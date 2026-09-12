Không phải Patrik Lê Giang, Á hậu Hoàng Oanh đón sinh nhật dưới mưa cùng người này

Mới đây, Á hậu Hoàng Oanh đã đón sinh nhật tuổi 36 và nhận được nhiều lời chúc mừng từ gia đình, người thân đến các nghệ sĩ đồng nghiệp.

Nhiều người tò mò không biết trải nghiệm đón sinh nhật của người đẹp sẽ như thế nào ngay sau khi cô công khai hẹn hò với thủ môn Patrik Lê Giang. Tuy vậy, chia sẻ của cô khác xa với nhiều người tưởng tượng.

Á hậu Hoàng Oanh vừa đón sinh nhật tuổi 36.

Trên trang cá nhân, mỹ nhân phim "Tháng năm rực rỡ" chia sẻ khoảnh khắc đón sinh nhật giữa trời mưa. Cô cõng con trai lội qua đoạn đường ngập dài hàng trăm mét, nước cao quá đầu gối và xung quanh đầy rác.

Cô viết: "Sinh nhật nhớ đời, cõng con lội mấy trăm mét nước cao hơn đầu gối… nước đầy rác…May quá về được tới nhà".

Được biết, chiều 10/9, tại TP.HCM có mưa lớn diện rộng, trung tâm thành phố nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 100mm như Cát Lái 126,4mm, Củ Chi 127,2mm, Thủ Đức 113mm, Hóc Môn 104mm… Mưa đã gây ngập nhiều tuyến đường khắp các nơi thành phố. Lượng mưa trên được ghi nhận là lớn nhất tại TP.HCM từ đầu năm đến nay.

Á hậu Hoàng Oanh đón sinh nhật dưới mưa cùng con trai.

Cũng bởi vậy, Á hậu Hoàng Oanh gặp nhiều khó khăn khi đón con ở trường học về nhà. Cô đã đón một sinh nhật đáng nhớ bên con trai - bé Max. Nhiều cư dân mạng xúc động trước khoảnh khắc đẹp, thể hiện tình mẫu tử của người đẹp với con trai.

Trước đó, Á hậu Hoàng Oanh thu hút sự chú ý khi chia sẻ video tình cảm bên con trai 6 tuổi - bé Max. Trong video, cô khéo léo lồng ghép những lời tự sự của hai mẹ con, tạo nên khoảnh khắc gần gũi và xúc động.

“Mẹ thương con nhiều không?”

“Nhiều nhất.”

“Vậy ai thương mẹ?”

“Hãy để con thương mẹ!”

Chỉ vài câu nói ngắn nhưng cuộc trò chuyện của hai mẹ con khiến nhiều khán giả thích thú. Đoạn video nhanh chóng nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội. Chỉ sau 12 giờ đăng tải, video đã đạt 1,1 triệu lượt xem trên TikTok.

Bé Max chiếm vị trí quan trọng trong trái tim Hoàng Oanh.

Bên cạnh màn tương tác đáng yêu với mẹ, bé Max cũng nhận được nhiều lời khen về ngoại hình. Ở tuổi lên 6, cậu bé ngày càng cao lớn và điển trai, được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ Hoàng Oanh và bố - doanh nhân Jack Cole.

Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2022, Á hậu - MC Hoàng Oanh trở thành mẹ đơn thân và dành nhiều thời gian để chăm sóc, nuôi dạy con trai Max tại Việt Nam. Hành trình làm mẹ của cô nhận được sự quan tâm bởi cách nuôi con nhẹ nhàng và hiện đại.

Á hậu Hoàng Oanh luôn tạo điều kiện để con được gặp bố và có những khoảng thời gian vui vẻ bên cả hai gia đình.

Dù không còn là vợ chồng, Hoàng Oanh và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp để cùng chăm sóc và đồng hành với con. Cô luôn tạo điều kiện để Max được gặp bố và có những khoảng thời gian vui vẻ bên cả hai gia đình.

Trong cuộc sống hằng ngày, Hoàng Oanh chú trọng rèn cho con tính tự lập và biết yêu thương mọi người. Cô cũng quan tâm đến việc giúp Max hiểu về văn hóa, ngôn ngữ và nguồn cội Việt Nam. Bên cạnh đó, nữ MC thường đưa con theo trong những chuyến đi và công việc khi có thể.

Với Hoàng Oanh, mỗi trải nghiệm đều là cơ hội để con học hỏi và trưởng thành. Cô cũng cố gắng lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ của hai mẹ con trong hành trình Max lớn lên.



























































































