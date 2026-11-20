Ngày 20/11, Miss Charm 2026 khởi động mùa giải thứ tư bằng buổi họp báo tại TP.HCM. Sự kiện đánh dấu lần ra mắt của 44 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc châu Á, châu Đại Dương, châu Mỹ, châu Âu và châu Phi. Nguyễn Ngọc Trà My là đại diện Việt Nam trong mùa giải có chủ đề The Beauty of Cultural Identity (Vẻ đẹp của bản sắc văn hóa).

Theo ban tổ chức, châu Á và châu Đại Dương có tổng cộng 15 thí sinh, là nhóm đông nhất trong danh sách công bố tại họp báo. Cùng góp mặt với Nguyễn Ngọc Trà My có Apriel Smith của Philippines, Helena Sarakan của Thái Lan, Lena Takeuchi của Nhật Bản, Cao Minh Hi của Trung Quốc và Hollie Lintott của New Zealand. Khu vực Đông Nam Á còn có các đại diện đến từ Campuchia, Indonesia, Malaysia và Singapore.

Châu Mỹ có 13 thí sinh, với các đại diện đến từ Brazil, Colombia, Mexico, Mỹ, Venezuela, Puerto Rico và một số quốc gia khác. Châu Âu có 9 thí sinh, trong đó có các người đẹp đến từ Đức, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh. Theo số liệu ban tổ chức công bố, 7 thí sinh còn lại đến từ châu Phi.

Với Trà My, mùa giải diễn ra trên sân nhà cũng là dịp để cô giới thiệu văn hóa Việt Nam với các thí sinh quốc tế. Ở chiều ngược lại, khán giả Việt có cơ hội tìm hiểu về quê hương của các người đẹp qua cách họ kể về trang phục, phong tục và những nét sinh hoạt đặc trưng. Đây là nội dung được ban tổ chức nhấn mạnh khi công bố chủ đề năm nay.

Miss Charm là cuộc thi sắc đẹp quốc tế do người Việt khởi xướng, được sáng lập và điều hành bởi bà Nguyễn Thị Thúy Nga. Qua bốn mùa, cuộc thi theo đuổi định hướng kết hợp trình diễn, giao lưu văn hóa và quảng bá du lịch. Bên cạnh phong thái sân khấu, khả năng giao tiếp và cách thí sinh giới thiệu những giá trị văn hóa của quê hương cũng là những yếu tố được cuộc thi đề cao.

Dàn người đẹp sẽ làm gì trước đêm chung kết?

Sau buổi họp báo và tiệc chào mừng, các thí sinh sẽ tham gia những buổi ghi hình, chụp ảnh và giao lưu tại Việt Nam. Đà Lạt là một trong những điểm đến được ban tổ chức công bố trong lịch trình. Tại đây, các người đẹp dự kiến khám phá cảnh quan, tìm hiểu văn hóa bản địa và làm quen với các hoạt động du lịch địa phương.

Chặng Đà Lạt cũng cho khán giả dịp quan sát dàn thí sinh trong những hoạt động ngoài sân khấu, từ cách họ trò chuyện với nhau đến cách mỗi người tiếp cận một điểm đến mới. Ban tổ chức kỳ vọng những hình ảnh ghi lại trong chuyến đi sẽ giới thiệu Đà Lạt đến khán giả quốc tế qua trải nghiệm của chính các thí sinh.

Song song với lịch ghi hình, dàn người đẹp sẽ tham gia các buổi huấn luyện về kỹ năng trình diễn, phong thái và cách thể hiện bản thân. Đây là giai đoạn chuẩn bị trước khi 44 ứng viên bước vào bán kết, nơi khán giả có thể theo dõi phần thể hiện của họ trên sân khấu sau các hoạt động đồng hành.

Theo lịch dự kiến, bán kết Miss Charm 2026 diễn ra ngày 2/12, còn chung kết được tổ chức vào tối 5/12. Chủ nhân mới của vương miện sẽ được công bố trong đêm chung kết. Ngày 6/12, các thí sinh dự kiến rời Việt Nam, khép lại lịch trình của mùa giải thứ tư.

Với khán giả Việt Nam, Nguyễn Ngọc Trà My là cái tên đáng chú ý trong hai đêm thi đầu tháng 12. Trước khi bước lên sân khấu, cô sẽ có dịp gặp gỡ các đại diện quốc tế trong chuỗi hoạt động tại TP.HCM và Đà Lạt. Cách Trà My tận dụng những dịp gặp gỡ ấy để kể câu chuyện về quê hương cũng là điều đáng chờ đợi ở đại diện chủ nhà.