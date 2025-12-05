Phim mới Phù sa ngọt lấy chất liệu từ chính đời sống ven sông Hồng

Mới đây, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (HanoiTV) đã chính thức giới thiệu đến khán giả bộ phim truyền hình “Phù sa ngọt” – series 55 tập, phát sóng lúc 20h00 hằng ngày trên kênh H2. Đây là tác phẩm nối tiếp các dự án trọng điểm mà Đài được giao nhiệm vụ trong năm 2025, phản ánh những chuyển động mạnh mẽ của Thủ đô, đặc biệt là khu vực ven sông Hồng.

“Phù sa ngọt” lấy chất liệu từ chính đời sống ven sông, đưa khán giả đến với cộng đồng xóm Bến – nơi được bồi đắp bởi những thăng trầm, khát vọng của những con người gắn bó với dòng sông Hồng huyền thoại. Bộ phim thuộc thể loại tâm lý – gia đình, khắc họa đời sống của cư dân xóm ven sông nhưng đồng thời truyền tải tinh thần bền bỉ và khát vọng đổi thay, ước mơ vươn lên của họ.

Dự án Phù sa ngọt đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhận được nhiều phản hồi tích cực trên các nền tảng số của Đài nhờ mạch kể gần gũi, xúc động và giàu chất nhân văn.

Điểm đặc biệt của “Phù sa ngọt” là sự đồng hành cùng tầm nhìn quy hoạch hai bờ sông Hồng. Bộ phim nằm trong các hoạt động truyền thông nhằm phổ biến, nâng cao nhận thức của công chúng về quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đặc biệt là Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Thông qua ngôn ngữ điện ảnh, bộ phim đưa quan điểm lấy sông Hồng là trục phát triển quan trọng của thành phố đến gần hơn đời sống, với những lát cắt chân thực.

Phim không chỉ tái hiện nhịp sống bình dị mà còn chuyển tải vẻ đẹp hiện hữu, tiềm tàng của một vùng đất đang chuyển mình.Từ những câu chuyện nơi xóm Bến, phim góp phần lan tỏa tinh thần xây dựng “trục xanh - trục văn hóa” và hình thành sự đồng thuận xã hội đối với tầm nhìn “Thành phố bên sông Hồng”. Phim nhấn mạnh vai trò của sông Hồng như linh mạch văn hóa - kinh tế - sinh thái của Thủ đô.

Bối cảnh phim được khai thác chân thực: từ phố cổ đến những xóm lao động ven sông, nơi văn hóa truyền thống hòa quyện cùng nhịp sống đô thị hiện đại, phản ánh rõ nét sự đổi thay giữa quá khứ và hiện tại.

Ý tưởng “Phù sa ngọt” xuất phát từ những chuyển động mạnh mẽ của Hà Nội trong những năm gần đây. Đài Hà Nội đã dành thời gian chuẩn bị công phu trước khi bấm máy vào những ngày thu tháng 9, với mong muốn mang đến một tác phẩm phản ánh đúng hơi thở của thời đại.

Đạo diễn Mạnh Hà lựa chọn cách kể nhẹ nhàng, giàu chất thơ, nhấn mạnh vẻ đẹp dung dị của nếp sống ven sông, sử dụng những chi tiết đời thường bãi bồi, phiên chợ, tiếng máy đóng thuyền, bữa cơm xóm Bến – để tạo nên không gian giàu cảm xúc và gắn kết với giá trị sông Hồng.

Bộ phim quy tụ đội ngũ nghệ sĩ tài năng thuộc nhiều thế hệ, tạo nên một bức tranh đa sắc về đời sống ven sông như NSND Tiến Đạt, NSƯT Quách Thu Phương, NSƯT Minh Tuấn, NSƯT Anh Thơ, Linh Sơn, Hà Phương Anh...



