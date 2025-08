Mới đây, bộ phim ngôn tình My Oxford Year đã chính thức ra mắt trên nền tảng Netflix. Ngay lập tức, nó đã thu hút sự chú ý cực lớn. Theo thống kê từ Flix Patrol, đây là phim điện ảnh được xem nhiều nhất nền tảng trên toàn cầu, nắm giữ vị trí top 1 BXH tại 74 quốc gia khác nhau.

My Oxford Year thống trị Netflix toàn cầu.

My Oxford Year xoay quanh câu chuyện tình yêu của cặp đôi chính Anna và Jamie. Anna là một cô nàng sinh viên người Mỹ tới Đại học Oxford học ngành văn học trong 1 năm. Ngay ngày đầu tiên, Anna đã gặp sự cố hy hữu - bị chiếc ô tô phóng qua vũng nước nên ướt sũng từ đầu tới chân. Dĩ nhiên, người cầm lái chẳng ai khác ngoài nam chính Jamie. Sau đó, một cách tình cờ Jamie lại chính là trợ giảng trong một lớp học của cô. Ban đầu, cả hai liên tục đấu khẩu nhưng rồi, mối quan hệ của họ dần xích lại gần nhau.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của cô nữ sinh viên Anna và chàng trợ giảng Jamie.

Jamie và Anna nhanh chóng dấy lên ngọn lửa tình. Dù chỉ định xem mối quan hệ này như thú vui qua đường mà thôi, nhưng sau đó cả Jamie lẫn Anna đều không thể ngừng dành tình yêu cho đối phương. Dẫu vậy, chuyện tình của họ chẳng thể có một cái kết đẹp, khi mà Jamie không may mắc căn bệnh ung thư quái ác nên không còn nhiều thời gian để sống.

Về sau, Jamie qua đời trong vòng tay Anna mà không kịp thực hiện ước mơ đi du lịch với nhau. Cuối cùng, Anna một mình thực hiện chuyến đi và trở thành giảng viên tại chính lớp học mà Jamie và cô từng gặp nhau.

Thực tế, nội dung của My Oxford Year không hề mới mẻ. Tuy nhiên, chính sự hiện diện của cặp đôi tài sắc Sofia Carson và Corey Mylchreest đã giúp bộ phim này được đông đảo khán giả quan tâm. Cả hai không chỉ sở hữu nhan sắc "đỉnh nóc kịch trần" mà còn rất đẹp đôi khi chung khung hình với nhau.

Mỹ nhân xinh đẹp Sofia Carson không phải gương mặt quá xa lạ với công chúng yêu phim.

Nói thêm về cặp đôi diễn viên chính, Sofia Carson không phải gương mặt xa lạ với công chúng yêu phim. Những năm gần đây, cô liên tục xuất hiện trong các bộ phim được Netflix sản xuất bao gồm Feel The Beat, My Little Pony: A New Generation, Purple Hearts, Carry-On và The Life List. Trong khi đó, Corey Mylchreest chính là người đảm nhận vai vua George III trong tác phẩm nổi tiếng Queen Charlotte: A Bridgerton Story.