Tình trẻ kém 12 tuổi của Song Hye Kyo điển trai trong tạo hình nhiếp ảnh gia giàu có

Nhà sản xuất bộ phim Now, We Are Breaking Up gây chú ý khi lần đầu tung ảnh riêng của nam chính Jang Ki Yong.

Trong ảnh, Jang Ki Yong đang tập trung sử dụng máy ảnh tại một studio. Nhan sắc điển trai của nam diễn viên nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi trên mạng xã hội xứ Hàn.

Chưa dừng ở đó, khán giả còn phát hiện phong cách thời trang khác biệt so với các tác phẩm trước đó do nam diễn viên đóng chính. Trong phim, Jang Ki Yong đảm nhận vai Yoon Jae Guk, một nhiếp ảnh gia tự do, giàu có và nổi tiếng. Yoon Jae Guk sở hữu cả trí óc và ngoại hình. Đây cũng là nguyên nhân khiến tạo hình nhân vật khá sang trọng và thời thượng.

Jang Ki Yong đóng vai Yoon Jae Guk.



Yoon Jae Guk là một nhiếp ảnh gia tự do và nổi tiếng.

Jang Ki Yong sinh năm 1992, xuất thân là người mẫu chuyên nghiệp và hoạt động dưới trướng công ty quyền lực YG Entertainment và YGKPlus. Anh chuyển sang diễn xuất từ năm 2014 bằng một vai nhỏ trong tác phẩm đình đám It’s Okay, That’s Love. Cách đây không lâu, nam diễn viên gây ấn tượng với khán giả thông qua bộ phim My Roommate Is A Gumiho.

Xuất thân là người mẫu chuyên nghiệp, Jang Ki Yong lấn sân sang diễn xuất.

Now, We Are Breaking Up xoay quanh Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế tại một thương hiệu thời trang lớn. Với tính cách độc lập và luôn kiểm soát mọi thứ, Ha Young Eun là đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại, coi trọng sự nghiệp và không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ yêu đương nhàm chán. Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Ha Young Eun gặp được Yoon Jae Guk.

Poster Now, We Are Breaking Up.