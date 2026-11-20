Mới đây, trang Weibo chính thức của Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây đã đăng tải bài viết thông báo bộ phim đạt 9,1 điểm trên cả IMDb lẫn MyDramaList. Đây là những con số rất ấn tượng. Kết hợp với mức điểm mở màn 8,0 trên Douban, thành tích này cho thấy tác phẩm của Dương Siêu Việt và Đổng Tư Thành đang nhận được những phản hồi tích cực từ cả khán giả Trung Quốc lẫn quốc tế.

Trang Weibo của Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây công bố phim đạt 9.1 điểm trên IMDb và MyDramaList, nhưng sau đó điểm trên IMDb đã tăng lên 9.2 điểm.

Từng không nhận được nhiều kỳ vọng do chỉ là dự án có quy mô tương đối nhỏ, Dương Siêu Việt và Đổng Tư Thành đều có danh tiếng nhất định nhưng không phải những ngôi sao lưu lượng lớn. Thế nhưng, Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây lại tạo nên cú ngược dòng ấn tượng nhờ kịch bản gốc được xây dựng chỉn chu từ biên kịch Thi Dã, tính duy mỹ trong cách quay dựng - kể chuyện dưới bàn tay đạo diễn Miêu Đích Thụ và phản ứng hóa học rất tốt giữa cặp đôi diễn viên chính.

Suốt thời gian qua, những chủ đề xoay quanh Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây xuất hiện với mật độ dày đặc trên Facebook và Threads. Nhiều người dùng còn liên tục cắt những phân cảnh yêu thích đăng lên TikTok, góp phần giúp bộ phim tiếp cận thêm khán giả mới. Tuy nhiên, một trong những thước đo đáng chú ý nhất cho thấy sức hút của tác phẩm đã vượt ra ngoài biên giới Trung Quốc chính là Instagram.

Bộ ảnh cô dâu - chú rể được đăng tải trên Instagram của Dương Siêu Việt đạt hơn 637.000 lượt thả tim chỉ sau 3 ngày.

Trên trang Instagram cá nhân, Dương Siêu Việt đã đăng tải bộ ảnh cô dâu - chú rể cùng Đổng Tư Thành, thu hút tới 637.000 lượt thả tim. Kể từ khi Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây phát sóng, những bài đăng liên quan đến phim của nữ diễn viên cũng liên tục nhận được sự quan tâm lớn. Điều đáng nói là trước khi phim lên sóng, nhiều bài đăng của cô chỉ nhận được chưa đến 30.000 lượt thích.

Instagram của Đổng Tư Thành đã quay trở lại mốc 8 triệu follower.

Một thống kê khác đáng chú ý trên mặt trận Instagram là số lượt follower. Theo một bài tổng hợp do Sina đăng tải ngày 19/11, Instagram của Đổng Tư Thành tăng khoảng 270.000 follower dựa trên thống kê của người hâm mộ. Từ ngày 17/11, tài khoản của nam diễn viên đã trở lại cột mốc 8 triệu người theo dõi.

Những chuyển biến này gợi nhớ tới thành công của Đầu Xuân Tươi Sáng, bộ phim từng giúp Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên thu hút thêm lượng lớn người hâm mộ quốc tế. Cả hai trường hợp đều cho thấy khi một bộ phim tạo được sự đồng cảm với khán giả nước ngoài, sức hút ấy có thể nhanh chóng chuyển thành mức độ quan tâm dành cho chính các diễn viên.

Netizen bình luận về thành tích quốc tế của Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây:

- Bộ này phải lên TikTok, Threads với X xem mấy bà nước ngoài khen nó cỡ nào. Rất rất hay.

- Gáy lên cho tui, fan nam nữ chính gáy to hơn nữa cho tui, thành tích cỡ này tội gì không gáy. Tui fan phim gáy phụ cho nè, haha.

- Đỉnh quá, phim của Miêu Đích Thụ không bao giờ làm chúng ta thất vọng.

- Đấy tui nói nó có độ hot nhất định ở quốc tế mà không tin. Instagram Dương Siêu Việt trước phim chiếu toàn dưới 10k like hoặc vài bài 20-30k like. Sau phim toàn trên 100k like, post HE của phim hơn 600k like rồi ấy. Mà mở miệng là bị khịa nói gáy lố.

- Phim mua đó! Mua đc cả niềm vui và niềm tin của khán giả đặt hết vào phim để xem khhông tua luôn mà. Hay thực sự.

Cho những ai chưa biết, nội dung Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây xoay quanh tình yêu song phương chữa lành giữa Trịnh Vũ (Dương Siêu Việt) và Trần Nghiễn Châu (Đổng Tư Thành). Trịnh Vũ là một nữ sinh viên ngành Sinh học có hoàn cảnh khó khăn. Vì mẹ lâm bệnh nặng và gia đình gánh khoản nợ lớn, cô phải vừa học vừa làm thêm để trang trải viện phí, đồng thời nỗ lực giành học bổng nhằm tiếp tục con đường học vấn.

Câu chuyện tình yêu song phương chữa lành của Trịnh Vũ và Trần Nghiễn Châu đã đem tới cho khán giả một hành trình đáng nhớ.

Trong khi đó, Trần Nghiễn Châu là một sinh viên tài năng vừa trở lại trường sau thời gian bảo lưu việc học. Trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng, xuất sắc và tưởng chừng có cuộc sống thuận lợi, anh lại mang trong mình những tổn thương tâm lý sâu sắc từ những biến cố gia đình.

Trịnh Vũ và Trần Nghiễn Châu dần thấu hiểu hoàn cảnh của đối phương trong quá trình học tập và hợp tác nghiên cứu. Tình cảm giữa họ nảy nở một cách tự nhiên, để rồi cả hai trở thành chỗ dựa tinh thần, giúp nhau đối mặt với những khó khăn và tổn thương trong cuộc sống.