Phim Trung Quốc hay xuất sắc lập kỷ lục rating cao nhất lịch sử: Nữ chính da như băng xương như ngọc, đẹp vô cùng tận

Theo Sina, bộ phim truyền hình Chủ Giác (Tạm dịch Vai Chính/Nhân Vật Chính) thu hút khán giả nhờ phần thẩm mỹ đẹp, mang lại cảm giác hoài cổ. Bên cạnh đó, diễn xuất của dàn diễn viên kỳ cựu như Trương Gia Dịch, Tần Hải Lộ được khán giả yêu thích.

Hiện tại theo số liệu thống kê của CBV, phim Chủ Giác đạt mức rating trung bình 3,93%, đỉnh điểm là 4,18%, cao nhất năm 2026. Không những vậy, ở khu vực Tây Bắc, phim còn đạt mức CVB lên tới 8%, cao nhất trong 4 năm trở lại đây. Tác phẩm cũng đạt mức nhiệt độ 27.000 nhanh nhất trên Tencent Video năm 2026.

Chủ Giác do Lưu Hạo Tồn đóng chính đang phá vỡ nhiều kỷ lục

Thành công của Chủ Giác không thể không kể đến sức hút của Lưu Hạo Tồn. Dù nữ diễn viên xuất hiện chưa nhiều, song loạt video của phim tạo được sức hút lớn với khán giả. Trong đó, Lưu Hạo Tồn chăm chỉ tập vũ đạo, tập cách hát kịch Tần Khang, thành quả của nữ diễn viên rất khả quan, cô thể hiện vai diễn một cách mượt mà thích thú.

Mặt khác, dù Lưu Hạo Tồn không mặc trang phục lộng lẫy, nhưng đôi mắt sáng long lanh, nụ cười tỏa nắng cũng khiến nhiều người xem không thể bước đi. Có không ít lời khen ngợi nhan sắc đẹp đến nao lòng, khí chất thanh thuần vô cùng đặc biệt của Lưu Hạo Tồn. Nữ diễn viên đẹp không cần son phấn, cô sử hữu gương mặt ăn ảnh, rất hợp với màn ảnh rộng. Khi cô cười, bầu không khí như bừng sáng, nhưng khi cô khóc ai cũng muốn ôm cô vào lòng an ủi.

Lưu Hạo Tồn còn có ưu điểm là làn da trắng sáng như sương như ngọc, khí chất trang nhã nhờ nhiều năm tập luyện vũ đạo. Nữ diễn viên trẻ cũng được đánh giá: xứng đáng là một trong những gương mặt có visual hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ hiện nay. Thậm chí, có khán giả nhận xét Lưu Hạo Tồn là mỹ nhân trăm năm khó gặp. Đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã nhìn thấy ưu điểm sức hút đặc biệt của cô nên đã sớm dặn Lưu Hạo Tồn: “Không được phẫu thuật thẩm mỹ, sống trong sạch, chú sẽ tìm cháu đóng phim”, và sau này ông cũng đã sản xuất nhiều dự án chỉ để lăng xê Lưu Hạo Tồn.

Bộ phim Chủ Giác được chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên đạt giải Mao Thuẫn của nhà văn Trần Ngạn. Chủ Giác mang đến hành trình hàng chục năm của Ức Tần Nga (Lưu Hạo Tồn). Dưới sự chỉ dạy của người cậu (Trương Gia Dịch), cùng với sự khổ luyện, vượt qua những thăng trầm của thời đại, để có thể từ một thiếu nữ chăn cừu vươn lên thành danh ca kịch Tần Khang nổi tiếng.

Bộ phim không chỉ là chuyện đời, chuyện nghề của Ức Tần Nga, mà còn là bức tranh về một loại hình nghệ thuật truyền thống Trung Quốc, đồng thời gửi gắm thông điệp về việc lưu giữ và tiếp nối ngọn lửa đam mê cho các thế hệ sau.

Theo QQ, Lưu Hạo Tồn là một nghệ sĩ tài năng, cả về diễn xuất, khả năng vũ đạo của cô đều rất nổi trội. Lưu Hạo Tồn có còn gương mặt hợp màn ảnh rộng, nhan sắc trong trẻo thanh thuần, đôi mắt biết nói đây là những ưu điểm mà các ngôi sao khác đều khao khát.

Nguồn: Sina