Bậc thầy nào đã làm ra phim Trung Quốc buồn cười này: Phá án thì ít tấu hài thì nhiều, nữ chính đáng yêu vô cùng

Giữa làn sóng phim Hoa ngữ ngập tràn mô-típ cổ trang ngược tâm và tình cảm đô thị quen thuộc, Tội Phạm IQ Thấp bất ngờ trở thành “món lạ” gây sốt nhờ công thức cực hiếm: lấy chất liệu phá án hình sự nhưng kể bằng nhịp điệu hài đen đầy châm biếm. Ngay từ những tập đầu lên sóng trên iQIYI, bộ phim đã nhanh chóng thu hút lượng thảo luận lớn nhờ loạt tình huống “khó đỡ”, khiến nhiều khán giả nhận xét rằng đây là kiểu phim “xem để phá án thì ít mà cười đến đau bụng thì nhiều”.

Bộ phim đánh dấu màn tái xuất đáng chú ý của Điền Hi Vi sau thành công bùng nổ từ Trục Ngọc, đồng thời kết hợp cùng Vương Kiêu tạo nên cặp đôi cảnh sát có màn tung hứng duyên dáng bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ hiện tại. Không đi theo hướng căng thẳng, u ám như đa số phim hình sự Trung Quốc, Tội Phạm IQ Thấp chọn cách biến những vụ án mạng liên hoàn thành chuỗi tình huống vừa phi lý vừa buồn cười, nhưng vẫn đủ hấp dẫn để giữ người xem theo dõi liên tục.

Câu chuyện xoay quanh Trương Nhất Ngang, một cảnh sát tưởng chừng lận đận và bị đẩy về “tuyến hai”, bất ngờ nhận được thư tố cáo nặc danh liên quan đến một vụ án lớn tại Tam Giang Khẩu. Trong quá trình điều tra, anh vô tình bị cuốn vào chuỗi án mạng liên hoàn liên quan đến doanh nhân Chu Vinh, kẻ đứng sau mạng lưới tội phạm ngầm khét tiếng. Đồng hành cùng anh là nữ cảnh sát trẻ Lý Tây, người mới vào nghề nhưng cực kỳ máu lửa và bộc trực. Từ đây, bộ đôi cảnh sát “một lạnh một nóng” liên tục rơi vào những tình huống dở khóc dở cười khi phải truy đuổi một nhóm tội phạm sở hữu IQ thấp đến mức… tự phá hỏng mọi kế hoạch của chính mình.

Điểm khiến khán giả thích thú nhất nằm ở cách bộ phim “phản motif” toàn diện. Trong khi các phim trinh thám thông thường luôn xây dựng phản diện thông minh, nguy hiểm và thao túng mọi thứ, thì Tội Phạm IQ Thấp lại biến đám tội phạm thành nguồn gây cười chính. Từ việc dùng kẹo dẻo giả bom cho tới vô tình gây án chỉ vì ăn trộm tượng Thần Tài, mỗi vụ việc đều mang màu sắc hoang đường khó đoán. Không ít người xem gọi đây là “bộ phim hình sự duy nhất khiến khán giả vừa xem vừa cười sặc”.

Đứng sau nguyên tác của bộ phim là Tử Kim Trần, cây bút từng được mệnh danh là “cỗ máy tạo ra siêu phẩm huyền nghi” với hàng loạt tác phẩm đình đám như Góc Khuất Bí Mật hay Sự Thật Câm Lặng. Chính vì vậy, dù mang màu sắc hài đen rõ nét, Tội Phạm IQ Thấp vẫn giữ được kết cấu phá án đa tuyến chặt chẽ, liên tục cài cắm các cú lật kèo bất ngờ phía sau tiếng cười. Bộ phim quy tụ tới nhiều tuyến nhân vật với động cơ và lập trường khác nhau, khiến câu chuyện càng về sau càng hỗn loạn nhưng cũng ngày càng cuốn hút.

