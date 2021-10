Phim mới của nữ chính Hướng dương ngược nắng tung trích đoạn rùng mình, gợi nhớ vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường

Mặt nạ gương tung trích đoạn nghẹt thở, gợi nhớ vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường

Mặt nạ gương - bộ phim sẽ thế sóng Ngày mai bình yên vừa tung ra một trích đoạn cực kỳ gay cấn và hấp dẫn. Nữ chính của Mặt nạ gương là Hoa (Lương Thu Trang đóng) - một nữ nhà văn dòng trinh thám. Hoa có bạn thân là Tùng (Bảo Anh) - đội trưởng đội trọng án cơ quan điều tra.

Trích đoạn phim Mặt nạ gương của Lương Thu Trang

Trích đoạn phim mới được tung ra khiến khán giả phải ớn lạnh và nín thở theo dõi các vụ án trong phim. Đáng chú ý, trong một vụ án đang khiến cơ quan công an đau đầu tìm lời giải, nạn nhân bị ném xác xuống sông. Giám định pháp y cho thấy nạn nhân này đã chết trước đó, nguyên nhân là do biến chứng trong quá trình gây mê. Vì điều này, cơ quan công an tiến hành điều tra tất cả các cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn và bố của Hoa - bác sĩ Nghị (NSƯT Hoàng Hải đóng) cũng trở thành một trong số những kẻ tình nghi.

Vụ án chết trên bàn phẫu thuật thẩm mỹ, sau đó bị ném xác xuống sông được tái hiện trong phim khiến không ít khán giả liên tưởng đến vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường gây xôn xao dư luận một thời.

Mặt nạ gương chưa lên sóng đã thu hút với câu chuyện bí ẩn, dàn diễn viên toàn tên tuổi hot

Tuy nhiên có vẻ như vụ án thẩm mỹ viện chỉ là khởi đầu cho bộ phim nhiều bí ẩn này. Mặt nạ gương còn là hành trình Hoa tìm kiếm sự thật về cái chết của mẹ cô. Càng đi sâu vào tìm hiểu, Hoa càng hoang mang, thậm chí có lúc rơi vào tuyệt vọng khi nghi phạm lớn nhất cho cái chết của mẹ lại chính là bố và 1 âm mưu không-thể-ngờ-tới của người mẹ kế.

Càng tới gần sự thật, Hoa càng chịu nhiều tổn thương nhưng trong lúc nguy biến, Hoa lại chính là cầu nối gắn kết các thành viên trong gia đình lại với nhau. Cuối cùng, sau một hành trình dài, có được, có mất, kẻ ác phải trả giá đích đáng, mọi người trong gia đình đều nhận ra: hạnh phúc chỉ đến khi ta biết đủ và mọi bi kịch đều bắt nguồn từ lòng tham và sự thù hận. Chỉ có sự tin tưởng gắn kết trong gia đình mới có thể cùng nhau vượt qua mọi sóng gió do chính những hệ lụy bởi hành động từ quá khứ mang lại.

Trích đoạn Mặt nạ gương không chỉ gây ấn tượng bởi câu chuyện mang màu sắc bí hiểm, các tình tiết gây thót tim mà còn bởi dàn diễn viên với nhiều tên tuổi ấn tượng. Ngoài nữ chính Lương Thu Trang, phim còn có sự tham gia của NSƯT Hoàng Hải, Ngọc Lan, Bảo Anh, Bình An... Bên cạnh câu chuyện vụ án, khán giả cũng tò mò tới câu chuyện tình của nữ chính Hoa vì có vẻ như cô đang vướng vào một mối tình tay ba trong phim.

Sau Hướng dương ngược nắng, Lương Thu Trang dường như lại tiếp tục thử sức với một hình tượng "nữ cường" khác khi nhân vật của cô đem tới ấn tượng là một cô gái mạnh mẽ, cá tính, cũng không kém phần liều lĩnh và dũng cảm.

Mặt nạ gương sẽ lên sóng tập đầu tiên vào ngày 14/10 tới trên VTV3.