Phim Trung Quốc vừa lập kỷ lục nhanh nhất lịch sử cực chấn động: Nữ chính trời sinh đóng cổ trang, siêu viral trên MXH

Gả Kim Thoa đang là bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm khi liên tiếp thiết lập những thành tích ấn tượng. Mới đây, tác phẩm tiếp tục gây chú ý với thông tin đạt mốc chỉ số kéo tân 50 triệu nhanh nhất lịch sử nền tảng Youku. Trong ngành giải trí Trung Quốc, kéo tân là thuật ngữ chỉ hoạt động thu hút người dùng mới, đặc biệt là những khán giả đăng ký hoặc trả phí sử dụng dịch vụ nhờ sức hút của một bộ phim. Đây được xem là một trong những thước đo rất quan trọng về giá trị thương mại của tác phẩm.

Gả Kim Thoa của Điền Hi Vi trở thành phim đạt mốc chỉ số kéo tân 50 triệu nhanh nhất lịch sử Youku.

Thành tích này tiếp tục nối dài một năm 2026 có thể nói là viên mãn với nhiều cột mốc của Điền Hi Vi. Nữ diễn viên có 3 bộ phim đạt mức nhiệt phá vạn trên cả 3 nền tảng hàng đầu Trung Quốc gồm Trục Ngọc, Tội Phạm IQ Thấp và Gả Kim Thoa. Bên cạnh thành tích từ phim ảnh, Điền Hi Vi còn tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng thương mại khi có thêm hợp đồng đại diện thương hiệu mới. Theo thông tin được lan truyền, nữ diễn viên hiện sở hữu tổng cộng 20 đại ngôn.

Nói thêm về Gả Kim Thoa, đây là tác phẩm do Dương Long làm đạo diễn, do Điền Hi Vi và Diêm An đóng chính. Phim kể về A Sửu, cô gái nghèo chuyên làm nghề dọn chất thải, bất ngờ bị cuốn vào âm mưu tráo thân phận vì sở hữu gương mặt giống hệt tiểu thư Quân Đại. Cô buộc phải thay người xuất giá, kết hôn với thế tử Lục Trạc đang hôn mê. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân tưởng chừng chỉ mang tính hình thức lại mở ra hàng loạt biến cố, đồng thời đưa cô đến gần bí mật về thân thế của mình.

Điểm đặc biệt là Điền Hi Vi đảm nhận hai nhân vật có tính cách đối lập. Một bên là Ngụy Nhiêu từng trải qua nhiều bất hạnh, bên còn lại là Quân Đại kiêu ngạo, độc ác.

Nhan sắc của Điền Hi Vi thực sự là trời sinh để đóng cổ trang.

Dù phủ sóng mạnh trên mạng xã hội, Gả Kim Thoa cũng gây tranh cãi về chất lượng. Một trong những chủ đề gây tranh cãi nhất là diễn xuất của Điền Hi Vi. Thực tế khi xem phim, khán giả vẫn có thể phân biệt được đâu là Ngụy Nhiêu, đâu là Quân Đại.

Việc thể hiện hai nhân vật vẻ ngoài giống hệt nhau nhưng khác tính cách, đồng thời giúp khán giả phân biệt được họ cũng đã là một thành tích đáng ghi nhận của Điền Hi Vi. Tuy nhiên với riêng nhân vật Quân Đại, Điền Hi Vi đã cường điệu hóa biểu cảm quá mức, đôi lúc cố tình trợn mắt, nhếch miệng và sử dụng những động tác khoa trương để khắc họa sự độc ác, điên cuồng của nhân vật, khiến diễn xuất thiếu tự nhiên.

Dẫu vậy, bên cạnh những tranh cãi về diễn xuất, Điền Hi Vi tiếp tục ghi điểm với những khung hình cổ trang khoe trọn nhan sắc xinh đẹp trời sinh. Đôi mắt to tròn cùng những đường nét gương mặt đầy cuốn hút giúp cô trông nổi bật trong nhiều tạo hình, một lần nữa cho thấy sự xứng đáng với danh xưng "búp bê cổ trang".

Về kịch bản, cần nhận xét công tâm rằng phim cũng có mang đến những sự mới mẻ chứ không hoàn toàn đi theo lối mòn thường thấy ở dòng phim cổ trang hiện tại. Tuy nhiên để phục vụ cho việc tạo cảm giác sảng khoái, phim lạm dụng tình tiết giật gân, hy sinh logic, cách xử lý hình ảnh và nhịp phim mang nhiều đặc trưng của phim ngắn.