn viên được phát hiện đã chết và trở thành trung tâm của vụ án. Dù nhân vật xuất hiện trong hoàn cảnh đặc biệt, Yến vẫn là mắt xích quan trọng để câu chuyện dần hé lộ những bí mật phía sau giới giải trí. Vũ Ngọc Anh vốn nổi tiếng với vẻ đẹp sắc sảo, đường nét quyến rũ và vóc dáng gợi cảm. Phong thái trưởng thành, nổi bật của nữ diễn viên giúp cô trở thành một trong những gương mặt gây chú ý về ngoại hình trong dàn cast.

(Ảnh: FBNV)

Không chỉ bốn diễn viên chính, đến cả dàn diễn viên phụ của Án Mạng Xém Hoàn Hảo cũng sở hữu sắc vóc nổi bật, phải kể đến như Huy Khánh, Lương Gia Huy,... Đáng chú ý, Hoa hậu Thái Lan - Engfa Waraha cũng xuất hiện trong phim với một vai cameo đầy bất ngờ, góp phần hoàn thiện bộ sưu tập nhan sắc quá đỉnh của phim. Người đẹp Thái Lan từng giành danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022 trước khi trở thành Á hậu 1 Miss Grand International cùng năm. Ngoài hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, Engfa còn theo đuổi ca hát và diễn xuất, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại quê nhà.

Dù chỉ đóng cameo nhưng Engfar đã có mặt ở Việt Nam để tham dự gia mắt, ủng hộ dự án (Ảnh: Viết Thanh)

Án Mạng Xém Hoàn Hảo hiện đã chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc.