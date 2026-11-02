Phim Trung Quốc hay nhất 2026 vừa ẵm 1 lúc 4 giải thưởng: Nữ chính tuyệt đẹp còn diễn siêu hay, xem sướng cả mắt

Đêm hội Tầm Nhìn Weibo 2026 vừa diễn ra ngày 31/10 đang trở thành tâm điểm chú ý của những người quan tâm đến làng giải trí Trung Quốc. Bên cạnh những màn xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ, các giải thưởng dành cho những tác phẩm và cá nhân xuất sắc trong năm cũng được khán giả chờ đợi.

Chủ Giác thắng tới 4 giải tại Đêm Hội Tầm Nhìn Weibo 2026.

Tại sự kiện, bộ phim Chủ Giác đã thắng lớn khi ẵm cùng lúc 4 giải thưởng, bao gồm Phim truyền hình của năm, Vinh danh do truyền thông lựa chọn, Đạo diễn xuất sắc của năm và Nhà sản xuất có sức ảnh hưởng của năm. Việc được ghi nhận đồng thời ở các phương diện tác phẩm, đạo diễn và sản xuất tiếp tục khẳng định vị thế của Chủ Giác, một trong những bộ phim truyền hình Trung Quốc xuất sắc nhất 2026.

Thành công của Chủ Giác còn được chứng minh bằng những con số rating ấn tượng. Theo hệ thống thống kê CVB, phim đạt rating trung bình lên tới 4,210%, cao nhất trong các phim truyền hình phát sóng trong năm 2026. Đặc biệt, rating đỉnh 4,615% giúp Chủ Giác trở thành bộ phim có mức rating cao thứ hai kể từ năm 2018 đến nay, chỉ sau Lục Tỷ Muội.

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên do nhà văn Trần Ngạn sáng tác, Chủ Giác kể về hành trình của Ức Tần Nga từ một cô gái nghèo, vượt nhiều nỗ lực để trở thành danh ca nghệ thuật Tần xoang, rồi đối mặt với những biến cố khi nghệ thuật truyền thống phải đối đầu với sự xuất hiện của những loại hình giải trí mới. Theo dõi bộ phim, khán giả không chỉ theo chân Ức Tần Nga trưởng thành, mà chứng kiến sự thay đổi của thời đại, những thăng trầm của nghệ thuật truyền thống và số phận con người trước sự thay đổi ấy.

Chủ Giác quy tụ dàn diễn viên thực lực.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên thực lực như Trương Gia Dịch, Tần Hải Lộ, Đậu Kiêu và đặc biệt là nữ chính Lưu Hạo Tồn. Nếu diễn xuất của những tên tuổi gạo cội như Trương Gia Dịch hay Tần Hải Lộ đã được khẳng định qua nhiều năm, thì màn thể hiện của mỹ nhân sinh năm 2000 Lưu Hạo Tồn thực sự là một điểm sáng đáng khen ngợi. Đảm nhận nhân vật có hành trình trưởng thành phức tạp, cô không chỉ cần thể hiện những chuyển biến tâm lý mà còn phải truyền tải sức sống và tinh thần của một nghệ sĩ sân khấu truyền thống.

Lưu Hạo Tồn đã có màn trình diễn xuất sắc khi vào vai nữ chính Ức Tần Nga.

Sở hữu nhan sắc trong trẻo cùng khả năng diễn xuất ấn tượng, Lưu Hạo Tồn tiếp tục chứng minh tiềm năng của một trong những nữ diễn viên trẻ đáng xem nhất màn ảnh Hoa ngữ hiện tại. Theo chân Ức Tần Nga trong Chủ Giác, nhiều người sẽ phải cảm thán Lưu Hạo Tồn không hổ danh là nàng "Mưu nữ lang" được đích thân đạo diễn Trương Nghệ Mưu phát hiện và nâng đỡ.

Bên cạnh diễn xuất, Chủ Giác còn có một kịch bản cực kỳ hay, trong đó nghệ thuật Tần xoang không chỉ đóng vai trò bối cảnh mà thực sự trở thành linh hồn của câu chuyện, góp phần tạo nên bản sắc riêng cho tác phẩm.

Nguồn: Weibo