Giữa showbiz Việt vốn quen thuộc với những đám cưới được công khai rầm rộ, từ ảnh cưới, lễ gia tiên đến tiệc đãi khách đều được chia sẻ rộng rãi, hôn lễ của Vĩnh Thụy lại trở thành trường hợp đặc biệt. Nam siêu mẫu tổ chức ngày trọng đại tại hai địa điểm khác nhau là TP.HCM và Đà Lạt, nhưng tuyệt nhiên không có thông báo chính thức. Những hình ảnh hiếm hoi bên trong buổi tiệc chủ yếu được hé lộ thông qua khách mời.

Theo những gì được chia sẻ, Vĩnh Thụy và vợ đã tổ chức lễ gia tiên tại tư gia ở TP.HCM và một buổi tiệc cưới được đầu tư không gian trang trí sang trọng tại quê nhà gái vào năm 2023. Tuy nhiên, cô dâu, chú rể gần như "biến mất" khỏi mạng xã hội trong suốt thời gian diễn ra hôn lễ. Đến thời điểm hiện tại, đã sau 2 năm nhưng hình ảnh nét căng của đám cưới này vẫn chưa từng được công khai.

Đám cưới của Vĩnh Thuỵ và vợ tại TP.HCM diễn ra trong khu biệt thự riêng tư, bảo mật cao

Hôn lễ tại Đà Lạt của cặp đôi chỉ có gia đình, bạn bè chứ không có nghệ sĩ góp mặt

Đáng chú ý, sự kín tiếng này không chỉ xuất hiện khi cả hai kết hôn mà đã được duy trì từ thời điểm hẹn hò. Vĩnh Thụy gần như không để lộ chân dung vợ, chủ yếu đăng tải những bức ảnh chụp từ phía sau hoặc khéo léo dùng biểu tượng che mặt.

Bà xã của nam siêu mẫu tên Thuý, được biết đến là ái nữ của một đại gia bất động sản giàu có tại Đà Lạt. Dù không hoạt động trong làng giải trí, Thuý vẫn gây chú ý bởi vóc dáng và nhan sắc nổi bật. Cô từng du học tại Singapore, sau đó trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp kinh doanh. Tuy nhiên, thông tin về người phụ nữ đứng sau cuộc hôn nhân của Vĩnh Thụy vẫn khá ít ỏi, bởi cả hai đều không có thói quen chia sẻ chuyện riêng tư trước công chúng.

Vĩnh Thuỵ rất kín tiếng trong hành trình từ yêu đến cưới bà xã tiểu thư

Một chi tiết khác khiến nhiều người bất ngờ là thông tin Vĩnh Thụy đã lên chức bố. Nam siêu mẫu không chia sẻ hành trình bà xã mang thai, cũng không công khai khoảnh khắc đón con chào đời. Anh gần như tách biệt hoàn toàn đời sống gia đình khỏi sự chú ý của truyền thông. Chỉ đến dịp sinh nhật, Vĩnh Thụy mới chính thức xác nhận đã trở thành bố bỉm.

Gia đình Vĩnh Thuỵ đã có em bé đầu lòng là bé trai

Vĩnh Thụy sinh năm 1988, mang ba dòng máu Việt - Hoa - Pháp, sở hữu chiều cao 1m85 cùng ngoại hình điển trai từng được ví như "nam thần điện ảnh". Anh từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2009, lọt Top 15 Mister International và được vinh danh là Người mẫu xuất sắc châu Á năm 2014. Trong giai đoạn hoạt động sôi nổi, Vĩnh Thụy là một trong những gương mặt nổi bật của làng mẫu Việt, thường xuyên xuất hiện trên các sàn diễn và sự kiện giải trí.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực người mẫu, anh còn thử sức với diễn xuất trong một số dự án phim ảnh. Vĩnh Thụy cũng từng đảm nhận vai trò host The Face Vietnam mùa đầu tiên, đánh dấu một bước tiến đáng chú ý trong hành trình hoạt động nghệ thuật. Dù không duy trì tần suất xuất hiện dày đặc, nam siêu mẫu vẫn là cái tên từng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Ở thời điểm hiện tại, cuộc sống của Vĩnh Thụy khá lặng lẽ và ổn định. Anh gần như rút khỏi các hoạt động giải trí, không còn thường xuyên xuất hiện trên sàn diễn hay tại các sự kiện như trước mà dành nhiều thời gian hơn cho công việc kinh doanh và gia đình. Trên mạng xã hội, nam siêu mẫu cũng hiếm khi chia sẻ đời tư, chỉ thỉnh thoảng đăng tải những khoảnh khắc thường ngày.

Vĩnh Thuỵ sống kín tiếng hơn sau đám cưới



