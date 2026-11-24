Mới đây, Douyin đã chính thức công bố danh sách 40 nhân vật phim Trung Quốc hot nhất trong 2 năm 2024 và 2025. Theo đó, mỗi năm 20 nhân vật, chia ra top 10 nhân vật nam và top 10 nhân vật nữ. Trong danh sách, khán giả có thể thấy những cái tên quen thuộc.

Ở bảng xếp hạng 10 nhân vật nam hot nhất năm 2024, 3 vị trí dẫn đầu lần lượt là Phạm Nhàn của Trương Nhược Quân (Khánh Dư Niên 2), Mộ Thanh của Đinh Vũ Hề (Vĩnh Dạ Tinh Hà) và Tương Liễu của Đàn Kiện Thứ (Trường Tương Tư 2).

Phạm Nhà của Trương Nhược Quân trong series Khánh Dư Niên.

Ngôi quán quân thuộc về vai Phạm Nhàn là không có gì bất ngờ, bởi xét tiếng vang mà thương hiệu phim Khánh Dư Niên tạo ra là quá khủng khiếp. Đây có thể coi là đỉnh cao cuối cùng của cổ trang Trung Quốc, trong bối cảnh phim truyền hình dài tập đang trượt dài vào thời kỳ suy thoái. Thực tế là từ năm 2019 đến nay, vẫn chưa có thêm series cổ trang nào có chất lượng và độ nổi tiếng lớn như vậy.

Ở bảng xếp hạng 10 nhân vật nữ hot nhất năm 2024, 3 vị trí dẫn đầu lần lượt là Lăng Diệu Diệu của Ngu Thư Hân (Vĩnh Dạ Tinh Hà), Hoàng Diệc Mai của Lưu Diệc Phi (Câu Chuyện Hoa Hồng) và Thẩm Ly (Dữ Phượng Hành) của Triệu Lệ Dĩnh.

Lăng Diệu Diệu của Ngu Thư Hân trong Vĩnh Dạ Tinh Hà.

Đây thực sự là một bất ngờ khi cả 2 cái tên đình đám thuộc lứa tiểu hoa 85 như Lưu Diệc Phi và Triệu Lệ Dĩnh lại xếp dưới Ngu Thư Hân, đặc biệt là khi Câu Chuyện Hoa Hồng cùng với Dữ Phượng Hành đều không hề flop chút nào. Tuy nhiên, 2024 có thể nói thực sự là năm của Ngu Thư Hân khi Vĩnh Dạ Tinh Hà đã trở thành một "hắc mã" đầy bất ngờ, viral khắp MXH và nhân vật Lăng Diệu Diệu cũng rất được yêu thích.

Ngoài ra, khán giả còn thấy những cái tên khác cũng viral trong năm Đậu Chiêu của Mạnh Tử Nghĩa (Cửu Trùng Tử) xếp hạng 4, Đồ Sơn Hồng của Dương Mịch (Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên) hạng 6 hay Tô Mạc Già của Triệu Lộ Tư (Rèm Ngọc Châu Sa) hạng 9.

Uông Tàng Hải của Tiêu Chiến trong Tàng Hải Truyện.

Bước sang năm 2025, Uông Tàng Hải của Tiêu Chiến (Tàng Hải Truyện) chễm trệ trên ngôi đầu của bảng xếp hạng 10 nhân vật nam hot nhất. Theo sau là Tang Diên của Bạch Kính Đình (Khó Dỗ Dành) và Tiêu Thu Thủy/Lý Trầm Chu của Thành Nghị (Phó Sơn Hải).

Ngoài ra, sự xuất hiện của Lý Cận Dữ của Tất Văn Quân (Đôi Mắt Si Tình) hay Tử Không của Tào Tuấn (Vô Ưu Độ) cũng đáng chú ý. Bởi lẽ, Đôi Mắt Si Tình vốn không phải một tác phẩm được kỳ vọng nhiều nhưng hot ngoài dự kiến. Trong khi Vô Ưu Độ vốn là phim "nằm kho" cùng với việc Tống Tổ Nhi từng bị phong sát, tuy nhiên nó đã được lên sóng bất ngờ theo sự trở lại của cô.

Ở bảng xếp hạng 10 nhân vật nữ hot nhất 2025, Ôn Dĩ Phàm của Chương Nhược Nam (Khó Dỗ Dành) xếp hạng 2, Minh Ý của Lư Dục Hiểu (Nhập Thanh Vân) xếp hạng 3. Tuy nhiên còn một cái tên khác cũng thu hút sự quan tâm là Bạch Lộc khi có tới 3 vai diễn là Lý Thanh Nguyệt - Hoa Như Nguyệt (Lâm Giang Tiên) và Bạch Thước (Bạch Nguyệt Phạn Tinh).

Danh sách chi tiết 40 nhân vật phim Trung Quốc hot nhất 2 năm qua:

*Bảng năm 2024:

1. Phạm Nhàn (Trương Nhược Quân, Khánh Dư Niên 2) 1. Lăng Diệu Diệu (Ngu Thư Hân, Vĩnh Dạ Tinh Hà) 2. Mộ Thanh (Đinh Vũ Hề, Vĩnh Dạ Tinh Hà) 2. Hoàng Diệc Mai (Lưu Diệc Phi, Câu Chuyện Hoa Hồng) 3. Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ, Trường Tương Tư 2) 3. Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh, Dữ Phượng Hành) 4. Tiêu Hoành (Vương Tinh Việt, Mặc Vũ Vân Gian) 4. Đậu Chiêu (Mạnh Tử Nghĩa, Cửu Trùng Tử) 5. Tống Mặc (Lý Quân Nhuệ, Cửu Trùng Tử) 5. Tiểu Yêu (Dương Tử, Trường Tương Tư 2) 6. Phương Hiệp Văn (Lâm Canh Tân, Câu Chuyện Hoa Hồng) 6. Đồ Sơn Hồng Hồng (Dương Mịch, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên) 7. Ngụy Nhược Lai (Vương Nhất Bác, Truy Phong Giả) 7. Tiết Phương Phi (Ngô Cẩn Ngôn, Mặc Vũ Vân Gian) 8. Trang Quốc Đống (Bành Quán Anh, Câu Chuyện Hoa Hồng) 8. Công chúa Uyển Ninh (Lý Mộng, Mặc Vũ Vân Gian) 9. Triệu Viễn Chu (Hầu Minh Hạo, Đại Mộng Quy Ly) 9. Đoan Ngọ / Tô Mạc Già (Triệu Lộ Tư, Châu Liêm Ngọc Mạc) 10. Lư Lăng Phong (Dương Húc Văn, Đường Triều Quỷ Sự Lục: Tây Hành) 10. Mộ Dao (Chúc Tự Đan, Vĩnh Dạ Tinh Hà)

*Bảng năm 2025: