Mới đây, bộ phim Tình Yêu Có Pháo Hoa do Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên đóng chính đã lên sóng khung giờ vàng của đài Thâm Quyến. Ngay ở tập 1, phim chứng kiến sự tăng trưởng rating thời gian thực cực kỳ ấn tượng, từ 0,0508% lên 0,1206% chỉ trong 43 phút, tương đương mức tăng 137,4%.

Bộ phim Tình Yêu Có Pháo Hoa do Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên đóng chính mới được chiếu lần thứ 4 trên truyền hình khi lên sóng đài Thâm Quyến.

Điều này cho thấy sức hút bền bỉ của bộ phim với khán giả truyền hình, đặc biệt khi đây đã là lần thứ tư tác phẩm được phát sóng, sau một lần trên CCTV-1 và hai lần trên CCTV-8. Đáng chú ý, trong đợt chiếu lại trên CCTV-1, phim từng có 11 ngày đứng đầu bảng xếp hạng rating phim truyền hình khung giờ buổi sáng.

Tình Yêu Có Pháo Hoa kể về Lý Diệc Phi (Đàn Kiện Thứ), một chuyên gia ngân hàng đầu tư gặp khó khăn sau thất bại trong kinh doanh, và Tiền Phi (Vương Sở Nhiên), cô gái đang chật vật với khoản vay mua nhà, đồng thời phải đối mặt với cú sốc thất tình, thất nghiệp. Hoàn cảnh đưa hai người trở thành bạn cùng nhà, mở ra câu chuyện tình yêu vừa hài hước, vừa gần gũi.

Bộ phim là hành trình cặp đôi chính Lý Diệc Phi - Tiền Phi từ bạn chung nhà trở thành bạn đời

Còn nhớ thời điểm mới lên sóng trên Tencent Video và iQIYI hồi tháng 6, Tình Yêu Có Pháo Hoa từng hứng chịu làn sóng chê bai. Đàn Kiện Thứ bị nhận xét thiếu phong thái tổng tài, trong khi chiều cao 1m74 của anh và 1m72 của Vương Sở Nhiên khiến cả hai bị cho là thiếu sự chênh lệch vóc dáng thường thấy ở các cặp đôi phim ngôn tình.

Tuy nhiên, Lý Diệc Phi vốn không phải hình mẫu tổng tài bá đạo quen thuộc. Dù xuất thân giàu có, anh luôn muốn tự lập, sở hữu tính cách có một chút kiêu ngạo, thích đấu khẩu nhưng cũng rất tốt tính, gần gũi. Việc những lời chê bai tập trung quá nhiều vào ngoại hình, cùng nghi vấn xuất hiện các đánh giá tiêu cực có tổ chức, khiến một bộ phận khán giả cho rằng phim đã bị bôi đen ác ý.

Khởi đầu không thuận lợi nhưng càng chiếu, Tình Yêu Có Pháo Hoa càng được lòng khán giả. Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên được khen nhờ lối diễn xuất tự nhiên, khả năng tung hứng ăn ý cùng phản ứng hóa học đầy thuyết phục. Những màn đấu khẩu, những bữa cơm hay khoảnh khắc sinh hoạt dưới cùng một mái nhà đều mang đậm hơi thở đời thường, tạo nên bầu không khí gia đình ấm áp.

Bên cạnh tuyến tình cảm, tuyến nghề nghiệp cũng là một điểm cộng của tác phẩm. Phim không biến công việc thành công cụ tô điểm cho hình tượng nam nữ chính mà khắc họa tương đối chân thực môi trường công sở, từ áp lực cạnh tranh, vấn đề nhân sự, các mối quan hệ giữa đồng nghiệp đến những khó khăn trên con đường phát triển sự nghiệp. Chính sự dung hòa giữa tình yêu, công việc và những vấn đề thiết thực của cuộc sống đã giúp bộ phim tạo được sự đồng cảm nơi khán giả.

Từ một tác phẩm không được đánh giá cao, bộ phim thậm chí còn góp mặt trong danh sách 10 tác phẩm nổi bật nửa đầu năm 2026 do iQIYI công bố.