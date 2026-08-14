Phim Trung Quốc mới chiếu tập 1 đã bùng nổ rating cả nước: Nam chính đẹp đến từng milimet, xem 6 tập vẫn thòm thèm

Trọng Khí không phải cái tên quá nổi tiếng tại Việt Nam, nhưng lại đang sở hữu thành tích vô cùng ấn tượng tại sân nhà Trung Quốc. Ngay từ những ngày đầu lên sóng, bộ phim đã cho thấy sức hút đáng kể khi liên tục ghi nhận những con số rating khả quan. Ngay trong ngày đầu tiên phát sóng, Trọng Khí đã đạt thành tích Top 1 rating giờ vàng cả nước. Theo số liệu trên Khốc Vân, phim đứng Top 1 với rating 1.4878%, có màn khởi đầu đầy tích cực.

Trọng Khí là một tác phẩm rất hay với những khán giả thích phim chính kịch.

Đáng chú ý, sức hút của Trọng Khí không chỉ dừng lại ở hiệu ứng ngày đầu mà còn thể hiện qua đà tăng trưởng rating liên tục. Sang ngày thứ hai, mức rating cao nhất của phim đạt mức 2.0938%. Đến ngày thứ ba, con số này tiếp tục nhích lên 2.16%. Việc rating liên tục tăng sau từng ngày phát sóng cho thấy tác phẩm đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Trọng Khí kể câu chuyện về một nhóm sinh viên luật trong những năm đầu của thời kỳ cải cách mở cửa. Bộ phim đưa khán giả khám phá hành trình cuộc sống và quá trình trưởng thành của họ giữa những biến đổi nhanh chóng của thời đại. Thông qua số phận và lựa chọn của các nhân vật, tác phẩm nói về quá trình tái thiết nền pháp trị cũng như cải cách tư pháp của Trung Quốc trong giai đoạn từ năm 1979 đến năm 1997.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên chất lượng.

Đứng sau Trọng Khí là những cái tên đáng chú ý. Kịch bản phim do Triệu Đông Linh đảm nhận, trong khi Thẩm Nghiên ngồi ghế đạo diễn. Bộ phim cũng sở hữu dàn diễn viên chất lượng gồm Hoàng Cảnh Du, Tưởng Kỳ Minh, Diêm Bội Luân, Trương Giai Ninh và Khương Bội Dao. Bên cạnh đó, khán giả còn được gặp lại hàng loạt diễn viên gạo cội như Vu Hòa Vĩ, Đinh Dũng Đại, Ngô Việt và Ninh Lý. Dàn diễn viên nhiều thế hệ góp phần tạo nên một trong những điểm đáng chú ý của tác phẩm.

Dù chỉ là những tạo hình rất mộc mạc đời thường, visual đầy nam tính của Hoàng Cảnh Du vẫn chinh phục khán giả.

Trong phim anh vào vai Trần Nhất Chúng, một chàng trai mang nhiều hoài bão và lý tưởng trong lòng.

Các diễn viên nhìn chung đều có màn thể hiện rất tốt, trong đó nam chính Hoàng Cảnh Du tiếp tục gây ấn tượng nhờ vẻ ngoài điển trai cùng khả năng thổi hồn vào nhân vật. Trong phim, mỹ nam sinh năm 1992 đảm nhận vai Trần Nhất Chúng, một chàng trai mang trong mình lý tưởng, hoài bão và nguồn năng lượng mạnh mẽ của tuổi trẻ. Anh dấn thân vào nghề với niềm tin sắt đá cùng tất cả sự nhiệt thành của mình.

Điểm đáng chú ý là Trần Nhất Chúng không được xây dựng theo hướng hoàn hảo đến phi lý. Nhân vật có cả ưu điểm lẫn nhược điểm, đôi lúc vụng về và nóng vội. Tuy nhiên, xuyên suốt hành trình ấy, ở Trần Nhất Chúng vẫn luôn toát lên tinh thần chính nghĩa, sự nhiệt huyết và niềm tin vào con đường mà bản thân đã lựa chọn.

Nguồn và ảnh: Sina