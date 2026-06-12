Ai làm phim Trung Quốc này xứng danh thiên tài nghệ thuật: Cảnh nào cảnh nấy như tranh vẽ, cặp chính như hoa như ngọc

Thời điểm hiện tại, trailer của phim Quy Lương Thần đang gây chú ý trên mạng xã hội. Bộ phim mang đến những khung hình mang đậm tính thẩm mỹ phương Đông, cảnh nào cũng đẹp như tranh. Từ bối cảnh, tạo hình cho đến những góc quay xuất hiện trong trailer, tất cả đều gây ấn tượng mạnh. Đặc biệt, không thể không dành những lời có cánh cho nhan sắc của cặp đôi chính Lý Quân Nhuệ và Lưu Tá Ninh, cũng như là phản ứng hóa học mà họ tạo ra.

Quy Lương Thần đang thu hút nhiều sự chú ý vì trailer quá đẹp.

Bộ phim được đánh giá cao về yếu tố thẩm mỹ, mang đến cảm giác "cổ trang" rất mạnh.

Trên mạng xã hội, cư dân mạng đang dành lời khen cũng như bày tỏ sự mong chờ đối với tác phẩm này. Thậm chí, có netizen còn bình luận rằng người làm ra Quy Lương Thần đúng là thiên tài nghệ thuật. Dưới đây là một vài nhận xét đáng chú ý:

- Ê, bối cảnh cổ trang phim này trông real và hoành tráng quá, đặc biệt là mấy cảnh cung đình ấy, không bị plastic như nhiều bộ khác nha.

- Ủa bà Tá Ninh lạ vậy. Nhìn không ra luôn. Bả đẹp lắm ấy trời mà phim này còn đẹp dữ vậy luôn á.

- Chồng tui phim này đẹp trai quá bây ơi.

- Nhất định phải xem phim. Nhan sắc này, tạo hình này, cảnh quay này... sao có thể bỏ lỡ.

- Đặt dép bộ này, ngược cỡ nào cũng coi tại đẹp quá.

- Trời ơi quay đỉnh điên.

- Đạo diễn nào làm ra phim Quy Lương Thần này đúng thiên tài nghệ thuật đấy. Nó cảm giác như là thế giới cổ trang thực sự, mà cái cảnh quay quân lính nhìn nó giống mấy phim chính kịch xịn sò. Đặt gạch.

Cho những ai chưa biết, Quy Lương Thần là phim ngôn tình cổ trang chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vưu Tứ Tỷ. Trong phim, Lưu Tá Ninh đảm nhận vai nữ chính Mộ Dung Uyển Uyển, còn Lý Quân Nhuệ vào vai nam chính Vũ Văn Lương Thời.

Lưu Tá Ninh đẹp nao lòng với vai nữ chính Mộ Dung Uyển Uyển.

Vũ Văn Lương Thời hứa hẹn sẽ là vai diễn rất đáng xem của Lý Quân Nhuệ.

Vũ Văn Lương Thời là Nam Uyển vương chứa đầy tham vọng và thù hận. Anh xây dựng thế lực, nuôi mộng chiếm đoạt thiên hạ. Thế nhưng trớ trêu thay, người mà Vũ Văn Lương Thời yêu nhất lại là trưởng công chúa của hoàng tộc họ Mộ Dung - Mộ Dung Uyển Uyển.

10 năm trước, Mộ Dung Uyển Uyển cứu mạng Vũ Văn Lương Thời. Kể từ khoảnh khắc ấy, một mối duyên định mệnh đã được gieo xuống. Thế nhưng, xen giữa tình yêu khắc cốt ghi tâm giữa họ lại là thù hận, giang sơn và đại nghĩa. Liệu sau tất cả, tình yêu của Vũ Văn Lương Thời và Mộ Dung Uyển Uyển có thể vượt qua sóng gió để cập bến hạnh phúc hay không?

Thu Phong

nguồn: Weibo