Phim Trung Quốc quá hay vừa chiếu đã dẫn đầu rating cả nước: Nhìn đôi chính biết phải xem, khỏi cần PR vẫn hot

Ngự Đình Dao (tên cũ: Giang Sơn Vi Sinh) đã chính thức lên sóng và nhanh chóng ghi dấu ấn với thành tích khả quan. Dù không được quảng bá rầm rộ trước ngày phát sóng, bộ phim vẫn thu hút sự quan tâm lớn của khán giả. Theo số liệu ghi nhận, phim đạt rating trung bình 0,3838%, rating cao nhất 0,4872%, qua đó dẫn đầu đường đua tỷ suất người xem của các đài truyền hình vệ tinh trên toàn quốc trong khung giờ vàng.

Ngự Đình Dao đã chính thức lên sóng (ảnh: Mango TV)

Ngự Đình Dao có rating khởi đầu rất ổn (ảnh: Kuyun)

Phim hiện dẫn đầu rating khung giờ vàng trong cuộc đua của các đài vệ tinh (ảnh: Kuyun)

Cho những ai chưa biết, Ngự Đình Dao xoay quanh câu chuyện của hai nhân vật trung tâm là Anh Quả và Mạnh Đình Huy. Anh Quả là một vị hoàng đế trẻ tuổi, luôn đặt giang sơn xã tắc và cuộc sống của bách tính lên hàng đầu. Tuy nhiên, con đường trị quốc của anh không hề bằng phẳng khi phải đối mặt với những thế lực lớn đang thao túng triều đình, khiến mọi quyết sách đều gặp vô vàn trở ngại.

Trong khi đó, Mạnh Đình Huy là nữ trạng nguyên đầu tiên của triều đại. Dù mang thân phận nữ nhi, cô vẫn từng bước đứng vững trên triều đường bằng tài năng và bản lĩnh hơn người. Trong quá khứ, Anh Quả từng cứu mạng Mạnh Đình Huy, vì vậy cô luôn dành trọn lòng trung thành để phò tá vị quân vương trẻ tuổi. Đồng hành cùng nhau trong cuộc chiến chống lại những thế lực đen tối âm mưu thao túng triều chính vì lợi ích riêng, hai người dần nảy sinh tình cảm, tạo nên chuyện tình nhiều cung bậc cảm xúc giữa bối cảnh đậm màu sắc quyền mưu.

Cả hai diễn viên chính Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn đều là những gương mặt rất đáng xem (ảnh: Mango TV)

(ảnh: Mango TV)

(ảnh: Mango TV)

Đảm nhận vai nam chính Anh Quả là Trần Triết Viễn, trong khi nữ chính Mạnh Đình Huy do Ngô Cẩn Ngôn thể hiện. Họ đều là những gương mặt được đánh giá cao trên màn ảnh Hoa ngữ trong những năm gần đây. Trần Triết Viễn được xem là một trong những nam diễn viên trẻ sở hữu diễn xuất nổi bật, có khả năng biến hóa qua nhiều dạng nhân vật khác nhau. Trước thời điểm Ngự Đình Dao phát sóng, loạt hình ảnh và video hậu trường bị rò rỉ của anh từng thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội, nhận vô vàn lời khen ngợi.

Về phía Ngô Cẩn Ngôn, cô được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của dòng phim cổ trang với hình tượng nữ cường. Nữ diễn viên từng gây tiếng vang qua vai Ngụy Anh Lạc trong Diên Hi Công Lược, Tiết Phương Phi của Mặc Vũ Vân Gian hay Mi Lâm của Xuân Hoa Diễm. Sở hữu vẻ đẹp riêng biệt cùng thần thái cổ trang nổi bật, Ngô Cẩn Ngôn được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên một hình tượng nữ chính mạnh mẽ, thông minh và giàu sức hút trong Ngự Đình Dao.

Thu Phong

nguồn: Kuyun, Mango TV