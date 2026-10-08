Thảm đỏ nóng nhất hôm nay: Lan Ngọc lạ quá nhận không ra, 1 nàng hậu Thái khoe visual "đốt cháy" cả sự kiện

Giữa thời điểm không ít bộ phim lần lượt hoãn chiếu, được đồn đại là để né lịch một tác phẩm đang hot ngoài phóng vé, Án Mạng Xém Hoàn Hảo vẫn quyết định ra rạp đúng ngày. Tối ngày 8/10, trước thềm công chiếu chính thức, phim đã có buổi ra mắt tại TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện ra mắt phim quy tụ đông đảo dàn sao đình đám. Bên cạnh những tên tuổi hot của ekip làm phim như Anh Tú Atus, DJ Mie, thảm đỏ còn trở thành đại tiệc nhan sắc bởi sự góp mặt của hàng loạt mỹ nhân, nam thần như Ninh Dương Lan Ngọc, Huyền Baby, Liên Bỉnh Phát,... và đặc biệt là Hoa hậu Thái Lan Engfa Waraha.

Anh Tú Atus

DJ - Diễn viên Mie

Toàn cảnh sự kiện ra mắt Án Mạng Xém Hoàn Hảo

Một trong những khách mời được quan tâm nhất thảm đỏ Án Mạng Xém Hoàn Hảo phải kể đến nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc. Việc xuất hiện với mái tóc ngắn, sáng màu khiến không ít người khó nhận ra ngọc nữ của điện ảnh Việt. Ngay trước khi xuất khi xuất hiện trên thảm đỏ, nữ diễn viên cũng đăng tải dòng trạng thái "Nay ráng nhận ra Tư nha" trên trang cá nhân khiến cư dân mạng càng thích thú với màn lột xác giao diện này của cô.

Ninh Dương Lan Ngọc xinh đẹp bên cạnh Liên Binh Phát

Được quan tâm hơn cả Ninh Dương Lan Ngọc tại thảm đỏ lần này chính là nàng hậu Engfa Waraha, khách mời đến từ xứ Chùa Vàng. Ngay khi Engfa xuất hiện, thảm đỏ thực sự bùng nổ với những tiếng reo hò cùng vô số ống kính điện thoại, máy ảnh hướng về phía người đẹp.

Nhan sắc quá xinh đẹp của Engfa Waraha

Một số hình ảnh khác tại sự kiện:

Thiều Bảo Trâm

Vân Trang

Hạnh Sino và Huyền Baby

Vũ Ngọc Anh

Lương Gia Huy

Quang Trung

Luke Ishikawa