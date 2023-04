Phim Trung này lạ lắm: Nam nữ chính tát nhau túi bụi, nữ phụ thấy vui quá nên... nhào vô tát ké?

Trong cảnh phim Trung đang được bàn tán gần đây, 3 nhân vật đang vướng vào vụ tranh cãi. Trong đó, nữ chính Tần Lam đã bất ngờ cho bạn diễn nam một cái tát đau điếng do quá uất ức. Thế nhưng điều gây sốc hơn với người xem là sau đó, bạn diễn nam kia thẳng tay "tặng" cho Tần Lam lại cái tát đau không kém, làm cho mỹ nhân lật cả mặt.

Nữ chính Tần Lam tát nam chính (là chồng cũ của cô trong phim).

Ai ngờ cô bị chồng cũ tát lại, không ai chịu thua ai.

Điều đáng nói hơn cả là trong lúc 2 đàng trai - đàng gái đang "động thủ" này ngay cả cô nàng còn lại của cuộc cãi vã, cũng là bạn của nữ chính Tần Lam đã tham gia và cho người nam kia cái tát. Hiện tại, phân cảnh "liên hoàn tát" này đang khiến cư dân mạng dở khóc dở cười, không biết ai mới là người đáng thương nhất.

Nữ chính còn lại cũng nhào vào "đi đường quyền" nam chính.

Khán giả bình luận: - Phim gì tát nhau vui dữ? - Vui thế, tôi góp một tay với... - Cảnh hôm qua đúng tức, tên "tra nam" xứng đáng ăn tát. - Phú Sát hoàng hậu bị tát, ai hộ giá đi!

Đây là một phân cảnh đáng chú ý trong bộ phim vừa lên sóng mang tên Chuyển mình rực rỡ, với đề tài "song nữ chủ" do Tần Lam và Đặng Gia Giai đóng chính. Trong phim, Tần Lam vào vai Tô Phi, còn Đặng Gia Giai vào vai An Ninh. Cả hai đều gặp biến cố trong tình yêu, trở thành mẹ đơn thân khi sự nghiệp đang trên đà phát triển. Sau khi gặp gỡ, Tô Phi và An Ninh trở thành bạn thân, giúp nhau vượt qua cửa ải sự nghiệp và tình yêu.

Tần Lam và Đặng Gia Giai đóng chung phim.

Chuyển mình rực rỡ tiếp tục là bộ phim khai thác chuyện đô thị hiện đại, với những nhân vật nữ độc lập, kiên cường. Tần Lam và Đặng Gia Giai được đánh giá là diễn xuất tốt, thế nhưng tạo hình lai có phần đứng tuổi và chưa thu hút. Đã vậy, hai nữ chính còn có chuyện tình "chị em" với những sao nam kéo tận 11, 12 tuổi. Điển hình là em trai của Tô Phi - Tô Lạc đang cật lực theo đuổi An Ninh, thế nhưng lại cách nhau gần 1 con giáp. Ngoài đời, nam diễn viên đóng vai Tô Lạc - Tô Ninh cũng kém Đặng Gia Giai 11 tuổi.

Tần Lam bị chê tạo hình đứng tuổi, nhàm chán.

Phim có nhiều mối tình chị em lệch tuổi quá đà.

Nguồn: iQIYI