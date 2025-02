Theo báo cáo mới nhất, "The Trauma Code: Heroes on Call" đã tạo ra tiếng vang tại Hàn Quốc gấp 2,5 lần so với "Squid Game" Phần 2 nhờ chuyển thể hấp dẫn của một webtoon gốc có cấu trúc tốt. Ra mắt vào ngày 24/1, "The Trauma Code: Heroes on Call" kể về câu chuyện của bác sĩ Baek Kang Hyuk (do Ju Ji Hoon thủ vai), một bác sĩ phẫu thuật thiên tài từng lang thang trên chiến trường, khi anh tiếp quản một đội chấn thương tại một bệnh viện của Hàn Quốc đang gặp khó khăn và cố gắng hồi sinh đội này.

Một số cảnh trong phim "The Trauma Code: Heroes on Call". (Ảnh: Netflix)

"The Trauma Code: Heroes on Call" dựa trên một webtoon nổi tiếng cùng tên. Bộ phim được đạo diễn bởi Lee Do Yoon - đạo diễn nổi tiếng với bộ phim "Confession". Câu chuyện xoay quanh những nỗ lực không ngừng nghỉ của Baek để xây dựng lại một đội chấn thương bị bỏ quên cùng với bác sĩ đồng nghiệp ưu tú Yang Jae Won (do Choo Young Woo thủ vai) và y tá cao cấp Cheon Jang Mi (do Ha Young thủ vai). Hành trình của họ tập trung vào việc cứu sống bệnh nhân trong "giờ vàng" quan trọng.

Bộ phim truyền hình y khoa này, trên thực tế, đã phải đối mặt với một môi trường đầy thách thức do cuộc đình công kéo dài của các bác sĩ vào năm ngoái, dẫn đến dư luận tiêu cực. Điều này thậm chí còn khiến loạt phim được mong đợi của tvN "Resident Playbook" phải hoãn phát hành sang nửa đầu năm nay.

(Ảnh: Netflix)

Với bối cảnh của chương trình, đã có những lo ngại nảy sinh về mối liên hệ của phim với các vấn đề y tế trong thế giới thực. Nói về vấn đề này, đạo diễn Lee cho biết: "Tôi hy vọng mọi người xem "The Trauma Code: Heroes on Call" như một bộ phim giả tưởng thay vì cố gắng so sánh trực tiếp với thực tế".

Đúng như lời ông nói, loạt phim kết hợp giữa phim truyền hình y khoa với hành động và sự thỏa mãn khi công lý được thực thi. Vậy, đâu là lý do mang đến cho "The Trauma Code: Heroes on Call" thành công rực rỡ này?

Vào thời điểm các trung tâm chấn thương thực sự phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân viên và ngân sách, khiến một số bệnh nhân không thể nhận được sự chăm sóc kịp thời, bộ phim "The Trauma Code: Heroes on Call" đã mang đến sự thanh lọc bằng cách giải quyết những vấn đề này thông qua cốt truyện của nó. Điều này phù hợp với vai trò rộng hơn của văn hóa đại chúng trong việc giúp khán giả xử lý những thất vọng trong thế giới thực.

Thành công của "The Trauma Code: Heroes on Call" cũng có thể được quy cho động lực nhân vật mạnh mẽ của nó. Trong khi khán giả Hàn Quốc đặc biệt quan tâm đến mối quan hệ giữa các nhân vật, thì người hâm mộ quốc tế lại ca ngợi tính cách độc đáo và động lực rõ ràng của dàn diễn viên. Các nhà phê bình nước ngoài trên YouTube đã chỉ ra Baek Kang Hyuk là một nhân vật chính hấp dẫn, mô tả anh là một nhân vật anh hùng cam kết cứu mạng người bằng mọi giá.

Nam diễn viên Ju Ji Hoon trong tạo hình của nhân vật Baek Kang Hyuk. (Ảnh: Netflix)

Thành công truyền miệng của "The Trauma Code: Heroes on Call" cũng được phản ánh trong các con số của nó. Theo các báo cáo, từ ngày 27/1 đến ngày 2/2, chương trình đã ghi nhận 11,9 triệu lượt xem (tính bằng cách chia tổng số giờ xem cho thời lượng phát sóng), đạt vị trí đầu bảng xếp hạng truyền hình không phải tiếng Anh toàn cầu của Netflix chỉ sau 10 ngày phát hành.

Bộ phim đứng đầu bảng xếp hạng tại 17 quốc gia và các vùng lãnh thổ, bao gồm Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Chile và Peru, và lọt vào top 10 tại 63 quốc gia, bao gồm New Zealand, Pháp, Ý, Mexico, Brazil, Ấn Độ, Nhật Bản và Ai Cập.

Theo Good Data Corporation, một công ty phân tích nội dung K-content, sức lan tỏa của bộ phim đã tăng 140% so với tuần trước, khiến nó được nhắc đến nhiều hơn 2,5 lần so với "Squid Game" Phần 2.

(Ảnh: Netflix)

Trong "The Trauma Code: Heroes on Call", nhân vật Baek nổi bật là một bác sĩ phẫu thuật chỉ tập trung vào việc cứu sống bệnh nhân. Ý thức kiên định về mục đích của anh giúp giảm thiểu xung đột không cần thiết, cho phép câu chuyện duy trì nhịp độ ổn định. Tương tự như các bộ phim y khoa ăn khách trước đây như "Dr. Romantic" và "Hospital Playlist", bộ phim gây được tiếng vang thông qua việc mô tả sự sống còn của ngành y và tính nhân văn xuất hiện giữa những cuộc đấu tranh đó.

Một nhà phân tích dữ liệu của Good Data Corporation nhận xét về thành công của "The Trauma Code: Heroes on Call": "Phản hồi trực tuyến đối với "The Trauma Code: Heroes on Call" phần lớn là tích cực, khi nhiều người xem cho biết họ thích những cảm xúc nhẹ nhàng nhưng thỏa mãn mà câu chuyện và các nhân vật mang lại".