Phim Việt càng chiếu càng gây ức chế: Tiểu tam được hạnh phúc, hết ý tưởng hay gì?

Bộ phim Dưới Ô Cửa Sáng Đèn đang thu hút sự chú ý từ khán giả nhờ những nút thắt tâm lý gia đình phức tạp. Ở tập 32, Diệu (Quỳnh Châu) đã gặp chồng cũ là Dương (Tiến Lộc) và tiết lộ mình vô tình gặp Trang (Thanh Tâm) tại bệnh viện phụ sản và nghi ngờ Trang đang mang thai con của anh. Diệu cũng chân thành thừa nhận cô và Dương không có duyên, trong khi Dương và Trang - người chen chân vào mối quan hệ của 2 người - mới là "duyên trời định", thậm chí còn đưa địa chỉ của Trang để chồng cũ đi tìm người phụ nữ kia.

Diệu đưa địa chỉ của Trang cho Dương

Ngay sau diễn biến này, preview tập 33 vừa được tung ra đã tiếp tục khiến khán giả dậy sóng. Theo đoạn giới thiệu, Diệu cuối cùng cũng gặt hái thành quả sau quãng thời gian dài nỗ lực. Cô chính thức sở hữu công ty của riêng mình. Đây được xem là cái kết cho sự nỗ lực và hành trình phát triển bản thân của Diệu, người đã đánh đổi rất nhiều, kể cả cuộc hôn nhân từng hết lòng gìn giữ.

Diệu có công ty riêng cho mình

Trong khi đó, phân cảnh gây chú ý nhất lại thuộc về Dương và Trang. Preview hé lộ cảnh Dương tìm đến gặp Trang sau thời gian dài xa cách. Vừa nhìn thấy nhau, Trang không giấu được sự bất ngờ và hỏi: " Sao anh tìm thấy em? ". Mọi lời nói như nghẹn lại ở cổ họng, Dương gấp rút tiến tới ôm chầm lấy người tình trong vòng tay. Với những gì tập 32 đã hé lộ, nhiều người tin rằng đây chính là khoảnh khắc Dương đoàn tụ với người tình đang mang thai con mình.

Dương và Trang cuối cùng cũng gặp lại

Preview còn hé lộ cái kết viên mãn dành cho Diệu và Sinh sau hàng loạt sóng gió. Cả hai dường đã sẵn sàng bước sang một chương mới của cuộc đời.

Diệu và Sinh hạnh phúc bên nhau

Dưới clip preview tập cuối của Dưới Ô Cửa Sáng Đèn, cả mạng xã hội đều vô cùng bức xúc trước cái kết được cho là viên mãn của Dương và Trang - người mang danh tiểu tam. Đông đảo khán giả cho rằng biên kịch đang giúp Dương và Trang đoàn tụ, chính thức ở bên nhau và cùng chào đón đứa con đầu lòng.

Điều này khiến không ít người cảm thấy khó chấp nhận. Bởi nếu đúng như vậy thì nhân vật từng chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác lại là người có được hạnh phúc trọn vẹn sau tất cả. Không chỉ có tình yêu, Trang còn được đường đường chính chính bước bên cạnh người đàn ông mà cô từng khiến một gia đình tan vỡ. Trong khi đó, Diệu dù đã có cái kết riêng nhưng vẫn là người phải chịu nhiều tổn thương nhất xuyên suốt bộ phim.

Dương và Trang được cho là sẽ có cái kết hạnh phúc bên nhau

Hàng loạt bình luận bày tỏ sự thất vọng xuất hiện:

- Không thích kết này

- Rồi kết là đôi ngoại tình có hậu bên nhau ạ?

- Nữ chính trải qua bao nhiêu sóng gió, xong rồi tự dưng tiểu tam cuối phim lại hạnh phúc như nữ chính ư?

- Biên kịch hết ý tưởng rồi sao?

- Kẻ phản bội được hạnh phúc à?

- 100% cơ thể Diệu là xá lợi

Bên cạnh những ý kiến phản đối, cũng có một số khán giả cho rằng bộ phim có thể muốn nhấn mạnh việc mỗi nhân vật đều phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, đặc biệt khi Trang được cho là đang mang thai con của Dương. Dẫu vậy, tất cả vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán. Nhiều người vẫn hy vọng đây chỉ là một cú "lừa" từ preview và phim sẽ có một cái kết công tâm, đúng đắn hơn cho toàn bộ các nhân vật. Tập 33 - tập cuối của Dưới Ô Cửa Sáng Đèn sẽ chính thức lên sóng vào ngày 20h00 ngày 29/07, khép lại hành trình dài của phim.