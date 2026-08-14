Diệp Lâm Anh và tình trẻ kém 11 tuổi vướng tranh cãi

Mới đây, Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên cùng xuất hiện tại một sự kiện thời trang cưới. Cả hai gây chú ý khi lên đồ như một cặp cô dâu - chú rể. Trên trang cá nhân, Phạm Kiên còn đăng tải đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc tình cảm bên "chị đẹp". Đáp lại, Diệp Lâm Anh cũng thoải mái thể hiện những cử chỉ ngọt ngào với bạn trai, thậm chí chủ động công khai nắm tay Phạm Kiên.

Tuy nhiên, bên cạnh những khoảnh khắc tình tứ, thái độ của Phạm Kiên lại trở thành chủ đề gây tranh luận. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng nam người mẫu có phần hờ hững trước những cử chỉ tình cảm mà Diệp Lâm Anh dành cho mình. Một số ý kiến nhận xét sự tương tác giữa cả hai chưa thực sự đồng điệu, đặc biệt khi nữ diễn viên chủ động thể hiện tình cảm còn Phạm Kiên lại khá kiệm lời và ít phản ứng.

Ngoài ra, ngoại hình của cặp đôi cũng được đặt lên bàn cân. Có ý kiến cho rằng Diệp Lâm Anh trong khung hình lần này trông có phần "đừ" hơn, trong khi Phạm Kiên lại ghi điểm bởi vẻ ngoài trẻ trung, phong độ. Tuy nhiên, cũng có không ít người lên tiếng bênh vực Diệp Lâm Anh, cho rằng việc so sánh ngoại hình hay soi từng biểu cảm của cặp đôi là quá khắc khe. Việc Phạm Kiên ngại ngùng có thể xuất phát từ tính cách của anh, không thể vì chi tiết nhỏ mà đánh giá tình cảm anh và Diệp Lâm Anh.

Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên công khai thể hiện tình cảm

Diệp Lâm Anh thể hiện cử chỉ ngọt ngào cho tình trẻ kém 11 tuổi

Cả hai được xếp ngồi hàng ghế đầu ở show thời trang

Cư dân mạng tranh cãi khi quan sát những cử chỉ của Phạm Kiên dành cho Diệp Lâm Anh

Mối quan hệ của Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên

Phạm Kiên sinh năm 2000, kém Diệp Lâm Anh 11 tuổi. Thời gian qua, cả hai nhiều lần bị soi xuất hiện cùng nhau trong các phiên livestream, sự kiện giải trí hay những buổi tụ họp cùng bạn bè. Phạm Kiên từng giành ngôi Quán quân The Next Gentleman mùa đầu tiên, thuộc đội của Hương Giang. Sau chương trình, anh tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực thời trang, tham gia nhiều sự kiện, đóng phim và nhận lời làm mẫu ảnh cho một số thương hiệu. Chàng trai sinh năm 2000 cũng gây chú ý bởi ngoại hình điển trai, chiều cao 1,85m cùng vóc dáng săn chắc, vạm vỡ.

Sau đổ vỡ hôn nhân, Diệp Lâm Anh từng có những chia sẻ khá rõ ràng về quan điểm tình yêu và việc lựa chọn người đồng hành. Nữ diễn viên cho biết bản thân từng sợ cảm giác đổ vỡ thêm một lần, nhưng đồng thời cũng có nỗi sợ cô đơn. Nếu gặp một người thực sự yêu thương và muốn tìm hiểu, cô vẫn sẵn sàng hẹn hò, đi ăn uống hay dành thời gian bên nhau. Tuy nhiên, để người đó bước vào cuộc sống của mình lại là chuyện hoàn toàn khác.

Cả hai liên tục xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện

Diệp Lâm Anh từng tâm sự: "Mình đi qua đổ vỡ rồi thì mọi phụ nữ thấy sợ là nhiều nhất. Sợ tiếp tục lại đổ vỡ, lại phải trải qua cảm giác đấy thêm một lần nữa. Nhưng đôi khi lại có một cảm giác sợ khác, đó là sợ cô đơn. Nếu bây giờ có một người đến, thực sự cảm thấy yêu thương mình thì thật lòng có lẽ mình sẽ tìm hiểu nhưng sẽ không tới đâu. Cảm xúc hiện tại của mình là như thế. Mình có thể tìm hiểu, đi ăn uống, hẹn hò, nhưng để bước vào cuộc sống với nhau thì khó lắm. Cuộc sống bây giờ mình sống là vì các con. Nếu có một người nào đó thực sự yêu thương, ở bên cạnh chia sẻ, cùng mình chăm con thì mình mới có thể để người ta bước vào cuộc sống của mình. Còn nếu chỉ phục vụ cho vấn đề cảm xúc cá nhân, tình yêu thôi thì mình không cần".

Về phía Diệp Lâm Anh, cô từng viết tâm thư xác nhận đang yêu nhưng nhất quyết giữ kín danh tính người đồng hành để bảo vệ sự riêng tư. Nữ diễn viên cho biết bản thân đang tận hưởng những ngày tháng bình yên và hạnh phúc. Trong thời gian qua, Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên bị bắt gặp khoác tay nhau khi đi du lịch, diện đồ đôi và có nhiều tương tác thân thiết. Đáng chú ý, đúng dịp Valentine 14/2 vừa qua, Phạm Kiên còn tag tên Diệp Lâm Anh vào một bài đăng. Phạm Kiên nhiều lần công khai đưa 2 con Diệp Lâm Anh đi du lịch. Anh và con gái cả của Diệp Lâm Anh cũng rất thân thiết, từng công khai quay vlog cùng nhau.

Phạm Kiên từng đi du lịch chung với Diệp Lâm Anh và 2 con

Diệp Lâm Anh đã tìm được hạnh phúc mới sau cuộc hôn nhân ồn ào

Ảnh: FBNV