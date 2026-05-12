Phát hiện phim Trung Quốc xem đến đâu thán phục đến đấy: Nữ chính diễn hay phát ngất, đây mới là nghệ thuật thực sự

Thời điểm hiện tại, phòng vé Trung Quốc đang chứng kiến một bất ngờ cực lớn mang tên Thư Gửi Bà Ngoại. Đây là một dự án điện ảnh nhỏ với tổng kinh phí chỉ vỏn vẹn 14 triệu nhân dân tệ, dàn diễn viên bao gồm những gương mặt mới cùng các hot influencer mạng của vùng Triều Sán mà thôi. Và tất nhiên với một dự án như vậy, ekip cũng hoàn toàn không có chi phí để tuyên truyền.

Dẫu vậy, Thư Gửi Bà Ngoại đang thực sự lôi kéo được lượng khán giả không nhỏ ra rạp nhờ hiệu ứng truyền miệng. Bộ phim ra rạp từ ngày 30/4/2026, doanh thu ngày mở màn của phim đạt 3.7 triệu nhân dân tệ, hiện tại đã thu về hơn 155 triệu nhân dân tệ. Đáng chú ý, dự báo doanh thu cuối cùng của phim là khoảng hơn 427 triệu nhân dân tệ. Nếu kịch bản này thực sự xảy ra, bộ phim sẽ có doanh thu cao gấp khoảng 30.5 lần kinh phí sản xuất - một tỷ lệ quá ấn tượng.

Trên trang Douban, phim hiện đã đạt 9.1 điểm.

Thành công của Thư Gửi Bà Ngoại đến từ nội dung hấp dẫn, màn thể hiện tốt từ dàn diễn viên và mang được bầu không khí hoài niệm lên màn ảnh rộng. Câu chuyện phim xoay quanh một cô gái trẻ sinh sống tại Thái Lan viết thư gửi cho một người phụ nữ kiên cường khác ở Triều Sán. Người phụ nữ ở Triều Sán đã chờ đợi nửa đời người để gặp được người đàn ông của mình. Cháu trai của bà đã đến Thái Lan để tìm kiếm ông nội. Thế nhưng rồi, anh phát hiện ra người vẫn viết thư cho bà lại là một cô gái trẻ.

Đảm nhận vai nữ chính là Lý Tư Đồng. Cô sinh năm 2004, là một diễn viên hoàn toàn mới và thậm chí rất nhiều người còn chưa từng nghe đến tên hay biết mặt cô. Trang Weibo của Lý Tư Đồng chỉ có vỏn vẹn 17100 người theo dõi và cô cũng chưa đầu quân cho bất kỳ công ty giải trí nào cả. Lý Tư Đồng được nhận xét là mang một vẻ đẹp mộc mạc và có diễn xuất rất ổn so với độ tuổi, góp công tạo nên thành công rực rỡ cho bộ phim. Được biết, Thư Gửi Bà Ngoại cũng là tác phẩm điện ảnh đầu tay của cô nàng.

nguồn: Weibo, Baidu