Phim Việt có 3 mỹ nhân đẹp chấn động: Nữ chính Hoa hậu bị cắt vai vì bê bối, 2 cô gái khiến triệu người tiếc nuối

Lên sóng lần đầu trên VTV1 vào năm 2018, đến nay phim truyền hình Mỹ nhân Sài Thành vẫn được nhắc đến nhiều bởi nội dung hấp dẫn, cảnh quay đẹp mắt. Hiện tại, các trích đoạn của bộ phim đang được chia sẻ rầm rộ trở lại và gây thích thú cho khán giả.

Mỹ nhân Sài Thành xoay quanh cuộc đời ồn ào, nhiều thị phi của 3 cô gái cùng có tên Trà. Trùng hợp là ngoài đời thực, bộ phim cũng vướng hàng loạt tai tiếng. Trong đó, hy hữu nhất là việc cắt vai nữ chính của Hoa hậu Diễm Hương vì người đẹp này vướng scandal chấn động.

Các trích đoạn của phim "Mỹ nhân Sài Thành" hiện đang được chia sẻ rầm rộ trở lại, thu hút nhiều triệu view

Cắt vai của Hoa hậu Diễm Hương

Mỹ nhân Sài Thành là dự án phim do đạo diễn Lê Cung Bắc cầm trịch, dựa trên kịch bản được viết bởi biên kịch Đinh Thiên Phúc.

Phim bắt đầu bằng cuộc thi sắc đẹp lần đầu tổ chức tại xứ Nam Kỳ, cũng từ đây, 3 nhân vật chính gồm Hồng Trà (Khánh My), Bạch Trà (Dương Mỹ Linh) và Thanh Trà (Ngân Khánh) gặp gỡ rồi trở nên thân thiết.

Điểm hấp dẫn của bộ phim là kể câu chuyện về 3 cô gái cùng tên nhưng có số phận, tính cách hoàn toàn khác biệt. Thông qua cuộc đời của từng người, đạo diễn Lê Cung Bắc phản chiếu một cách sắc nét cuộc sống ở Sài Gòn những năm 50 thuộc thế kỷ trước.

Thủ vai mỹ nhân đắt giá bậc nhất bộ phim - Hồng Trà là Khánh My. Sở hữu gương mặt có chút lai Tây nhưng khi khoác lên mình trang phục truyền thống, vẻ đẹp từ Khánh My bỗng dưng phù hợp với thần thái sang chảnh của nhân vật.

Thanh lịch, trang nhã và xinh đẹp không kém Hồng Trà lúc bấy giờ là người chị kết nghĩa Bạch Trà do Dương Mỹ Linh thủ vai. Nhân vật Bạch Trà được miêu tả là người thông minh, mạnh mẽ, sẵn sàng hy sinh mối tình tri kỷ để làm người tình của quan chức cấp cao trong bộ máy cầm quyền của Pháp tại Sài Gòn hòng thực hiện nhiệm vụ tình báo.

Thời điểm mới phát sóng lần đầu, Mỹ nhân Sài Thành tạo hiệu ứng tốt vì quy tụ dàn diễn viên trẻ đẹp, diễn xuất tốt. Thêm nữa, ekip sản xuất cũng được đánh giá cao vì tái hiện hình ảnh Sài Gòn xưa với loạt bối cảnh, phục trang được đầu tư chỉn chu.

Khánh My trong vai Hồng Trà

Thực tế, phim Mỹ nhân Sài Thành được quay từ năm 2014 nhưng đến 2018 mới lên sóng. Lý do một phần có liên quan đến chuyện cắt vai của Diễm Hương để thay bằng Ngân Khánh. Ban đầu, ekip sản xuất giao vai Thanh Trà cho Diễm Hương. Diễm Hương cũng đã quay phim được 1 nửa nhưng buộc phải dừng lại vì vướng scandal đã kết hôn vẫn đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2012.

Đứng trước ồn ào này, phía công ty sản xuất đã chủ động cắt vai của Diễm Hương, đồng thời chấp nhận quay lại với số tiền thiệt hại lên đến nhiều tỷ đồng.

Dương Mỹ Linh trong vai Bạch Trà

Khánh My và Dương Mỹ Linh mất hút

Trong số 3 diễn viên chính của Mỹ nhân Sài Thành là Ngân Khánh, Khánh My và Dương Mỹ Linh, hiện tại chỉ còn Ngân Khánh là còn nhiều hoạt động nghệ thuật.

Mấy năm qua, Khánh My - Dương Mỹ Linh gần như mất hút. Vào năm 2018, khi Mỹ nhân Sài Thành mới phát sóng những tập đầu tiên, Khánh My đột ngột xác nhận từng có qua lại tình cảm với một danh hài đình đám. Sau đó, Khánh My lại công khai chuyện yêu đương với tình trẻ Tiến Vũ và liên tục đăng tải hình ảnh thân mật lên mạng xã hội. Dẫu vậy, đến cuối năm 2021, Khánh My xác nhận chia tay Tiến Vũ.

Sau khi chia tay bạn trai Tiến Vũ, Khánh My gần như vắng bóng trong showbiz Việt

Từ đó đến nay, nữ diễn viên gần như mất hút, cô hiếm khi xuất hiện trong các sự kiện giải trí và gần như chẳng có hoạt động showbiz nổi bật nào. Nói về chuyện vắng bóng, Khánh My cho biết vài năm trở lại đây cô hạn chế đóng phim, dừng hoạt động ca hát để dành thời gian cho công việc kinh doanh.

Giống Khánh My, Dương Mỹ Linh cũng chủ động ngưng hoạt động showbiz sau khi đóng xong phim Mỹ nhân Sài Thành. Năm 2014, Dương Mỹ Linh sang Mỹ. Tiếp đến, cô khiến báo giới tốn hao nhiều giấy mực vì chuyện yêu đương với ca sĩ Bằng Kiều.

Dương Mỹ Linh có cuộc sống bình yên ở Mỹ

Sau khi chia tay Bằng Kiều, Dương Mỹ Linh cũng tìm được bến đỗ hạnh phúc. Tháng 12/2022, cô tổ chức hôn lễ với chồng doanh nhân. Hiện tại, nữ diễn viên duy trì công việc kinh doanh, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông.

Hiện tại, các trích đoạn của phim Mỹ nhân Sài Thành đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Thông tin về Khánh My, Ngân Khánh hay Dương Mỹ Linh cũng được tìm kiếm nhiều hơn. Một số khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi Khánh My và Dương Mỹ Linh đóng băng các hoạt động showbiz để tập trung cho cuộc sống riêng.