Một trong những nhân tố tạo nên sức hút lớn nhất chính là màn thể hiện của Vương Kiêu trong vai Trương Nhất Ngang. Nam diễn viên mang đến hình tượng “thần thám hệ chữa lành” hoàn toàn khác biệt với kiểu cảnh sát gai góc quen thuộc trên màn ảnh. Nhân vật của anh phá án bằng trực giác, vận may và thái độ bình thản đến khó tin. Có những phân cảnh đang thẩm vấn nghi phạm nhưng anh vẫn thản nhiên uống trà, sửa luôn cách đọc tên trà cho đối phương, tạo nên kiểu hài tỉnh bơ cực kỳ đặc trưng. Chính phong thái ung dung này khiến Trương Nhất Ngang trở thành nhân vật vừa kỳ quặc vừa cuốn hút.

Trong khi đó, Điền Hi Vi tiếp tục cho thấy bước chuyển mình mạnh mẽ sau hình tượng nữ tướng trong Trục Ngọc. Tạm rời xa phong cách mỹ nữ cổ trang ngọt ngào, nữ diễn viên xuất hiện với tóc đuôi ngựa cao, gần như để mặt mộc và diện đồng phục cảnh sát đầy cá tính. Nhân vật Lý Tây của cô nóng nảy, bốc đồng nhưng lại có khả năng phản ứng cực nhanh cùng kỹ năng chiến đấu ấn tượng. Sự đối lập giữa một Trương Nhất Ngang điềm tĩnh và một Lý Tây lúc nào cũng như “quả bom mini” tạo nên chemistry tự nhiên, hài hước nhưng không kém phần đáng yêu.

Không chỉ trên phim, tương tác ngoài đời của dàn diễn viên cũng giúp tác phẩm ghi điểm với khán giả. Trong ngày phim lên sóng trùng sinh nhật Vương Kiêu, Điền Hi Vi còn mặc trang phục hình bánh kem dâu để tạo bất ngờ cho bạn diễn. Nam diễn viên nhiều lần chia sẻ rằng anh xúc động trước sự tinh tế của cô khi luôn quan tâm mọi người trong đoàn phim. Đạo diễn Lưu Hải Ba thậm chí còn công khai khen ngợi nữ diễn viên “vượt ngoài mong đợi”, cho rằng chỉ cần cô mặc đồng phục cảnh sát lên là lập tức khiến người xem tin đó chính là Lý Tây.

Ngoài cặp đôi chính, phản diện Chu Vinh do Vương Truyền Quân thể hiện cũng góp phần tạo nên màu sắc riêng cho bộ phim. Thay vì kiểu ông trùm xã hội đen áp đảo quen thuộc, Chu Vinh được xây dựng lạnh lùng, kín đáo và cực kỳ khó đoán. Tuy nhiên, điều khiến nhân vật này “khổ sở” nhất lại chính là đám đàn em liên tục gây họa vì quá ngốc nghếch. Sự tương phản giữa một ông trùm nguy hiểm với đội quân thuộc hạ “báo đời” tạo nên chất hài đen độc đáo xuyên suốt tác phẩm.

Điều đáng nói là phía sau tiếng cười liên tục, Tội Phạm IQ Thấp vẫn cài cắm chiều sâu bất ngờ về con người và xã hội. Càng điều tra sâu, Trương Nhất Ngang càng dần phát hiện sự thật liên quan đến cái chết năm xưa của đội trưởng đội hình sự, đồng thời bóc tách những góc khuất phía sau bộ mặt hào nhoáng của giới doanh nhân và thế giới ngầm tại Tam Giang Khẩu. Chính sự cân bằng giữa yếu tố trinh thám, hài đen và cảm xúc đã giúp bộ phim không bị sa đà thành một tác phẩm “tấu hài thuần túy”.

Không sở hữu chiến dịch quảng bá quá rầm rộ, nhưng Tội Phạm IQ Thấp vẫn đang trở thành một trong những bộ phim Hoa ngữ được bàn luận sôi nổi nhất hiện tại nhờ màu sắc khác biệt hiếm thấy. Với nhịp phim nhanh, loạt tình huống khó lường cùng dàn nhân vật “không ai bình thường”, tác phẩm được nhiều khán giả đánh giá là lựa chọn giải trí cực kỳ hiệu quả cho những ai đã quá quen với các phim trinh thám nghiêm túc và nặng nề.